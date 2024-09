Allaitement : Qu'est-ce que le « chagrin de sevrage » et son impact profond sur les mères ? - BBC News Afrique (2024)

Crédit photo, Alex Grace Photography

Article information Author, Fay Nurse

Role, BBC World Service

15 août 2024

Depuis des décennies, on dit aux nouvelles mamans que l'allaitement est ce qu'il y a de mieux pour leur bébé.

Bien que ce message soit destiné à encourager l'allaitement, il peut également créer une pression énorme pour celles qui sont confrontées à des difficultés pratiques.

Certaines femmes souhaitent allaiter mais sont contraintes, pour diverses raisons, d'arrêter plus tôt que prévu.

Plusieurs d'entre elles ont parlé à la BBC pour partager leur expérience du « deuil de l'allaitement » - une période de profonde tristesse et de honte après la décision d'arrêter.

« J'étais assise sur le canapé, je tenais mon bébé dans les bras et je n'arrivais pas à l'empêcher de pleurer », se souvient-elle.

Elle décrit les deux semaines suivantes comme un « enfer » et dit qu'elle redoutait chaque tétée.

Au comble du désespoir, Jemma a demandé aux visiteurs de quitter la maison pendant qu'elle se cachait dans sa chambre, les rideaux fermés, en essayant désespérément de faire prendre le sein à son bébé.

« Je trouvais l'allaitement épuisant et embarrassant », ajoute-t-elle. Son fils avait la langue attachée, une condition dans laquelle la langue attachée est plus courte que la normale, ce qui rend presque impossible la prise du sein.

Au bout de quelques semaines, son bébé a commencé à perdre du poids. Devant la possibilité de devoir retourner à l'hôpital, elle a décidé de passer complètement à l'alimentation au lait maternisé.

Crédit photo, Alex Grace Photography

Elle a eu une autre grossesse deux ans plus tard, et même si sa fille n'avait pas la langue pendante comme son frère, elle a décidé très tôt qu'elle « ne pouvait pas faire face » à l'allaitement pendant plus de quelques jours.

Malgré cela, elle continue aujourd'hui encore à faire face à cette décision. « Je ne pouvais pas faire la chose la plus naturelle et la plus spéciale qu'une mère puisse faire, et j'avais honte - j'ai toujours honte », avoue-t-elle.

Aujourd'hui, elle pense qu'elle a peut-être souffert d'une dépression postnatale, bien qu'elle n'ait pas été diagnostiquée à l'époque.

Frustration et tristesse

Le professeur Amy Brown, chercheuse en santé publique qui a écrit un livre sur le deuil de l'allaitement, explique que les sentiments de tristesse à l'égard de l'expérience de l'allaitement sont courants.

« De nombreuses femmes arrêtent d'allaiter bien plus tôt qu'elles ne le souhaiteraient et se sentent frustrées ou ont l'impression d'avoir raté une expérience importante », explique-t-elle.

Les recherches montrent que de nombreuses femmes souhaitent encore allaiter. Au Royaume-Uni, 81 % des femmes commencent à allaiter exclusivement, mais après six mois, moins de 26 % d'entre elles nourrissent encore leur bébé exclusivement au lait maternel.

Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l'allaitement maternel pendant les six premiers mois de la vie, tandis que l'Unicef souligne que l'allaitement maternel réduit le risque de mort subite du nourrisson (MSN), de diabète infantile, de maladies cardiaques et d'obésité.

Les données de l'Unicef montrent que l'Asie du Sud est en tête pour ce qui est de l'allaitement exclusif des bébés jusqu'à six mois, avec un taux de 60 %.

L'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud suivent avec 58 %, tandis que les Caraïbes et l'Amérique latine affichent un taux de 43 %.

Au Brésil, plus précisément, la prévalence de l'allaitement maternel exclusif chez les enfants de moins de six mois était de 45,8 %, selon l'étude nationale sur l'alimentation et la nutrition des nourrissons (ENANI) publiée en 2021.

L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ont un taux de 40 %, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale de 36 %, et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de 35 %.

Au niveau mondial, le pourcentage de bébés de moins de six mois nourris exclusivement au sein a atteint 48 %, soit une augmentation de 10 % au cours de la dernière décennie.

Crédit photo, Archives personnelles

Deepti, enceinte de sept mois de son deuxième enfant, espère que son parcours d'allaitement sera meilleur que la dernière fois qu'elle a eu un bébé. Elle a donné naissance à son fils en 2021 et a eu du mal à lui faire prendre le sein à cause d'une langue coincée.

Même après avoir corrigé la situation, les problèmes persistaient. Deepti a décidé de tirer son lait et de le nourrir au biberon, mais elle s'est vite aperçue que cette routine était peu pratique et épuisante.

« La routine était implacable - toutes les deux heures, même la nuit, et j'avais l'impression d'échouer, de faire du mauvais travail », se souvient-elle.

Les horaires d'alimentation l'empêchaient pratiquement de quitter la maison. Lorsque son fils a eu 12 semaines, elle est passée au lait maternisé pour pouvoir passer du temps avec lui en dehors de la maison et participer aux cours pour bébés, qui sont importants pour son développement.

Un mois plus tard, Deepti a découvert que l'opération du lien de la langue avait été mal faite et qu'elle devrait être répétée à cause du tissu cicatriciel - mais il était alors trop tard pour recommencer à allaiter.

