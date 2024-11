8 reviews over De Levenstuinen van Het Groot Hontschoten (2024)

Prachtig, echter vliegtuiglawaai is pure ramp

7

Bezoekdatum: 21 juli 2013

Datum beoordeling: 22 juli 2013

Reisgezelschap: met partner

We zijn 3 uren op een zonnige zondagmiddag heerlijk langsgeweest, het geluid van motorvliegtuigen van vliegveld Teuge is een ware ramp. Sommige tuinen zijn zeker het bezoeken waard, bijvoorbeeld de blauwe tuin en de witte tuin. De geurtuin viel erg tegen. Het gebruik van water in het tuinencomplex is erg mooi en functioneel. De prijs van 40 Euro voor een jaarkaart is wat aan de erg hoge kant. (...) De ontvangst bij binnenkomst aan de kassa/balie was zonder meer diep teleurstellend, in eerste instantie komt er niemand naar je toe, je staat er wat te wachten, je wil een kaartje kopen, maar niemand wil je helpen. (...) Het hele complex is erg fraai en doordacht aangelegd. Het tuinencomplex is ONGESCHIKT voor rolstoelen en mensen die slecht ter been zijn. Nu hier een aantal pluspunten anno 2013, redelijke horecaprijzen, voldoende afwisseling, watergebruik erg fraai, veel kikkers aanwezig, kapel was wel aardig/grappig vooral de bijbehorende muziek. Prullebakken ontbreken vrijwel overal. Ruim voldoende zitbanken op afwisselende plekken. Openingstijden tot 17.00 uur in de zomermaanden dwingt dat je tijdens "kantooruren op bezoek komt". (...) Overigens is de aanwezigheid van vrijwilligers in alle opzichten een verrijking en echt prettig. Op sommige plekken in de tuin is er sprake van achterstallig onderhoud dat is zichtbaar in overwoekerde banken op bepaalde plaatsen, een hele matige geurentuin. Van sommige planten ontbreken simpele naambordjes, dat hoeft echt niet in de hele tuin, maar de maker is kennelijk allergisch voor naamborden van planten. Verder blijft het flink zoeken om er te komen (...). Verder zouden enkele prullebakken bepaald niet overbodig zijn. Als basisregel geldt kinderen onder de 14 jaar zijn zonder begeleiding niet welkom, in principe een goede basisregel. Ik stond op het punt om een SERIE dagkaarten te kopen, die ik als kado aan personen wilde gaan overhandigen. Maar de nare/starre en onbereikbare en ongeïnteresseerde houding van de eigenaar besloten mij er toe om dat toch maar niet te doen. Er lijkt een soort van bedrijfsblindheid in te sluipen. En dat is heel jammer voor zo'n fraaie en bijzondere en doordachte tuin.

Beoordeling gegeven door Henri Geerars.