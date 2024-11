Arne Slot: gezin, carrière, vermogen en woonplaats - Mannelijk.nl (2024)

Een man, die het wellicht écht heeft gemaakt in ons land, heet Arne Slot. Sommige voetbalfans zullen zijn naam niet willen horen, anderen zullen hem de hemel in prijzen. Waarom? Nou, hij boekte afgelopen voetbalseizoen (2022/23) een enorm succes met een club uit Rotterdam. Maar, er is nog veel meer interessants over Arne Slot te vertellen. Zie deze blog als de perfecte samenvatting over alles dat met hem te maken heeft. Benieuwd geraakt? Lees dan gauw verder.

See Also Alles over de Vrouw van Arne Slot - Mynd

Een fantastische carrière

Arne Slot is een Nederlands voetbalcoach en voormalig professioneel voetballer. Geboren op 17 september 1978 in Zwolle, heeft Slot een relatief bescheiden voetbalcarrière gehad. Hij speelde voor clubs als PEC Zwolle (vroeger FC Zwolle), NAC Breda en Sparta Rotterdam, voornamelijk als middenvelder. Winnaar van de Eerste Divisie werd hij wel tweemaal, winnaar van de Eredivisie nog nooit. Althans, niet als speler.

Na zijn actieve spelerscarriere stape Slot over naar coaching, zoals je dat veel oud-profvoetballers ziet doen. Hij begon zijn trainerscarriere in de jeugdacademie van PEC Zwolle en later bij de beloften van Cambuur. Zijn ‘echte’ doorbraak als trainer kwam echter pas bij AZ. Hier was hij eerst assistent-trainer, waarna hij later als hoofdtrainer doorging. Onder zijn leiding kreeg het team van AZ veel lof voor un aanvallende sppelstijl en het ontwikkelen van jong talent. Ze maakten veel indruk in het Europees voetbal. Het maakte dat Slot serieus op de radar verscheen bij andere grote clubs. In 2022, na zijn tijd bij AZ, werd Arne Slot aangesteld als hoofdtrainer bij Feyenoord. Per 1 juni 2024 zal hij als voetbaltrainer bij Liverpool FC aan de slag gaan.

Feyenoord kampioen!

Met Slot’s tactische inzicht, moderne trainingsmethoden en het vermogen om jonge spelers snel te laten groeien en te laten ontwikkelen, stuurde hij het team van Feyenoord aan. Hij deed zelfs zo goed, dat hij in seizoen 2022/23 de Eredivisie won. We komen daarmee ook gelijk weer terug op het raadsel in de inleiding. Een bepaalde groep in Nederland vond met die winst Arne Slot niet meer zo leuk. We hebben het dan over alle ajacieden, natuurlijk. De supporters van de club in 020 worden ook wel gezien als de aartsvijanden van deze club uit 010.

Hoe dan ook kan je wel begrijpen dat Slot erg gewild was als trainer, na deze overwinning. Onder andere of eigenlijk met name Tottenham Hotspur wilde hem graag aanstellen. Maar, Slot verkoos zijn plek bij Feyenoord boven de aanbiedingen. We zijn benieuwd wat we komend seizoen van hem kunnen verwachten.

Mrs Slot & family

Een succesvol man als deze kan zomaar weleens worden vergezeld met een fijne partner en wellicht wel een mooi gezin. En inderdaad, Arne Slot heeft een vrouw en twee prachtige kinderen, wie misschien wel zijn grootste supporter zijn.

De vrouw van Arne, Mirjam Slot, staat hier en daar wel op de foto. Echter blijkt ze niet een hele grote fan te zijn van de publiciteit en dus is er maar weinig over haar te vinden. We weten niets over haar baan, levensloop, carrière en meer. Wat we dan weer wel weten is dat hun huwelijk bekroond is met de geboorte van twee kinderen, Isa en Joep. Het hele gezin verscheen bij de huldiging van de club nog op het toneel. Daarvan bestaat een leuke foto waar Arne duidelijk trots lijkt te zijn op zowel de overwinning als degene met wie hij dat thuis mag vieren.

Thuis, waar dan?

Home is where the heart is. Het is een uitspraak dat verteld dat mensen zich thuis voelen op de plek waar ze geliefd zijn. Voor sommigen is dit familie, voor anderen ook echt een koppeling aan een plaats. Volgens de laatste informatie woont Arne Slot op het moment nog steeds met zijn gezin in Zwolle. Zwolle is de plek waar hij is opgegroeid, waar hij veel en lang heeft gevoetbald, waar hij training heeft gegeven én dus waar hij woont.

Naar verluid woont hij in een meer dan mooi optrekje in de hoofdstad van Overijssel. Het zou gaan om een monumentaal herenhuis midden in de binnenstad van Zwolle. Hoewel het huis op een ontzettend grote afstand van Rotterdam ligt, verkiest hij toch zijn eigen stekje en vindt hij het reizen het absoluut waard. Als we sommige foto’s van het huis bekijken, vinden we dat ook niet meer dan begrijpelijk. Een kasteel van het huis met ruimte voor het hele gezin en leuke gasten; daar zou mening mens een moord voor doen (figuurlijk dan).

Overigens is het nog wat onduidelijk of deze informatie echt allemaal nog relevant is. In 2019 verhuisde hij namelijk uit de stad, omdat AZ gewoon te ver weg was om dat met het reizen te overbruggen. Inmiddels zou er wel een huisje in Egmond aan Zee zijn aangeschaft. Of de villa nog bewoond wordt door het gezin, is daarmee wat onduidelijk.

En wat schuift dat?

Het is niet onbekend dat zowel voetballers als trainers in deze wereld ontzettend veel betaald krijgen. Zelfs zó veel, dat hier een hoop mensen zeer gefrustreerd van raakt en zelfs zegt het niet eerlijk te vinden ten opzichte van andere beroepen. Iemand op de ambulance redt vaker dan eens mensenlevens, is dat dan geen miljoenen waard?

Hoe dan ook is en blijft het een feit dat ze veel verdienen, of we daar nou iets van vinden of niet. Zo ook Arne Slot, van wie het jaarlijkse salaris rond de twee miljoen, we herhalen, twee miljoen euro wordt geschat. Hiervan is zeker een leven in luxe te betalen, al brengt het trainen van een topclub in Nederland ook genoeg stress met zich mee. Interviews, trainingen, beslissingen, haatreacties; het zijn allemaal dingen waar iemand als Arne mee moet dealen. We kunnen daarmee zeggen dat hij zeker een flink salaris verdiend. We hopen dat hij nog veel successen mag boeken en de voetbalwereld met een fascinerende werkwijze mag verrijken.