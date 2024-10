2010 Lincoln Town Car Signature Limited for sale - Spokane, WA - craigslist (2024)

more ads by this user

2010 Lincoln Town Car Signature Limited Sedan

Exterior Color: Silver Birch Clearcoat MetallicInterior Color: TanVIN: 2LNBL8CV0AX752396Stock Number: 10052Mileage: 141,096Engine: Flex Fuel 4.6 LiterFuel: Flex-fuelTransmission: AutomaticDrivetrain: Rear Wheel DriveTitle: Clear

Asking Price: $7,995

Key Features:

Automatic Climate Control

Airbags

Keyless Entry System

Cruise Control

TK AUTO SALES

(509) 242-3588

6904 E Sprague ave.

Spokane, WA 99212

Great Bank Financing Options Available ?

For FAST approvals fill out our Online Credit Application!

Buy Here Pay Here / In House Financing Available

Credit Unions

Traditional Bank Financing

WE HAVE HELPED PEOPLE WITH THE FOLLOWING:

Great Credit

Bad Credit

No Credit

No Co-Signer

First Time Buyers

Recent Divorce

Discharged Bankruptcy

Multiple Repos

Short Job Time

Foreclosure

Child Support

Student Loans

Negative Equity

Huge Selection Of Quality Pre-Owned Cars

Leave The Lot With Confidence

Trade-In Your Car

Car-Fax Available Upon Request for Qualified Customers

Stop By Today And See Why Our Dealership Is Always The Peoples Choice

Check out our full inventory for more vehicles priced to move.

