Beste gratis VU-meterplugins (2024)

Niets is zo "de goede oude tijd" als "VU-meter"! :)

Ja, vroeger was mixen in het algemeen ondenkbaar zonder analoge VU-meter. Dat wil echter niet zeggen dat een goede gain staging vandaag de dag echt anders is in het digitale tijdperk.

VU-meters zijn hier onmisbaar, vooral voor stereotracks (samen met piekmeters natuurlijk).

Maar omdat de markt niet echt overspoeld wordt met VU-meter varianten, kunnen we het beste eerst de vragen beantwoorden:

Wat is een VU Meter-plugin? Waar wordt het voor gebruikt?

Nou, "VU-meter" staat voor "volume-eenhedenmeter". Een VU-meter plugin wordt gebruikt om de intensiteit (niveau) van een audiosignaal te meten en weer te geven.

Het doel is om de totale intensiteit te meten, in tegenstelling tot het nauwlettend in de gaten houden van elke transiënt die doorkomt. Hierdoor wordt een vertraging in de respons geïntroduceerd. De standaardinstelling is 300 milliseconden.

Dit betekent weer dat de dynamiek van korte en krachtige geluiden een soort "ondervertegenwoordigd" wordt. Maar dat is ook logisch, aangezien onze eigen oren op een vergelijkbare manier reageren.

Hoewel uitzonderlijk belangrijk, zijn VU-meters niet het hele verhaal. De nauwkeurigheid van RMS- en PPM-metingen verfijnen ook je begrip van de dynamiek van audio.

We brengen een paar van de beste gratis VU-meter plugins naar voren. Een paar zullen weggelaten worden omwille van wat ik hierna kort zal bespreken.

Welke gratis VU-meterplugins zullen we bekijken?

Alleen versies die compatibel zijn met zowel Windows als Mac komen in aanmerking. Daarnaast hebben de onderstaande VU-meters allemaal een VST-versie.

Dit is belangrijk omdat VST cross-platform compatibel is, zoals opgemerkt in mijn artikel over de beste gratis limiter plugin.

Dus of je nu Logic Pro, FL Studio, Ableton Live of een andere DAW onder de zon gebruikt; of je nu Windows of een Mac gebruikt - wij hebben alles voor je!

Laat ze maar komen dan!

Even een opmerking terloops dat wat volgt geen countdown is. We noemen hier alleen een paar gratis VST VU meter plugin opties.

Dit is logisch, want de verschillen tussen de opties die ze aanbieden zijn over het algemeen niet groot.

PreSonus VU-meter

Op het gebied van muziekproductie is het bereiken van een heldere mix het ultieme doel. Zorgvuldige aandacht voor de mixniveaus is dus essentieel. Maak kennis met de PreSonus VU Meter!

Aan de ene kant biedt het nauwkeurige visualisaties van beide VU-meters. Anderzijds biedt het ook nauwkeurige controle over de MS-balans en piekniveaus. Dit alles zorgt ervoor dat je audio optimale helderheid bereikt zonder dat dit ten koste gaat van vitale headroom.

Het bereiken van voldoende headroom is essentieel op elk punt in uw productieproces en de meters helpen u daarbij.

Of je nu werkt aan ingewikkelde mixen of de geluidsgolven van je producties verfijnt, deze VU-plugin zal een opmerkelijk verschil maken op je masterbus! Het is een uitzonderlijk goede hulp bij het bereiken van gepolijste en goed gebalanceerde golven.

LVLMeter

Wil je je mixervaring verbeteren en het toch eenvoudig houden? Dan is deze VU plugin een fantastische tool om te overwegen.

Eenvoudige en vintage lay-out, maar speelt toch een essentiële rol in het behoud van de integriteit van je (vooral stereo) audiosignalen.

Met de vooruitgang in het digitale domein heeft de integratie van dergelijke VU-meter plugins een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we audioniveaus beheren.

Dankzij het eenvoudige installatieproces en de naadloze integratie in de DAW's is het een fluitje van een cent om te koppelen aan je bestaande workflow.

