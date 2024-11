As 30 melhores da Max para assistir antes de 2024 acabar (2024)

As melhores séries da Max (antiga HBO Max) incluem tramas policiais, de fantasia, drama, dentre diversas outras possibilidades. Com produções oriundas do grupo Warner Bros, que inclui HBO e Discovery, o catálogo disponibiliza obras que mudaram a televisão. É o caso de The Sopranos (1999), que introduz um protagonista que em qualquer outro contexto seria um vilão. Além disso, há épicos medievais como Game of Thrones (2011) e Roma (2005), dramas empresariais como Succession (2018) e Industry (2020), além de muitos outros seriados são o carro-chefe de uma das maiores emissoras da indústria.

Pensando nisso, o TechTudo criou uma lista das 30 dos melhores seriados que podem ser assistidos na plataforma, com enredo, elenco e repercussão de cada uma das atrações. Na lista a serguir, vocêtambé encontra a avliaçã em portais como o IMDb e o Rotten Tomatoes. Os títulos avaliados englobam o catálogo até outubro de 2024. Veja, a seguir.

Na lista de séries da HBO do TechTudo, você encontra:

The Sopranos (1999) Game of Thrones (2011) The Wire (2002) True Detective (2014) Six Feet Under (2001) Watchmen (2019) The Leftovers (2014) Succession (2018) The Last of Us (2023) The White Lotus (2021) Hacks (2021) Girls (2012) Barry (2018) Lovecraft Country (2020) Chernobyl (2019) The Outsider (2020) Veep (2012) Roma (2005) Euphoria (2019) House of the Dragon (2022) Big Little Lies (2017) True Blood (2008) Boardwalk Empire (2010) I May Destroy You (2020) The Rehearsal (2022) Insecure (2016) Industry (2020) Fringe (2008) Friends (1994) Shameless (2011)

1. The Soprano (1999)

Quando se fala de séries da HBO, é difícil não falar de The Sopranos. A influente série sobre uma família ítalo-americana decadente que opera negócios escusos é uma das obras sobre máfia mais reverenciadas do audiovisual. Ela é descrita como uma série que mudou os paradigmas dos seriados televisivos a partir da figura de Tony Soprano (James Gandolfini), um mafioso que se vê preso em uma família disfuncional, seja em suas relações interpessoais ou na forma de tomar conta das operações, e recorre à uma psicóloga para evitar suas crises de ansiedade.

Em nono lugar entre as melhores séries de todos os tempos no IMDb, onde recebeu nota 9,2, e com aprovação de 92% no RT, The Sopranos ganhou impressionantes 21 Emmys. Comandada por David Chase (O Túmulo do Vampiro), possui James Gandolfini (A Mexicana) e Drea de Matteo (Vida de Artista) como seus protagonistas.

2. Game of Thrones (2011)

Baseada no universo fantástico de George R.R. Martin, Game of Thrones trouxe a temática medieval de volta ao centro da cultura pop. Com uma pegada política e que valoriza melhor as relações e movimentações estratégicas entre os personagens, a série acompanha a constante guerra entre diferentes famílias para dominar o trono de ferro de Westeros, enquanto um mal ainda maior ameaça todo o continente. Entre traições ardilosas e batalhas sangrentas, o seriado é sempre lembrado por sua imprevisibilidade, então é bom não apegar a nenhum personagem.

Com um elenco que ganhou grande notoriedade após a série, Game of Thrones é estrelado por Emilia Clarke (Invasão Secreta), Peter Dinklage (Vingadores: Ultimato), Lena Headey (300), Richard Madden (Citadel) e Kit Harrington (Eternos). Recebeu nota 9.2 no IMDb, 89% de aprovação no Rotten Tomatoes e ganhou 59 Emmys ao longo de suas oito temporadas.

3. The Wire (2002)

Com base em suas experiências como repórter policial, David Chase criou The Wire, uma série em cinco atos que retrata diferentes facetas da decadente cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Desde tráfico de drogas, problemas políticos e até dentro da própria grande mídia, cada temporada disseca uma dessas áreas em um retrato cru e hostil da corrupção, racismo, violência e outros problemas que se alastram pela cidade a partir da perspectiva dos policiais e, ao mesmo tempo, dos criminosos.

