15 sites zoals Craigslist om dingen online te kopen of verkopen (2024)

Als je er echt van houdt om je spullen op te sommen en te verkopen op Craigslist, maar je kunt het je niet veroorloven om de nadelen ervan te negeren. Hier geven we u een lijst met andere sites zoals Craigslist in dit artikel, waardoor u al uw zorgen over het kopen en verkopen van uw oude spullen vergeet. Dus laten we deze reis beginnen door de alternatieven voor Craigslist.

Beste sites zoals Craigslist 2021

Top 15 Craigslist-alternatieven gratis

Conclusie

Beste sites zoals Craigslist 2021

Hieronder staan ​​enkele sites die op de een of andere manier beter zijn dan Craigslist en daarom kwalificeren als alternatieven voor Craigslist.

Een prachtig alternatief met een aparte rubriek over het kopen en verkopen van grondstoffen. eBay biedt een breed scala aan producten, waaronder die van lifestyle, elektronica, en is misschien wel het grootste platform voor online productmarketing.

eBay-advertenties begonnen hun functioneren in het jaar 2005 als Kijiji in Canada, dat later in het jaar 2010 werd omgedoopt tot eBay-advertenties. Momenteel is het een van de meest betrouwbare namen op de markt in vergelijking met andere websites zoals Craigslist.

Facebook is enorm populair geworden als social media-platform om in contact te komen met uw dierbaren. Het heeft miljoenen gebruikers als een hulpmiddel om verbinding te maken met de grotere bevolking van de wereld. Het is onwaarschijnlijk dat een willekeurig persoon die niet vriendelijk is voor sociale media, weet dat Facebook ook een platform biedt voor het kopen en verkopen van allerlei soorten producten, variërend van huishoudelijke apparaten tot eigendommen, voertuigen en elektronica, enz.

Facebook Marketplace biedt u dergelijke filters die u zeker zouden helpen het bereik van uw product bij de geïnteresseerde partijen te vergroten, in tegenstelling tot andere Craigslist-alternatieven.

Het biedt lokaal een groot bereik voor elk product of elke dienst, bijvoorbeeld het zoeken of aanbieden van een baan in een bepaald gebied, het kopen en verkopen van dergelijke goederen waar in een bepaalde gemeenschap een enorme vraag naar is.

Het unieke van Locanto boven andere Craigslist-alternatieven is dat het banden heeft met een aantal lokale dienstverlenende websites zoals Yalwa.com en Askala.com met een enorm klantenbestand, afgezien van een enorm productassortiment dat u helpt bij het verkrijgen van verbeterde en beter gelokaliseerde zoekopdrachten resultaten. Afgezien daarvan is Locanto volledig gratis te gebruiken, dat wil zeggen dat het geen kosten heeft voor registratie en voor toegang tot de website.

Het unieke aan deze site is dat het een partnerprogramma biedt dat niet beschikbaar is op een van de andere websites zoals Craigslist. Het betekent dat als u niet geïnteresseerd bent om uzelf als koper of verkoper te registreren, u zich kunt registreren als een partner en de advertenties kunt plaatsen die u wilt.

Nog een add-on van het partnerprogramma is dat de gebruiker een geldelijke beloning ontvangt als hij andere gebruikers doorverwijst om zich aan te melden voor een gold- of premiumlidmaatschap.

Het is misschien wel de eerste van andere sites zoals Craigslist die begint te functioneren en brengt de lokale producten en diensten al meer dan 40 jaar op de markt. Met deze online geclassificeerde website kunt u winst maken door uw advertentie te plaatsen en te positioneren, waardoor deze een voorsprong heeft op andere Craigslist-alternatieven.

Aanvankelijk begon PennySaver als een krant en plaatste lokaal relevante advertenties voor het kopen en verkopen van producten en diensten. Vervolgens is het ook online gegaan om zijn activiteiten een boost te geven en is het geaccepteerd door de klant.

Het is de gelokaliseerde versie van Craigslist die zichzelf heeft bewezen als een goed alternatief voor Craigslist. Het is functioneel in Canada en heeft zichzelf gevestigd als een vertrouwde merknaam om tegemoet te komen aan de behoeften van lokale klanten. Kijiji biedt ook een lijst met diensten zoals vacatures Hospitality Services, afgezien van het kopen en verkopen van producten en grondstoffen.

Kijiji is samengevoegd met Craigslist op andere plaatsen dan Canada, waar het fungeert als het lokale platform voor online marketing en dienstverlening. Kijiji is eigendom van en wordt beheerd door eBay, dat ook een van de grootste marktspelers op hetzelfde gebied is.

Het is een online marketingwebsite die een gebruiker aanbiedt om een ​​advertentie te plaatsen om de goederen te kopen en verkopen op basis van iemands interesse en keuze van het gebied, de plaats en het type product en goederen dat men wil kopen of verkopen.

Het lijkt erg op de website van Craigslist en misschien is het daarom niet veel populairder geworden in de klantgerichte markt in vergelijking met de andere vergelijkbare sites van Craigslist.

Het heeft een geweldige functie die niet beschikbaar is in een ander alternatief voor Craigslist. Hiermee kan de gebruiker een video van het product maken en deze als advertentie op de website plaatsen. De videoadvertentie geeft er een voorsprong aan omdat het de potentiële koper en verkoper in staat stelt om een ​​realtime beeld van het product of de grondstof te krijgen.

Het heeft misschien een breder klantenbereik dan elke andere site zoals Craigslist. Gumtree begon zijn activiteiten rond het jaar 2004 en heeft sindsdien zijn activiteiten veel verder uitgebreid. Vanaf nu functioneert Gumtree onder andere in Nieuw-Zeeland, de VS, Singapore, Australië, Zuid-Afrika, behalve het Verenigd Koninkrijk.

Gumtree begon zijn online geclassificeerde markt aanvankelijk alleen voor het Verenigd Koninkrijk en functioneert tot nu toe specifiek voor zijn oude klantenbestand daar.

Het heeft een enorm klantenbestand omdat het eerder Let Go heeft overgenomen, een andere website voor online productmarketing die een sterk alternatief was voor Craigslist. Het is een veilige Marktplaats omdat het authenticiteit belooft aan kopers en verkopers. Bovendien heeft het ook zijn app beschikbaar voor gebruikers op Android en iOS.

Eindelijk zijn er nog een paar sites zoals Craigslist die u als alternatief kunt gebruiken in plaats van Craigslist. Laten we ook eens naar deze sites kijken.

Dat is voorlopig alles van onze kant om jou veilige online marketing aan te bieden. Hopelijk biedt dit artikel je de best mogelijke hulp om je te beschermen tegen fraude en andere nadelen van Craigslist. Geniet ervan!