Door de versterking nauwkeurig te meten, wordt het bereiken van optimale geluidsniveaus intuïtiever en nauwkeuriger. Dit draagt uiteindelijk bij aan professionelere en meer gepolijste oplossingen.

mvMeter 2

In de kunst van geluidstechniek is het van het grootste belang om de fijne kneepjes van je signaal te begrijpen! Vooral wanneer je je richt op de middenfrequenties in een mix.

Dit is waar mvMeter 2 om de hoek komt kijken, als gids door het complexe landschap van golven en luidheid. Met een bijbehorend presetbeheer is het een waardevolle gratis aanvulling op je thuisinstallatie (of zelfs professionele studio).

Gelukkig is deze krachtige gratis plugin uitgerust met nauwkeurige meters, op maat gemaakt om geluidsgolven tot op de fijnste bit te analyseren en manipuleren. Het beschikt over vertragings- en referentieniveauregelaars (voor de laatste, zie de sectie getiteld "A Line For The Geeky Reader" onderaan dit artikel).

Het helpt niet alleen bij het bereiken van de juiste gain staging, maar zorgt er ook voor dat je signaal goed gebalanceerd blijft. Voegt elegantie toe en maakt het mixproces onberispelijk.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van deze plugin kun je zowel de piek- als VU-meters effectief beheren. Genuanceerde aanpassingen worden vergemakkelijkt, wat resulteert in een harmonieuze en professioneel gekalibreerde audiomix.

Youlean Luidheidsmeter

Voor diegenen die de wereld van de audioproductie voor film of theater induiken, is het inderdaad van cruciaal belang om toegang te hebben tot gratis en betrouwbare tools. (Laten we eerlijk zijn: de meeste dingen die hiermee te maken hebben zijn... nou ja... duur!)

Met alle opties in gedachten is de gebruikersinterface van deze plugin niet al te ingewikkeld. In feite kun je alleen maar hopen op een eenvoudigere in dit opzicht.

Hij beschikt over verschillende meterstanden waarmee je verschillende aspecten van je mix kunt beoordelen. Van het algehele volume tot specifieke trackbijdragen - noem maar op!

Of je nu streeft naar pittige transiënten of consistente luidheid, de meters bieden een gereedschap van onschatbare waarde, waarmee je je audio-inspanningen kunt verbeteren.

De piekmeter zorgt ervoor dat de ingangsniveaus binnen een veilig bereik blijven, zodat ongewenste vervorming wordt voorkomen. Ondertussen geven de VU-meters inzicht in de luidheidsniveaus van je stereomix.

Correlometer

Over de kracht van audioverbetering met een veelzijdige gratis plugin gesproken, deze lijkt ontworpen om je mixervaring te revolutioneren.

Het innovatieve ontwerp dient als waakzame monitor, aangezien het real-time weergave van kritieke meetgegevens biedt. Dit helpt je om optimale niveaus op je baan te bereiken.

De monitor geeft het volledige spectrum weer, opgesplitst in subsecties, zodat je je geluid zelfverzekerd vorm kunt geven. In de digitale audiowereld doet grootte er niet toe, maar cross-spectrale luidheidsniveaus wel!

Of het nu gaat om precisie in het monitoren van je audio of het kalibreren van je mix door middel van nauwkeurige meterstanden, deze gratis plugin stelt je in staat om de kunst van sonische perfectie te beheersen.

Eervolle vermelding: De golven VU-meter

Hoewel het een commerciële plugin is, verdient de Waves VU Meter plugin een eervolle vermelding, zelfs in de context van gratis VU meter plugins. Voordat hij voor het eerst officieel werd gelanceerd, was het zelfs een tijdje een gratis plugin.

In de context van klassieke VU-meter simulatie is de Waves VU Meter plugin de beste. Afgezien daarvan wil je misschien gewoon de pieken in de gaten houden en het als een piekmeter gebruiken. Of zoals je een standaard gratis VU meter plugin zou gebruiken, kijkend naar de level meters. De mogelijkheden, eenvoudig of anders, zijn vrij onbeperkt.

Een lijn voor de geeky lezer

Of het nu een commerciële of een gratis VU-meter plugin, VST of iets anders is, hij zal een waarde van 0 weergeven als er sinusgolven doorheen worden gestuurd, bij -18db. Dit staat bekend als een "referentieniveau" en is een industriestandaard.