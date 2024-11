43 vacatures voor Kwantitatief Analist in Nederland (2024)

See Also

Ontvang meldingen over nieuwe vacatures voor Kwantitatief Analist in Nederland .

FAQs

Salaris Analist



Het gemiddelde salaris van een Analist in Nederland in 2024 is € 3.146 bruto per maand, waarbij de ondergrens ligt bij € 2.881 en de bovengrens bij € 3.411. Lees meer over de salarisontwikkeling, bij welk bedrijf en in welke stad je het meeste loon krijgt en of omscholen tot Analist de moeite waard is.

Salaris Analist



Het gemiddelde salaris van een Analist in Nederland in 2024 is € 3.146 bruto per maand, waarbij de ondergrens ligt bij € 2.881 en de bovengrens bij € 3.411. Lees meer over de salarisontwikkeling, bij welk bedrijf en in welke stad je het meeste loon krijgt en of omscholen tot Analist de moeite waard is.

Als analist heb je verschillende mogelijkheden. Zo heb je bijvoorbeeld een business analist, een chemisch analist of een data analist. Ook zijn er verschillende sectoren waar je als analist jouw kunsten kan tonen. Van de financiële sector tot aan de technische sector en van de zorg tot aan de logistieke sector.

Marktconform salaris Analist per opleiding # Opleidingsniveau Gem. salaris p/m 1 Universiteit € 3.985 2 HBO € 3.630 3 MBO € 2.990 4 LBO / VMBO € 2.850

Voorbeelden van opleidingen waarmee je data-analist kan worden zijn economie (hbo of wo), bedrijfskunde (hbo of wo), wiskunde (hbo of wo), informatica (hbo of wo) of econometrie (wo)

Naarmate u ervaring opdoet als data-analist, kunt u kansen tegenkomen om uw carrière in verschillende richtingen te bevorderen. Afhankelijk van uw doelen en interesses, kunt u doorgroeien naar data science, management, consulting of een meer gespecialiseerde datarol .

Of het nu een economisch analist, een data-analist, een financieel analist, een operationeel analist of een business analist is , een persoon in deze rol is cruciaal om waarde uit informatie te halen. Veelvoorkomende analistenactiviteiten zijn: Gegevens verzamelen, voorbereiden en interpreteren. Patronen en trends in gegevens vinden.

Het verschil tussen beide beroepen zit in de opleiding die iemand gevolgd heeft. Met een mbo-3-opleiding is het mogelijk om het beroep laborant te beoefenen, terwijl voor het beroep analist minimaal een mbo-4- of hbo-opleiding vereist is.

Het verschil tussen beide beroepen zit in de opleiding die iemand gevolgd heeft. Met een mbo-3-opleiding is het mogelijk om het beroep laborant te beoefenen, terwijl voor het beroep analist minimaal een mbo-4- of hbo-opleiding vereist is.

Een analist, soms ook data analist genoemd, is een persoon die binnen het kader van zijn werk analyses uitvoert. Taken van een analist zijn onder meer het uitvoeren van onderzoeken, het verzamelen van gegevens uit gegevensstromen en het controleren van gegevens op afwijkingen.

Een Financieel Analist in Nederland verdient gemiddeld € 3.835 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.260 (laag) tot € 4.415 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Salaris Medisch Analist



Het gemiddelde salaris van een Medisch Analist in Nederland in 2024 is € 4.228 bruto per maand, waarbij de ondergrens ligt bij € 4.162 en de bovengrens bij € 4.295.