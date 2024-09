15 Anbefalte sushirestauranter i Oslo | Nydelig sushi i Oslo (2024)

Prisene for forskjellige sushi-retter i Oslo kan variere, men du kan forvente å betale mellom 150-250 kroner for en porsjon. Ofte kan det hende at du trenger å bestille to posjoner for å få ulikt valg sushi.

Sjekk åpningstidene for restauranten du har tenkt å besøke, og husk at noen steder kan være populære og fylles opp raskt, så det kan være lurt å forhåndsbestille om mulig.

Yume asian fusion er en koselig restaurant som ligger i nærheten av Majorstuen. Interiøret har lyse farger og toner, med enkel og fargerik dekor på veggene, samt flotte stoler og bord. Yume Asian Fusion har fokus på å skape gode smaksopplevelser og gir tradisjonelle retter en moderne vri. De serverer en rekke velsmakende sushi-retter som maki og nigiri, i tillegg til bao-buns og klassiske asiatiske retter. Her blir du møtt av et vennlig personal som gir topp service.

Sun Sushi Bar er en enkel og fin restaurant som ligger på Majorstuen. Dette er en liten restaurant med noen få sittegrupper, noe som skaper en mer koselig og intim atmosfære. Restauranten har et klassisk asitaisk interiør med mørke og røde farger, samt asiatisk dekor og detaljer på veggene. Sun Sushi Bar serverer mange asiatiske retter, også spesielt sushi. Her bruker de råvarer og ingredienser av høy kvalitet for å lage sushi som smaker nydelig.

Sushi Express er en populær sushirestaurant som ligger i bunn av Hegdehaugsveien. Restauranten er liten og enkel, med typiske sorte og røde asiatiske toner og detaljer. Det er sitteplasser for mindre grupper, men også mulighet å ta som take-away. Sushi Express lager velsmakende vårruller og en rekke sushi-varianter med autentiske smaker og ferske ingredienser. Dette er en koselig restaurant med en sushi-meny som gjør deg sikker på at du finner noe du liker.

Sushi Bowl er en nydelig sushirestaurant som ligger like ved Karl Johans gate i Oslo. Her får du servert sushi og thaimat med ferske råvarer og thai ingredienser. Dette er en koselig og intim restaurant, som også tilbyr et lite område for uteservering. Her får du servert tradisjonell og god asiatisk mat fra et hyggelig personalet.

Norlaks Sushi er en moderne og koselig sushirestaurant ved Nordstrand. Norlaks er et flott sted for en avslappende middag. De tilbyr et bredt utvalg av sushi-retter, samt andre japanske delikatesser. Med et variert utvalg av fersk fisk og sjømat, kombinert med autentiske smaker og presentasjon, er Norlaks et nydelig sted å spise. Hvis du liker sushi eller japansk mat, kan du være sikker på å finne noe som frister på menyen.

Sushi Asia er en unik sushirestaurant som ligger sentralt like ved Rådhusplassen i Oslo. Innsiden av restauranten tar deg rett til Asia med mørke detaljer, høye benker, og fine brune trebord. Dette er en koselig og intim restaurant for mindre grupper og selskap, eller for en rask og nydelig lunsj. Du får servert en rekke asiatiske matretter, inkludert smakfulle sushi-varianter, combo menyer, vegetarer og egne sushi-retter.

Sumo Sushi Bjørvika er en trendy sushi-restaurant i det moderne Bjørvika-distriktet i Oslo. Restauranter har et asiatisk design og interiør og en flott uteservering ved havet. De tilbyr et bredt utvalg av sushi-retter, samt andre japanske delikatesser. Med en moderne og elegant atmosfære er Sumo Sushi Bjørvika et flott sted for en spesiell anledning eller en intim middag. Med fokus på kvalitet og smak, kan du forvente deg en førsteklasses sushi-opplevelse på dette populære stedet.

WU Sushi er en moderne sushi-restaurant som ligger ved Bislett. Restauranten er kjent for sin innovative tilnærming til sushi og tilbyr et bredt utvalg av både tradisjonelle og fusion-stil retter. Med en trendy atmosfære og et team av dyktige kokker, er WU Sushi et flott sted å utforske nye smaker og kombinasjoner. Fra deres kreative rollebaner til deres unike sashimi-varianter, er dette en sushi-opplevelse som vil overraske og glede selv de mest erfarne sushispiserne.

Nodee Barcode er et trendy sushi-restaurant i Barcode. Her kan du nyte et bredt utvalg av fersk og kvalitetsrik sushi. Den moderne og stilige atmosfæren skaper en innbydende opplevelse, og med en nydelig utsikt over Barcode og Oslofjorden. Med et variert utvalg av sushi, nigiri, sashimi og andre retter, er Nodee Barcode et ideelt sted for sushi-entusiaster som ønsker en moderne og elegant opplevelse.

Sakkan er en flott og eksklusiv sushiresturant som ligger sentralt ved Storgata. Restauranten har et rustikt interiør med treverk og mursteinvegger, med høye bord og stoler, samt flotte sittegrupper for større selskap. Sakkan har en flott meny med elegante retter og et velkomponert set-menu med nydelig utvalg av sushi. På menyen finner du også en rekke gode viner og sake som du kan nyte til maten. Nyt en kveld ute på restaurant med god sushi.

Sumo Sushi Karl Johan er en populær sushi-restaurant i Karl Johan. Her kan du nyte et bredt utvalg av sushi-retter og andre japanske delikatesser. Den moderne og trendy atmosfæren gjør den perfekt for en uformell middag. Med en omfattende meny som inkluderer alt fra klassiske nigiri og maki-ruller til spesialiteter som poke bowls og tempura, er Sumo Sushi Karl Johan et flott sted for den som ønsker en avslappet og vennlig atmosfære med sushi.