Após o sucesso de The Sopranos, Chase emplacou outra série que é sempre citada entre as melhores de todos os tempos, e atualmente possui 9.3 pontos no IMDb e aprovação de 94% dos especialistas no Rotten Tomatoes. Dominic West (The Crown), Lance Reddick (John Wick) e Idris Elba (Esquadrão Suicida) são alguns dos maiores destaques do elenco.

4. True Detective (2014)

Para quem gosta de séries investigativas, True Detective explora diversos tipos de mistérios ao mesmo tempo que desenvolve personagens complexos, geralmente interpretados por grandes atores de Hollywood. A série é uma antologia, ou seja, cada temporada se passa em um lugar diferente, com novos personagens e crimes a serem investigados. Temporadas como a primeira ou a quarta são lembradas, por exemplo, por seu teor sobrenatural nos crimes investigados e no suspense geral de cada pista que as duplas de detetives encontram.

Grandes atores como Matthew McConaughey (Interestelar), Colin Farrell (Pinguim), Mahershala Ali (Moonlight) e Jodie Foster (O Silêncio dos Inocentes) protagonizam cada um uma temporada diferente do seriado. Teve ótima recepção do público principalmente na primeira temporada, e no total recebeu nota 8.9 no IMDb e 79% no Rotten Tomatoes.

5. A Sete Palmos (2001)

A morte é um dos temas mais delicados de se lidar, seja na vida real ou em obras ficcionais. Em Six Feet Under, ela é o sustento da família Fisher, que deve tomar conta da funerária de seu pai após seu próprio falecimento. Mas nenhum dos seus filhos estava preparado para lidar com esse tipo de trabalho, que passa desde preparar o morto para o velório até ter que lidar com famílias desoladas pela morte de seus entes queridos, o que consome a sanidade mental de cada um deles.

Com Peter Krause (9-1-1), Michael C. Hall (Dexter), Lauren Ambrose (Servant) e Freddy Rodriguez (Planeta Terror) como os atores principais da trama, A Sete Palmos foi premiada nove vezes na cerimônia do Emmy, e teve uma recepção de 81% no Rotten Tomatoes e 8,7 no IMDb.

6. Watchmen (2019)

Como uma releitura do principal argumento da obra original de Alan Moore, a série de Watchmen é uma sequência dos acontecimentos da famosa história em quadrinhos que subverte o papel dos super heróis, vistos como grandes deuses nesse tipo de narrativa. Só que, enquanto a HQ tinha como pano de fundo a tensão da guerra fria e o iminente apocalipse nuclear, o seriado foca nas tensões raciais borbulhantes das últimas décadas, dando destaque a protagonistas negros e grupos de supremacia branca que surgiram nesse universo.

A minissérie foi idealizada por Damon Lindelof (Lost), e possui somente nove episódios. Protagonizado por Regina King (24 Horas), Yahya Abdul-Mateen II (Matrix Resurrections), Jeremy Irons (Batman vs Superman: A Origem da Justiça) e Tom Mison (A Lenda de Sleepy Hollow), Watchmen foi agraciado com uma nota 8.2 no IMDb e 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.

7. The Leftovers (2014)

The Leftovers imagina um mundo onde cerca de 2% da população mundial desaparece misteriosamente, deixando filhos, parentes e amigos desolados e sem saber o que aconteceu. A série acompanha o trauma e o luto das pessoas que tiveram essas perdas, e como a sociedade se adaptou ao acontecido a partir do ponto de vista de Kevin Garvey (Justin Theroux), um chefe de polícia que deve cuidar de uma cidade que sucumbe aos poucos à loucura pós-arrebatamento, enquanto eventos bizarros se desdobram em sua vida.

As três temporadas de The Leftovers também foram comandadas e idealizadas por Damon Lindelof, que recrutou nomes como Justin Theroux (Cidade dos Sonhos), Amy Brenneman (A Juíza), Liv Tyler (O Senhor dos Anéis) e Margaret Qualley (A Substância) para a produção. Essa, conseguiu uma nota de 8.3 no IMDb e 91% de aprovação segundo a crítica especializada do Rotten Tomatoes.

8. Succession (2018)

Roy Logan (Brian Cox) é o dono de um dos maiores conglomerados em controle da mídia americana, sendo seu empreendimento o maior orgulho de sua vida. O empresário comanda a companhia com mãos de ferro, mas está adoecendo e ficando cada vez mais preocupado com o futuro da empresa, já que não acredita que nenhum de seus quatro filhos possa suceder em sua posição se necessário. Mesmo assim, ele ainda precisa de alguém para assumir os negócios, e então Connor (Alan Ruck), Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) e Shiv (Sarah Snook) acabam entrando numa verdadeira guerra para ver quem será o próximo CEO da Waystar Royco.

Brian Cox (Caçador de Assassinos), Sarah Snook (O Castelo de Vidro), Jeremy Strong (Armageddon Time), Kieran Culkin (Esqueceram de Mim) e Alan Ruck (Curtindo a Vida Adoidado) compõem o elenco da série 19 vezes premiada no Emmy, que ganhou nota 8.8 no IMDb e 95% de aprovação no Rotten Tomatoes.

9. The Last of Us (2023)

Baseado no jogo de mesmo nome, The Last of Us se passa em um cenário pós-apocalíptico, onde uma espécie de fungo tomou controle do planeta e das pessoas que nele vivem. Joel (Pedro Pascal) é um dos sobreviventes do evento que o fez perder sua filha, e vive em uma das comunidades isoladas que conseguiram conter a entrada da praga. Ele acaba sendo encarregado de levar Ellie (Bella Ramsey), uma garota traumatizada e com personalidade rebelde, para um local designado, com a promessa de que ela pode ser a chave para resolver os problemas que esse mundo enfrenta.

Joel e Ellie são interpretados pela dupla Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), com participações de Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio) e Storm Reid (Euphoria). A segunda temporada está confirmada para 2025, e até o momento a adaptação ganhou nota 8.7 no IMDb, 96% no Rotten Tomatoes e oito Emmys.

10. The White Lotus (2021)

The White Lotus é uma antologia, assim como True Detective. Só que nesse caso, a cada temporada a série mostra um grupo diferente de ricaços em um lugar paradisíaco, vivendo a boa vida enquanto os funcionários do hotel onde eles estão hospedados se desdobram para satisfazer suas vontades. A trama se sustenta em cima dessa dicotomia entre os privilégios dos hóspedes e os sufocos pelos quais os trabalhadores que devem satisfazê-los passam nesse processo, e o quanto isso os enfurece aos poucos, o que causa a ocorrência de estranhos eventos.

Sydney Sweeney (Euphoria) e Alexandra Daddario (Percy Jackson) foram destaques da primeira temporada, enquanto Theo James (Divergente), Aubrey Plaza (Parks and Recreation) e Michael Imperioli (The Sopranos) protagonizaram a segunda. Nas duas, Jennifer Coolidge (Legalmente Loira) interpreta Tanya. Foi recebida com nota 8 no IMDb e 92% no Rotten Tomatoes.

11. Hacks (2021)

Hacks é uma das comédias mais bem faladas da leva mais recente de produções da HBO. Deborah Vance (Jean Smart) e Ava Daniels (Hannah Einbinder) são dois personagens complementares e opostos em uma situação complexa. Deborah é uma comediante que já passou do seu primor, e já não possui muitas ideias que cativam o público do humor, enquanto Ava é uma roteirista que entrou para a lista de indesejados de Hollywood depois de fazer uma piada com o filho de um congressista. As duas se juntam para conseguir algum prestígio em suas áreas, mas o conflito geracional entre as duas é um empecilho para que a colaboração flua naturalmente.

Estrelada por Jean Smart (Babilônia), Hannah Einbinder (North Hollywood) e Rose Abdoo (Gilmore Girls) são os destaques do elenco de Hacks, que possui até o momento uma nota 8.2 no IMDb e incríveis 99% de aprovação para a crítica especializada em séries de televisão no Rotten Tomatoes.

