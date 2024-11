Alles over de Vrouw van Arne Slot - Mynd (2024)

Arne Slot kennen we allemaal als de succesvolle trainer van Feyenoord die de club uit Rotterdam in 2023 weer Nederlands kampioen liet worden sinds zes jaar. De ontlading bij de trouwe Feyenoord aanhang was enorm toen hun club voor het behalen van de landstitel werd gehuldigd. Slot was daarna erg in trek bij met name clubs in het buitenland. Onder andere Tottenham Hotspur toonde serieuze interesse. Maar Slot bleef Feyenoord trouw. Zijn contract, dat liep tot 2025, werd tussentijds met een jaar verlengd. Arne Slot is nu tot 2026 aan de eredivisieclub verbonden.

De vrouw van Arne Slot

In 2009 trouwde Arne Slot met zijn Mirjam. Arne speelde toen bij PEC Zwolle. Mirjam gaf les op een school in die plaats. Hun twee kinderen, dochter Isa en zoon Joep, waren al geboren toen Arne en Mirjam trouwden. Dochter Isa is inmiddels 16 jaar en speelt hockey en tennis. Zoon Joep van 13 jaar wil net als zijn vader een beroemde voetballer worden en beoefent deze sport al een aantal jaren met plezier. Het gezin woont in een royale villa in Zwolle. Daarnaast heeft het echtpaar een huis in Limmen, waar Arne verblijft als hij meerdere dagen achter elkaar in De Kuip is om te trainen met Feyenoord. Daarnaast bezit het echtpaar Slot nog een appartement in Egmond aan Zee, dat vrijwel zeker wordt verhuurd.

Een afgeschermd leven

Mirjam Slot heeft er duidelijk voor gekozen om een leven in de luwte te leiden. Zij heeft bijvoorbeeld wel accounts op sociale media zoals Instagram, maar deze zijn niet openbaar. Het is dus ook niet bekend of zij hier berichten deelt. Het echtpaar Slot verschijnt soms wel samen in het openbaar, bijvoorbeeld als Arne moet verschijnen op een gala ter ere van zijn club Feyenoord. Toen Feyenoord in 2023 kampioen werd was Mirjam er uiteraard bij toen dit feest werd gevierd.

De voetbalcarrière van Arne Slot

Zoals vrijwel elke voetbaltrainer startte ook Arne Slot zijn loopbaan op de grasmat als speler. Nadat de jonge Arne bij zijn plaatselijke voetbalteam VV Bergentheim werd gescout maakte hij zijn profdebuut voor FC Zwolle in 1995. Arne Slot bleek een trouwe speler, want hij maakte maar liefst 7 seizoenen deel uit van het eerste elftal van FC Zwolle. Toen maakte hij de overstap naar NAC Breda, waar hij 5 jaar voor uitkwam. Bij zijn vertrek promoveerde Zwolle overigens naar de eredivisie. Na afloop van zijn contract bij NAC Breda wilde de club de overeenkomst met Arne Slot graag voortzetten. Hij koos er echter voor om over te stappen naar die andere club in Rotterdam: Sparta. Na drie seizoenen bij Sparta keerde Slot op huurbasis terug naar FC Zwolle. Na afloop van zijn contract bij de Rotterdammers ging hij transfervrij terug naar zijn eerste liefde. In het seizoen 2011-2012 promoveerde FC Zwolle opnieuw naar de eredivisie. Aan het einde van het seizoen 2012-2013 zette Slot een punt achter zijn carrière als voetballer. In zijn laatste wedstrijd, die met 3-3 gelijk eindigde. Het was een speciale afscheidswedstrijd met oud spelers van de clubs waar Slot had gespeeld, FC Zwolle, NAC en Sparta.

Trainersloopbaan

Nadat Arne Slot stopte met profvoetbal stroomde hij naadloos door in een carrière als trainer. Eerst bij de jeugd van Zwolle, later als assistent en later hoofdtrainer bij Cambuur. Na een aantal jaren bij Cambuur werd Slot eerst assistent en later hoofdtrainer bij AZ in Alkmaar. Hier maakte hij een aantal succesvolle jaren mee waarin AZ hoog in de eredivisie eindigde. Slot bleef tot eind 2020 bij AZ. Toen werd bekend dat hij aan het einde van het seizoen in 2021 de overstap naar Feyenoord zou maken. Het bestuur was hier niet van gecharmeerd en zette de trainer en ook zijn assistent op non actief. Vanaf het seizoen 2021-2022 werd Arne Slot de trainer van Feyenoord, een functie die hij anno 2024 nog steeds heeft.

Flinke salarisverhoging voor Arne Slot

Toen Arne Slot de overstap maakte van AZ naar Feyenoord betekende dat een flinke stap voorwaarts in salaris. Volgens ingewijden verdiende Slot bij AZ zo’n 250.000 euro per jaar en werd dat bedrag bij de Rotterdamse topclub verdrievoudigd naar 750.000 euro per jaar. Dit lijkt heel veel, maar er zijn genoeg topspelers die miljoenen verdienen en dus veel meer dan deze trainer. Maar Arne Slot en zijn vrouw Mirjam zullen zeker niet ontevreden zijn met dit riante inkomen.