Deepti a ressenti de la honte et une certaine « culpabilité de mère » lorsqu'elle a utilisé un biberon au milieu de ses amies qui allaitaient.

« Personne ne m'a jamais jugée, mais j'avais honte de donner le biberon et j'étais triste de ne pas pouvoir allaiter comme elles », dit-elle.

Crédit photo, Archives personnelles

Pourquoi les femmes arrêtent-elles d'allaiter ?

Bien que les bébés de Jemma et Deepti aient eu la langue pendante, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une mère peut avoir des difficultés à allaiter. Les problèmes les plus courants sont les mamelons douloureux, fissurés ou saignants dus à des difficultés d'attachement, ainsi qu'une production de lait faible ou excessive.

L'engorgement mammaire, lorsque les seins se remplissent excessivement de lait, peut dans certains cas conduire à une mastite, une infection causée par l'obstruction d'un canal mammaire qui entraîne des douleurs et une gêne pendant l'allaitement.

Lisa Mandell, de l'International Lactation Consultant Association, offre des conseils et une orientation aux femmes confrontées à des problèmes d'allaitement. Elle insiste sur l'importance pour les femmes de bénéficier le plus tôt possible de l'aide d'un spécialiste en lactation.

« Par exemple, si une mère ayant une faible production de lait a des problèmes de thyroïde, ceux-ci peuvent être identifiés et traités, ce qui est susceptible d'améliorer la production de lait », explique-t-elle.

Elle insiste sur le fait que l'allaitement « ne devrait jamais être douloureux » et que la douleur est le signe que le bébé n'est pas positionné ou attaché correctement.

« L'interruption de l'allaitement ne devrait jamais être considérée comme un échec de la part de la mère », ajoute-t-elle.

Clare Murphy, directrice de Feed UK, affirme que l'alimentation des nourrissons n'est pas simple et que nous devrions nous efforcer de soutenir les femmes, quelle que soit la manière dont elles choisissent de nourrir leur bébé.

« Personne - et surtout pas les mères et leurs bébés - ne profite d'un environnement où les femmes se sentent coupables et où leur santé mentale est mise à mal parce qu'elles ont dû utiliser du lait maternisé alors qu'elles espéraient l'éviter », déclare-t-elle.

Deepti envisage d'essayer à nouveau d'allaiter, mais affirme qu'elle ne se soumettra pas à la même pression la prochaine fois. « Je vais réessayer, c'est certain, et je me sens beaucoup mieux préparée maintenant que je l'ai vécu une fois », dit-elle.

Que faire si vous avez des difficultés à allaiter ?

Selon le ministère de la santé, certains problèmes courants entravent l'allaitement. L'organisation explique comment les résoudre :

Retard de la montée de lait

Si votre lait tarde à descendre, cela peut être dû à des césariennes volontaires, à des naissances prématurées ou à l'obésité. Demandez l'aide d'un professionnel et essayez de stimuler le sein par des succions fréquentes ou une extraction manuelle.

Enfant ayant des difficultés initiales à téter

Si votre bébé a des difficultés à téter, cela peut être lié à sa prise, à sa position, aux tétines du biberon ou au frénulum lingual. Vérifiez l'évaluation du frénulum, ajustez la prise et la position du bébé et évitez les tétines et les sucettes. Utilisez un soutien si le sein est volumineux et tirez le lait si nécessaire.

Tétine plate ou inversée

Un mamelon plat ou inversé peut rendre l'allaitement difficile. Aidez votre bébé à sucer le mamelon et l'aréole et essayez différentes positions. Massez le sein s'il est trop plein avant la tétée.

Mamelons douloureux et/ou meurtris

Les mamelons douloureux sont fréquents au début, mais les crevasses doivent être traitées. Ajustez la prise du bébé, évitez les produits sur les mamelons, massez le sein s'il est plein et retirez la ventouse lorsque vous arrêtez l'allaitement.

Engorgement des seins ou « lait de pierre ».

L'engorgement mammaire se produit lorsque le sein devient trop plein et trop dur. Laissez votre bébé téter fréquemment, effectuez des massages circulaires et tirez un peu de lait pour faciliter la prise du sein.

Mastite

La mastite est une inflammation du sein, généralement causée par une stagnation du lait ou des fissures dans le mamelon. Consultez immédiatement un médecin et insistez sur l'allaitement pendant le traitement. Le fait de vider le sein facilite le traitement et réduit le risque d'abcès mammaire car le fait de vider le sein facilite le traitement et réduit le risque d'abcès mammaire (bulle de pus).

Blocage du canal lactifère

L'obstruction des canaux lactifères se produit lorsque le lait n'est pas bien évacué. Des tétées fréquentes, des massages et différentes positions d'allaitement peuvent y remédier.

« Manque de lait

La sensation d'avoir trop peu de lait peut être une fausse impression ; la plupart des femmes produisent suffisamment de lait.

Si un professionnel constate que le bébé a vraiment besoin de plus de lait, les mesures suivantes peuvent l'aider : améliorer la prise du sein, augmenter la fréquence des tétées, offrir les deux seins et maintenir une alimentation saine et une hydratation adéquate.

Hyperlactation

L'hyperlactation se produit lorsque la quantité de lait est supérieure à la consommation de l'enfant. Pour éviter ce problème, ne retirez pas le lait avant les tétées, allaitez un sein à la fois et envisagez de donner le surplus de lait si nécessaire.