12. Girls (2012)

A melhor forma de descrever Girls é dizer que a série funciona como um "Sex and the City para gerações mais jovens". Da mesma forma que a famosa série dos anos 90, Girls acompanha quatro jovens adultas perdidas na vida, principalmente pelas responsabilidades e possibilidades dessa faixa de idade. Os sufocos de ter que decidir uma carreira, pensar em planos para o futuro, lidar com situações sociais esquisitas e, principalmente, se aventurar nas relações românticas e sexuais são algumas das preocupações que a escritora Hannah (Lena Dunham) e suas amigas passam nesse seriado.

Com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma nota 7.4 no IMDb, a série é protagonizada por Lena Dunham (Era Uma Vez em Hollywood), Adam Driver (Megalopolis), Jemima Kirke (Mobília Mínima) e Allison Williams (Corra!).

13. Barry (2018)

O ex-fuzileiro Barry Berkman (Bill Hader) passou décadas de sua vida acostumado com uma vida violenta, atuando como assassino de aluguel para grandes personalidades do crime. Porém, no fundo ele sabe que esse não deveria ser o propósito para sua vida, e então decide tentar largar essa carreira e se inscrever para fazer aulas de teatro, mudando seu percurso profissional e também procurando encontrar uma nova emoção que o retire da depressão que a matança proporciona.

Bill Hader (It: Capítulo 2), Stephen Root (O Rei do Pedaço), Anthony Carrigan (Gotham), D'Arcy Carden (The Good Place) e Sarah Goldberg (O Relatório) formam o elenco principal de Barry, que foi agraciada com 8,4 no IMDb e aprovação de 98% no Rotten Tomatoes.

14. Lovecraft Country (2020)

Lovecraft Country é feita em cima da história de um livro de mesmo nome lançado em 2016 por Matt Ruff, e nele a obra mística e fantástica de H.P. Lovecraft é colocada em paralelo com a segregação racial e o racismo sofrido pela população negra dos Estados Unidos no século passado. Atticus (Jonathan Majors) é um soldado veterano traumatizado que entra em uma jornada para resgatar seu pai desaparecido e acaba se deparando com mistérios que vão além da compreensão humana.

Entre os protagonistas da produção, estão Jonathan Majors (Homem Formiga: Quantumania), Jurnee Smollett (Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa) e Michael Kenneth Williams (12 Anos de Escravidão). A série ganhou uma nota 7.1 no IMDb e 88% de aprovação no Rotten Tomatoes.

15. Chernobyl (2019)

Uma das séries mais premiadas da plataforma IMDb, Chernobyl destrincha em seis episódios o antes, durante e depois da explosão da usina nuclear em Pripyat, uma das maiores catástrofes da história do planeta. A exploração desse desastre pela minissérie se dá a partir da perspectiva dos moradores da cidade, sejam eles trabalhadores da usina, bombeiros que foram apartar o fogo ou até mesmo as pessoas que só observaram o evento e seus desenvolvimentos que destruíram a vida de milhares de pessoas. Além disso, as investigações e julgamentos sobre o que exatamente aconteceu naquele local fazem parte da trama, mostrando os resultados do acidente e quem pagou judicialmente por ele.

Jared Harris (The Crown), Stellan Skarsgård (Thor), Jesse Buckely (Beast), Emily Watson (Dragão Vermelho), Adam Nagaitis (The Terror) e Paul Ritter (007 - Quantum of Solace) são alguns dos nomes principais do grande elenco da série, que é uma das mais aclamadas por crítica e público. Com 9.3 no IMDb, a série obteve o quinto lugar entre as séries mais bem avaliadas no site, além de uma aprovação de 95% no Rotten Tomatoes e 10 Emmys.

16. The Outsider (2020)

The Outsider é sobre o mistério de uma criança que foi encontrada morta em um parque em Flint City. Terry Maitland (Jason Bateman), treinador de baseball infantil e um dos homens mais respeitados da cidade, é o principal suspeito, com provas forenses e testemunhas comprovando sua culpa. Porém, ele escapa da acusação com um álibi perfeito, e então a polícia se aprofunda em uma investigação que revela que esse crime tem origens mais bizarras do que eles esperavam

A série é baseada no romance homônimo de Stephen King, e é estrelada por Jason Bateman (Arrested Development), Ben Mendelsohn (Rogue One: Uma História Star Wars), Paddy Considine (House of the Dragon) e Bill Camp (12 Anos de Escravidão). Obtevenota 7.6 no IMDb e 91% de aprovação no Rotten Tomatoes.

