10 items, 100 looks: met deze items van H&M Kids stel je een veelzijdige back to school-garderobe samen (2024)

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met H&M.

De zomer is in volle gang – maar het is ieder jaar hetzelfde liedje: voor je het weet zet je je kleine gup (die in de zomervakantie opeens twee koppen groter is geworden) weer af bij het schoolplein. Zo'n nieuw schooljaar kan best een beetje spannend zijn en een nieuwe outfit – die perfect bij hem of haar past – kan dan net het duwtje in de rug zijn om vol zelfvertrouwen de klas binnen te stappen. Goed nieuws: bij H&M staat de shop al vól back to school items en daar zit voor ieder wat bij. Beloofd.

Nou gun je je zoon of dochter natuurlijk de wereld maar juist die wereld wordt er best blij van als je zijn of haar nieuwe garderobe een beetje bewust samenstelt. Hoe je dat doet? Simpel: door te kiezen voor items die je op verschillende manieren kunt combineren zodat je kleine met een bescheiden selectie toch iedere dag weer in een knallende outfit de deur uitstapt. Passend bij zijn of haar mood. Wij selecteerden speciaal voor jou de leukste en meest veelzijdige kledingstukken uit H&M's kidscollectie.

Creëer talloze looks met deze 10 items uit H&M's kidscollectie: