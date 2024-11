Anfängerleitfaden für The Battle Cats – So eroberst du die Welt mit deiner Katzenarmee! | BlueStacks (2024)

Spiele Guides

The Battle Cats ist eines dieser mobilen Casual-Spiele, das mit seinem skurrilen Charme und überraschend tiefgründigen Strategien hervorsticht. Du steuerst eine Armee von seltsamen, aber adorablen Katzen, während sie durch eine Welt voller merkwürdiger Feinde marschieren. Mit seinen einfach zu erlernenden Mechaniken heißt dieses Spiel Spieler jeden Alters willkommen. Doch trotz seiner einfachen Oberfläche gibt es viel zu verstehen, wenn du in dieser katzenreichen Eroberung erfolgreich sein möchtest.

Wenn du gerade erst anfängst, fühlst du dich möglicherweise von der Anzahl an Katzen, Ressourcen und Stufen überwältigt. Keine Sorge – dieser Anfängerleitfaden gibt dir die Grundlagen, die du brauchst, um deine Reise zu starten. Egal, ob es darum geht, deine Katzen zu leveln, Ressourcen wie Katzenfutter und XP zu verwalten oder zu lernen, wie du deine Zeit am besten nutzt – dieser Leitfaden hat alles, was du benötigst.

Lass uns beginnen!

Das Kampfsystem verstehen

Auf den ersten Blick hat The Battle Cats ein einfaches Kampfsystem, aber es steckt mehr Tiefe dahinter, als man denkt. Zu wissen, wie man jede Mechanik optimal nutzt, wird dir helfen, durch schwierigere Stufen voranzukommen und das Beste aus deiner Katzenarmee herauszuholen.

Hier ist, wie der Kampf in diesem Spiel funktioniert:

1.Katzen beschwören

Der Kern des Spiels dreht sich darum, Katzen zum Kampf zu entsenden, indem du auf ihre Icons tippst. Jede Katze kostet eine bestimmte Menge „Geld“, um sie zu beschwören, welches während des Kampfes automatisch generiert wird. Je länger der Kampf dauert, desto schneller regeneriert sich dieses Geld, was es dir ermöglicht, später stärkere Katzen zu beschwören. So funktioniert der Prozess:

Katzen entsenden : Tippe auf das Icon der Katze, und sie wird sofort an deiner Basis erscheinen. Dann marschiert sie zur feindlichen Basis.

Katzen-Wallet : Deine Geldbörse (oben rechts) kann während eines Kampfes durch Ausgeben von Geld verbessert werden. Das ist entscheidend, um in späteren Stufen teurere und stärkere Katzen zu beschwören.

Strategie zur Platzierung von Katzen : Verschiedene Katzen haben einzigartige Rollen. Zum Beispiel sind Tank-Katzen gut zur Verteidigung, während Axt-Katzen sich auf den Angriff konzentrieren. Sie basierend auf der Situation zu platzieren, hilft, einen ausgewogenen Ansatz sicherzustellen, bei dem die Tank-Katzen die Linie halten, während Angreifer von hinten Schaden anrichten.

2.Katzenkanone

Die Katzenkanone ist deine Basis und dein wichtigstes Verteidigungstool und sollte strategisch eingesetzt werden. Sie kann dir Zeit verschaffen, wenn Feinde deine Katzen überwältigen oder sich deiner Basis zu nahe kommen.

Cooldown-Management : Die Katzenkanone hat nach jedem Einsatz eine Abkühlzeit. Das bedeutet, dass du sorgfältig entscheiden musst, wann du sie abfeuern möchtest, um sicherzustellen, dass sie in den entscheidenden Momenten verfügbar ist.

Die Kanone abfeuern : Die Kanone ist am effektivsten, wenn du es mit großen Wellen schwächerer Feinde zu tun hast oder stärkere Feinde betäuben möchtest, um sie zu verlangsamen. Verschwende sie nicht gegen kleine Bedrohungen oder einzelne Feinde, es sei denn, es ist absolut notwendig.

3.Basis-HP und Verteidigung der feindlichen Basis

Dein Ziel in jeder Stufe ist es, die feindliche Basis zu zerstören, während du deine eigene schützt. Jede Basis hat eine festgelegte Menge an HP, und der Kampf endet, wenn die HP einer Seite auf null sinkt.

Feindliche Basis : Sobald deine Katzen die feindliche Basis erreichen, beginnen sie automatisch, sie anzugreifen. Sei dir jedoch bewusst, dass der Schaden an der feindlichen Basis oft stärkere Feinde heraufbeschwört.

Verteidigungsstrategie : Achte genau auf die HP deiner eigenen Basis. Wenn Feinde zu nah kommen, nutze deine Katzenkanone oder beschwöre defensive Einheiten, um sie zu schützen.

4.Sonderfähigkeiten und Rückstoß

Wenn du fortgeschrittenere Katzen freischaltest, haben viele spezielle Fähigkeiten, wie das Verlangsamen von Feinden, das Zurückstoßen oder das Einfrieren an Ort und Stelle. Zu wissen, wie und wann du diese Fähigkeiten einsetzen kannst, kann helfen, in schwierigen Kämpfen das Blatt zu wenden.

Rückstoß : Einige Katzen können Feinde zurückstoßen und so Raum schaffen, damit sich deine Katzen neu gruppieren können.

Status-Effekte : Suche nach Katzen, die Status-Effekte auf Feinde auslösen können. Diese sind besonders nützlich gegen starke Boss-Feinde, die deine Kräfte sonst überwältigen könnten.

Das Beherrschen des Kampfsystems erfordert mehr als nur das Tippen auf Katzen. Mit dem richtigen Timing, einer passenden Teamausstellung und dem Einsatz von Fähigkeiten wirst du in der Lage sein, selbst die härtesten Feinde zu überwinden.

Deine Katzenarmee aufbauen und leveln

Einer der spaßigsten Teile von The Battle Cats ist der Aufbau deines Teams aus erstklassigen Katzen. Während du fortschreitest, schaltest du neue Katzen frei, die du zu deiner Gruppe hinzufügen kannst. Einige Katzen sind besser für die Verteidigung geeignet, während andere mächtige Angreifer sind. Ein ausgewogenes Team mit einer Mischung aus beidem ist entscheidend für den Erfolg.

Am Anfang wirst du stark auf grundlegende Katzen wie die Tank-Katze und die Axt-Katze angewiesen sein. Stelle sicher, dass du sie so viel wie möglich mit dem XP, das du beim Abschließen von Stufen erhältst, levelst. Je weiter du im Spiel fortschreitest, desto stärkere Katzen kannst du freischalten und weiterentwickeln. Viele Katzen entwickeln sich auf Stufe 10, und einige können später sogar eine Wahre Form freischalten, die sie erheblich mächtiger macht. Priorisiere immer, zuerst deine nützlichsten Katzen aufzuleveln. Versuche, zu Beginn das XP nicht zu dünn auf viele Katzen zu verteilen, da du sonst keine starken Kämpfer hast, wenn du sie am dringendsten benötigst.

Ressourcenverwaltung – Katzenfutter und XP

In The Battle Cats ist eine effektive Verwaltung deiner Ressourcen der Schlüssel, um in schwierigeren Stufen voranzukommen. Die beiden wichtigsten Ressourcen, auf die du stoßen wirst, sind Katzenfutter und XP. Beide haben einzigartige Verwendungen und Strategien, die dir helfen können, schneller voranzukommen, wenn sie klug eingesetzt werden.

Hier ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten Ressourcen im Spiel:

1.Katzenfutter

Katzenfutter ist eine Premium-Währung in The Battle Cats, und es ist wichtig, sie für die richtigen Momente zu sparen. Der beste Einsatz von Katzenfutter ist das Ziehen seltener und mächtiger „Uber“-Katzen während spezieller Events. Uber-Katzen können entscheidend sein, und das Ausgeben von Katzenfutter während garantierter Uber-Events bietet dir den besten Wert.

Verschwende kein Katzenfutter für Stufenwiederholungen: Es mag verlockend sein, Katzenfutter zu verwenden, um ein schwieriges Level erneut zu versuchen, aber es ist viel klüger, es für diese garantierten Events zu sparen. Fast jede Stufe wird irgendwann wieder auftauchen, daher gibt es keinen Grund, diese wertvolle Währung auszugeben, um Dinge zu beschleunigen.