See Also

Omakase er et fantastisk sted for en sushi-entusiast som ønsker å smake på noe av den mest smakfulle og spesielle sushien i Oslo. Omakase er en eksklusiv og intim restaurant som har en maks kapasitet på 10 gjester, som sitter samlet på høye stoler rundt disken hvor maten tilberedes. Du får servert deilige sushi-retter som Sashimi, Tsunami og Nigiri. Her kan du nyte en fantastisk og eksklusiv sushi-opplevelse, med et kjøkken som har Michelin-stjerne.

Alex Sushi er en kjent sushi-restaurant på Solli, kjent for sin høye kvalitet og innovative retter. Den sjarmerende bygningen i sentrum gir en intim og koselig atmosfære som passer perfekt for en spesiell anledning. Med et team av dyktige sushi-kokker som kombinerer tradisjonelle teknikker med moderne smaker og presentasjon, kan du forvente deg en unik og minneverdig sushi-opplevelse på Alex Sushi.

Green Taste Oslo er en unik sushi-restaurant som fokuserer på sunne og bærekraftige ingredienser. Dette er en restaurant med lite sitteplasser og mest ment for take away. Hos Green Taste får du en frisk og moderne vri på tradisjonell sushi, i nærheten av gamlebyen. Med et bredt utvalg av vegetariske og veganske alternativer, kombinerer Green Taste Oslo sunnhet med smak og kreativitet.

De fleste sushi-restauranter i Oslo tilbyr et elegant og moderne interiør, med et hint av tradisjonell japansk estetikk. Servicen er vanligvis upåklagelig, med oppmerksomt og vennlig personale som er mer enn villige til å forklare menyen og gi anbefalinger. Noen steder tilbyr også et åpent kjøkken, slik at du kan se sushi-kokkene i aksjon.

Når det gjelder sushi-retter, kan du forvente en rekke alternativer. Fra Nigiri, en type sushi der et stykke rå fisk ligger på en ball av ris, til Maki, hvor ris og andre ingredienser er rullet i sjøtang og deretter skåret i biter. En typisk porsjon kan variere, men du kan forvente å bli servert mellom 6-12 biter per porsjon.

Sushi, en delikatesse som opprinnelig stammer fra Japan, har funnet veien til hjertene (og magene) av mange nordmenn. Denne enkle, men smakfulle matretten har blitt en favoritt blant matelskere over hele verden, og Oslo er intet unntak. Byen er hjemsted for et bredt utvalg av sushi-restauranter, enten du er en sushi-entusiast eller bare nysgjerrig på å utforske denne japanske delikatessen, har Oslo en rekke fantastiske steder å tilby. I denne artikkelen vil vi guide deg gjennom noen av de beste sushi-stedene i byen, slik at du kan oppleve en uforglemmelig smaksopplevelse neste gang du har lyst på sushi i Oslo. Fra koselige sushi-barer i byens sentrum til trendy restauranter i moderne bydeler. Se om du finner en sushirestaurant i Oslo som blir din nye favoritt.

Top Articles

What's in the mysterious cave Fallout 76? - Gaming Pedia

Henrietta's Map Location and How to Use | Hogwarts Legacy|Game8

Metro By T Mobile Sign In

Oralbproshop

Jewel-Osco Pharmacy Locations

Christine Paduch Howell Nj

Qhc Learning

Ultra Clear Epoxy Instructions

Icl Meaning Snapchat

Benefit Solutions.ehr.com Tenet

Argus911

los angeles cars & trucks - by owner "used cars" - craigslist

Text Dollar To 58046

Mod Engine 2 Not Launching Elden Ring

Mychart University Of Iowa Hospital

Panter Belico Net Worth

Ford Focus Power Steering Fluid Leak: Causes and Solutions | Drivetrain Resource

Subway Surfers Unblocked Wtf

George Hamilton Deck Commercial

GINGERBREAD GIFTBOX / GINGER BREAD GIFT BOX - [Grand Piece Online... | ID 217750802 | PlayerAuctions

Jbz Inlog

The "Minus Sign (−)" Symbol in Mathematics

Cosentyx® 75 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze - PatientenInfo-Service

Rs3 F2P Money Making

Beacon Schneider La Porte

Houses For Sale 180 000

Eulogy Zero Ror2

Jobs Hiring 18 Year Olds Near Me

Steve Jobs' 4 Kids: All About Reed, Lisa, Erin and Eve

Nicole Webb Facebook

Estes4Me Login

Bolivar Street Boutique

What You Need to Know About Employee Benefits

Chickasaw Garbage And Sewer

Best Restaurants In Blacksburg

2003 Chevrolet Corvette Z06 Coupe On for sale - Portland, OR - craigslist

Milestones Of The Civil Rights Movement | American Experience | PBS

Farmers And Merchants Bank Broadway Va

Weather Underground Bellingham Wa

Weil Cornell Connect

Awesome-Typescript-Loader

Optum Primary Care - Winter Park Aloma

Craigslist Tampa Com

Jin Wigs Thomaston Ga

Police bust global cyber gang accused of industrial-scale fraud

Myapps Tesla Ultipro Sign In

How Much Does Grupo Firme Charge Per Hour

Truck SAE Codes Such as J1939, J1708, SPN, FMI, & MID Explained

e-Tel, LLC - Paducah, KY

Breindy Active Fitness

Cbx Promo Codes 2023

Salmon Fest 2023 Lineup