17. Veep (2012)

Em Veep, Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) é uma senadora que, ao entrar para uma campanha presidencial, acaba se tornando vice presidente dos Estados Unidos. Ela não estava lá muito preparada para isso, e ela acaba sendo jogada em disputas políticas e problemas de administração acentuados pelo assédio midiático. E a situação começa a piorar quando a saúde do atual presidente fica debilitada, e a sua chance de se tornar presidente de fato aumenta ainda mais.

Criada por Armando Iannucci (A Morte de Stalin), Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld) dá vida à Selina Meyer, e ganhou 3 Emmys só por esse papel. Muito bem recebida pelo público geral, tem nota 8,4 no IMDb e aprovação de 93% no Rotten Tomatoes.

18. Roma (2005)

Uma das séries que deu à HBO a fama de ser uma emissora que permite todo tipo de depravação e violência em suas produções, Roma é uma retratação crua e complexa do império mais lembrado na história humana. Desde a crueldade e fome de poder de Julius Caesar (Ciarán Hinds), que atua como um enorme tirano e comanda a cidade com punhos de ferro, até a ascensão de seu sucessor Octavian Augustus (Simon Woods), que possui um modo muito diferente de comandar uma população marcada pela mesquinharia dos grandes imperadores que o precederam.

Aclamada, a série recebeu nota 8.7 no IMDb e 86% de aprovação no Rotten Tomatoes, além de ganhar sete Emmys enquanto ainda era exibida. Entre seus atores principais, estão Ciarán Hinds (O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder), Ray Stevenson (Os Três Mosqueteiros), Simon Woods (Orgulho e Preconceito) e Kevin McKidd (Trainspotting).

19. Euphoria (2019)

Assim como Girls traduz o sentimento e as aventuras do formato de Sex and the City para uma geração mais recente, Euphoria parece amadurecer as ideias de séries adolescentes como Skins e contextualizá-las para a geração Z. Muito elogiada pela sua estética única e por sua abordagem de temas complexos, a série acompanha Rue (Zendaya), uma garota de 17 anos que acaba de sair da reabilitação e precisa se manter sóbria, mas é rodeada de problemas e situações que a provocam.

Muitos dos atores e atrizes de Euphoria são alguns dos nomes em ascensão na indústria cinematográfica hoje em dia, como Zendaya (Rivais), Sydney Sweeney (Madame Teia), Hunter Schafer (Cuckoo) e Jacob Elordi (Saltburn). Nos agregadores de notas, recebeu 8.3 pelo público do IMDb e 88% da crítica do Rotten Tomatoes.

20. House of the Dragon (2022)

Prequel de Game of Thrones, House of the Dragon conta a história da guerra entre os Targaryen, família que comanda Westeros a gerações e construiu seu poder a partir de seu poderio massivo no comando de dragões grandiosos que davam medo a qualquer um que ousasse em desafiá-los. Só que quando Rhaenyra (Emma D’arcy), descendente do rei Viserys (Paddy Considine) é escolhida para suceder o pai, a decisão não agrada pessoas da própria família, e um conflito interno acaba causando um dos eventos mais sangrentos e devastadores da história do continente.

A adaptação de Fogo e Sangue, romance de George R.R. Martin, conta com grande elenco, incluindo Matt Smith (Doctor Who), Emma D’arcy (O Domingo das Mães), Olivia Cooke (O Som do Silêncio) e Fabien Frankel (O Paraíso e a Serpente). Até o momento, obteve nota 8.4 no IMDb e 87% de aprovação no Rotten Tomatoes, e deverá receber uma nova temporada em 2026.

21. Big Little Lies (2017)

Big Little Lies reúne nomes de peso em Hollywood para contar histórias de mães com problemas familiares que se entrelaçam pelas amizades dos filhos. Duas das três protagonistas vivem vidas luxuosas, mas passam por relacionamentos abusivos, enquanto Jane (Shailene Woodley) tenta sobreviver em uma cidade nova e conseguir sustentar seu filho. E toda a situação das mulheres e da escola de suas crianças dá uma reviravolta quando um assassinato ocorre em uma festa.