Für Events sparen: Warte auf Events, bei denen 1.500 Katzenfutter eine Uber-Katze garantieren. Dein Katzenfutter zum richtigen Zeitpunkt auszugeben, wird dir stärkere Katzen bringen, die dir langfristig helfen können.

2. Erfahrungspunkte

XP ist das Rückgrat deines Fortschritts in The Battle Cats, da es zum Leveln deiner Katzenarmee verwendet wird. Zu Beginn hast du das Gefühl, dass du ausreichend XP hast, aber je weiter du fortschreitest und mächtigere Katzen freischaltest, wirst du schnell sehen, wie schnell es schwindet.

Priorisiere Kern-Katzen: Konzentriere dich darauf, deine Schlüssel-Katzen, wie deine grundlegenden Kämpfer wie Tank-Katze und Axt-Katze, zu leveln. Das stellt sicher, dass dein Kernteam stark genug bleibt, um mit schwierigeren Stufen umzugehen.

XP-Farming: XP wird in späteren Stufen noch wichtiger, also stelle sicher, dass du an XP-Farming-Events teilnimmst, insbesondere an den Wochenend-Stufen, die großartige XP-Booster bieten.

Power-Ups und Schatzradare Auch wenn sie nicht so entscheidend sind wie Katzenfutter oder XP, können Power-Ups und Schatzradare dir in bestimmten Situationen einen Vorteil verschaffen.

Power-Ups: Verwende sie sparsam, da sie kostspielig zu erwerben sind. Konzentriere dich darauf, Power-Ups einzusetzen, wenn du in einer besonders schwierigen Stufe oder einem Event feststeckst, bei dem die Belohnungen es wert sind.

Schatzradare: Diese sind nützlich, um Schatzdrops aus Stufen zu garantieren. Du solltest sie verwenden, wenn du nach wichtigen Schätzen farmst, die deine gesamte Katzenarmee verstärken, insbesondere in den frühen Kapiteln.

Eine effiziente Verwaltung deiner Ressourcen wird einen großen Unterschied machen, während du durch The Battle Cats fortschreitest. Je mehr du spielst, desto besser wirst du darin, zu wissen, wann du sparen und wann du ausgeben solltest.

Die Schätze nutzen

Während du durch die Geschichte voranschreitest, wirst du feststellen, dass jede Stufe dir Schätze belohnen kann. Diese Schätze sind unglaublich wichtig, da sie passive Verstärkungen für deine Katzen und deine Basis bieten, was es einfacher macht, im Spiel voranzukommen. Schätze kommen in drei Stufen – Bronze, Silber und Gold – wobei Gold die beste ist.

Du solltest dir zum Ziel setzen, alle goldenen Schätze in den ersten drei Kapiteln des Empire of Cats zu sammeln, bevor du zum nächsten Abenteuer übergehst. Goldene Schätze machen deine Katzen stärker und ermöglichen es dir, mehr XP aus zukünftigen Stufen zu verdienen. Eile nicht durch die Kapitel; dir die Zeit zu nehmen, um diese Schätze zu sammeln, wird dir langfristig viel einfacher machen.

Fortschritt im Spiel

The Battle Cats bietet eine Vielzahl von Spielmodi, die jeweils eigene einzigartige Herausforderungen und Mechaniken haben. Als Anfänger ist es am besten, sich auf den Fortschritt durch die frühen Stufen zu konzentrieren und dich mit den Kernmodi vertraut zu machen. Jeder Modus führt unterschiedliche Arten von Feinden und Stufen-Zielen ein, sodass es hilfreich ist, zu wissen, was dich erwartet, um effizient voranzukommen.

Hier ist eine Übersicht über die wichtigsten Spielmodi:

Empire of Cats: Die Hauptsaga, die von Anfang an verfügbar ist. Sie enthält 3 Kapitel mit jeweils 48 Stufen. Das Hauptziel ist das Sammeln von Schätzen, die mächtige passive Boni bieten. Es ist wichtig, alle Schätze in jedem Kapitel zu sammeln, bevor du zum nächsten übergehst, um die Stärke deiner Katzenarmee zu maximieren. Zombie-Ausbrüche werden später im Spiel eingeführt, was mehr Komplexität zu bereits abgeschlossenen Stufen hinzufügt.

In die Zukunft: Wird freigeschaltet, nachdem Kapitel 1 von Empire of Cats abgeschlossen wurde. Dieser Modus besteht ebenfalls aus 3 Kapiteln mit jeweils 48 Stufen, führt aber Alien-Feinde ein, die viel stärker sind als Standardfeinde. Alien-Feinde können durch das Sammeln von Schätzen, die ihre Stärke reduzieren, ausgeglichen werden. Priorisiere das Sammeln dieser Schätze. In die Zukunft führt auch zeitlich begrenzte Punktbelohnungen ein: Je schneller du eine Stufe abschließt, desto besser sind die Belohnungen.

Katzen des Kosmos: Wird freigeschaltet, nachdem Kapitel 1 von In die Zukunft abgeschlossen wurde. Wie die anderen Sagas enthält es 3 Kapitel mit jeweils 48 Stufen. Die Hauptherausforderung in diesem Modus sind die Sterne-Alien-Feinde, die eine höhere Vergrößerung haben als normale Aliens und nicht von den Anti-Alien-Schätzen aus In die Zukunft betroffen sind. Du musst spezifische Schätze in Katzen des Kosmos sammeln, um ihre Macht zu reduzieren und Fortschritte zu machen.

Die Aku-Reiche: Ein spezieller Modus, der nach dem Erfüllen bestimmter Bedingungen in Empire of Cats freigeschaltet wird. Dieser Modus führt Aku-Feinde ein, die besonders tough sind, da sie deine Katzen mit Aku-Altären schwächen können. Diese Stufen erfordern eine sorgfältige Strategie, da deine Katzen geschwächt werden, es sei denn, du schaffst es, die Altäre zu deaktivieren.

Jeder dieser Modi bietet einzigartige Feinde und Strategien, wodurch der Fortschritt abwechslungsreich und herausfordernd bleibt. Doch während du vorankommst, bleiben die Kernmechaniken – die richtigen Katzen einzusetzen, Schätze zu sammeln und deine Angriffe zu timen – entscheidend. Indem du dich darauf konzentrierst, Kapitel abzuschließen und alle Schätze zu sammeln, bist du gut auf die schwierigeren Modi wie In die Zukunft und Katzen des Kosmos vorbereitet.

Sonderereignisse und seltene Katzen

Im Laufe des Spiels wird es regelmäßige Events geben, die dir die Möglichkeit bieten, seltene und Uber-Katzen zu verdienen. Diese Katzen können einen großen Unterschied machen, insbesondere in schwierigeren Stufen. Halte Ausschau nach garantierten Uber-Events, bei denen du 1.500 Katzenfutter ausgeben kannst, um sicherzustellen, dass du eine mächtige Uber-Katze erhältst. Diese Events sind der beste Zeitpunkt, um dein hart erarbeitetes Katzenfutter auszugeben.

Neben den seltenen Katzenkapseln kannst du auch spezielle Event-Katzen freischalten, indem du zeitlich begrenzte Stufen abschließt. Diese Katzen sind nicht immer die mächtigsten, haben aber oft einzigartige Fähigkeiten, die dir in bestimmten Situationen helfen können. Überprüfe immer den Eventkalender und versuche, an diesen zeitlich begrenzten Gelegenheiten teilzunehmen, wenn du kannst.

Der Einstieg in The Battle Cats kann überwältigend erscheinen mit all den verschiedenen Katzen, Stufen und Ressourcen, die es zu verwalten gilt. Aber wenn du dir Zeit nimmst, dich auf das Aufleveln der richtigen Katzen konzentrierst und deine Ressourcen weise verwaltest, wirst du reibungslos im Spiel vorankommen. Denk daran, es ist ein Spiel, das so gestaltet ist, dass du es in deinem eigenen Tempo spielen kannst, also gibt es keinen Grund zur Eile.