Com grande elenco de atrizes, Big Little Lies é protagonizado por Reese Witherspoon (Little Fires Everywhere), Nicole Kidman (O Homem do Norte), Shailene Woodley (Divergente), Meryl Streep (Mamma Mia!) e Laura Dern (Jurassic Park). No IMDb, a série recebeu nota 8,5, e no Rotten Tomatoes, foi aprovado por 89% da crítica.

22. True Blood (2008)

True Blood capitalizou em cima da tendência forte de vampiros dos anos 2000 com um tom mais adulto do que as produções mais populares como The Vampire Diaries e Crepúsculo traziam. Na série, esse mundo vampiresco é menos oculto do que em outras ficções, já que a existência dos vampiros foi revelada a poucos anos. Nós acompanhamos esse universo a partir dos olhos de Sookie (Anna Paquin), uma órfã que trabalha como garçonete e acaba se apaixonando por um vampiro, mas também coloca sua vida em risco para viver esse amor.

Anna Paquin (X-Men - O Filme), Stephen Moyer (After: Depois do Desencontro), Sam Trammell (A Culpa é das Estrelas) e Alexander Skarsgård (O Homem do Norte) são alguns dos destaques do elenco desse seriado, que obteve nota 7,9 no IMDb e aprovação de 68% no Rotten Tomatoes.

23. Boardwalk Empire (2010)

A série Boardwalk Empire se passa em uma época pouco explorada na ficção americana: o período da Lei Seca Estadunidense. Por volta de 1920, Enoch (Steve Buscemi), um tesoureiro corrupto que controla as atividades dos mafiosos em Atlantic City, permitindo a circulação de bebidas alcoólicas na cidade e ganhando muito dinheiro no processo. Após ganhar tanta notoriedade, ele acaba sendo notado por autoridades federais que investigam seus negócios sujos.

Notavelmente lembrada por ter seu piloto dirigido por Martin Scorsese (Os Infiltrados), Boardwalk Empire foi criada por Terence Winter, que também trabalho em Família Soprano. O nome de maior destaque de seu elenco é Steve Buscemi (Cães de Aluguel), que dá vida ao ambicioso Enoch. A série foi avaliada em 8.6 pelo público do IMDb e 92% no Rotten Tomatoes.

24. I May Destroy You (2020)

I May Destroy You é uma descrição crua, desoladora e muito potente do que se torna a vida de uma pessoa que sofreu abuso sexual após o acontecido. Quais são seus traumas, o que muda no seu jeito de pensar e de viver, e quais são as melhores formas de tentar superar algo que dificilmente pode ser superado. Arabella (Michaela Coel) costumava a ser uma mulher confiante, mas a série vai mostrando as nuances de como o ocorrido afetou suas percepções consigo mesma e com seus relacionamentos, mostrando o duro processo de tentar viver após sofrer violência sexual.

A série é criada, escrita, dirigida e protagonizada por Michaela Coel (Chewing Gum), que constrói essa narrativa a partir de sua própria experiência pessoal com uma situação parecida, o que dá um nível de força para a história contada. Recebeu aclamação universal da crítica, ganhando 98% de aprovação no Rotten Tomatoes e 8.1 no IMDb.

25. O Ensaio (2022)

Conhecido pela série de comédia Nathan for You, o humorista Nathan Fielder fazia um tipo de reality show torto em que ajudava pequenos empreendedores a crescer no mercado de formas bizarras, fazendo uma paródia dos empresários nessa área. EmThe Rehearsal, ele eleva o absurdo de suas atrações ao próximo passo. Na série, Nathan se propõe a ajudar pessoas a encarar certas situações das quais elas possuem algumas inseguranças a partir de ensaios imersivos em que elas treinam repetidamente a melhor forma de agir.

E esse ensaio não se dá em um lugar qualquer, pois geralmente Nathan busca reconstruir cenários e criar grandes esquemas para que a pessoa realmente se sinta na situação da qual precisa de ajuda para solucionar. O Ensaio possui 96% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 8,5 no IMDb.

26. Insecure (2016)

A comédia Insecure traz questões sobre a vivência de Issa (Issa Rae) e Molly (Yvonne Orj), duas mulheres negras que passam por uma série de problemas de carreira e em seus relacionamentos mas, principalmente, de preconceitos e outros fatores que minam a auto estima no seu cotidiano devido à cor de sua pele. Elas são amigas inseparáveis que, mesmo que possuam vidas diferentes, passam por experiências similares e se defendem nessa sociedade hostil em que vivem.

Protagonizada por Issa Rae e Yvonne Orji (Velma), com participações de Jay Ellis (Top Gun: Maverick), Natasha Rothwell (The White Lotus) e Kendrick Sampson (The Vampire Diaries), a série vencedora de um Emmy teve aprovação de 97% no Rotten Tomatoes e nota 8.1 no IMDb.

27. Industry (2020)

Com a ideia de dar um insight maior do que é a vida do competitivo mercado financeiro e de como ele destroça o psicológico de quem se envolve nesse meio, os banqueiros Mickey Down (Você, Eu e o Apocalipse) e Konrad Kay (Hoff the Record) criaram a série Industry, que acompanha quatro jovens recém-formados que ganham a oportunidade de atuar no Pierpoint, um respeitado banco. O que eles descobrem acompanhando a rotina do local é que esse é um mercado muito competitivo, em que as pessoas estão sempre tentando passar o pé umas nas outras.

Em questão de recepção de crítica e público, Industry recebeu 96% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 7.2 no IMDb. Seu elenco principal é formado por My'hala (O Mundo Depois de Nós), Marisa Abela (Back To Black) e Harry Lawtey (O Pálido Olho Azul).

28. Fringe (2008)

Fringe é uma série de investigação que se aventura por um universo obscuro de mistérios sobrenaturais envolvendo universos paralelos e distorções da realidade. A agente do FBI Olivia (Anna Torv) não crê muito em eventos paranormais ao investigar um acidente de avião em que todos os tripulantes morreram de maneira inexplicável. Só que, com a inclusão do Dr. Walter Bishop (John Noble) na consultoria desse tipo de caso, ela começa a presenciar coisas exponencialmente mais bizarras.

Recebida com nota 8.4 no IMDb e 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, a série conta com um elenco composto por Anna Torv (The Last Of Us), John Noble (Elementary), Joshua Jackson (Nós Somos os Campeões) e Jasika Nicole (The Good Doctor).

29. Friends (1994)

Clássica sitcom dos anos 90, Friends mostra o cotidiano de 6 jovens que vivem em Nova York e se viram para conseguir suceder na vida, seja ela amorosa ou profissional. Quando Rachel (Jennifer Aniston) foge de sua cerimônia de casamento e vai parar na casa de Mônica (Courtney Cox), sua amiga dos tempos de escola, ela acaba entrando pra esse grupo de amigos com personalidades exóticas que se colocam em situação ainda mais esquisitas.

Courteney Cox (Pânico), David Schwimmer (American Crime Story), Matthew Perry (17 Outra Vez), Jennifer Aniston (The Morning Show), Lisa Kudrow (A Mentira) e Matt LeBlanc (Chefe de Casa) são os atores que interpretam os seis amigos principais da série. Ela teve uma nota 8.9 no IMDb e 79% no Rotten Tomatoes.

30. Shameless (2011)

Shameless é uma comédia que possui uma versão original britânica, mas se popularizou muito com a versão americana, que está disponível na Max. Sua premissa é mostrar o cotidiano de seis filhos de um pai solteiro que não liga muito pra qualquer coisa, bebendo o dia todo e deixando os irmãos vivendo à própria sorte. Fiona Gallagher (Emmy Rossum), que tem 18 anos, é a mais velha e acaba precisando tomar as rédeas de sua situação familiar.

A família Gallagher é interpretada pelos seguintes atores: William H. Macy (Fargo), Emmy Rossum (O Fantasma da Ópera), Jeremy Allen White (The Bear), Cameron Monaghan (Gotham), Emma Kenney (Assassinato em Yellowstone), Ethan Cutkosky (Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais) e Christian Isaiah (Unsolved). Ganhadora de quatro Emmys, teve ótima recepção por crítica e público, com nota 8,6 no IMDb e aprovação de 82% dos críticos no Rotten Tomatoes.

Com informações de Rotten Tomatoes, Wired, Entertainement Weekly e IMDb

HBO MAX: TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER!

