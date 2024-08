Boodschap U2 is echt christelijk (2024)

Hij organiseert al zeven jaar U2-kerkdiensten, is zijn hele leven al muziekliefhebber en nu heeft de documentaire Quest for U2 zijn zoektocht naar de sporen van U2 in Nederland vastgelegd: predikant Jan Andries de Boer (PKN). Ik wil werelden verbinden.

Zeven jaar geleden vond de eerste U2-dienst plaats, voor zijn eigen kerkelijke gemeente in Broek op Langedijk. Ik deed het toen nog zonder band, met een goede podiuminstallatie, want het moest wel stevig klinken. Het was een extra middagdienst, zodat mensen die er niets mee hadden, s ochtends naar een gewone dienst konden.

Wat een eenmalig initiatief zou zijn, werd een terugkerend fenomeen. Er zaten mensen uit Apeldoorn in de kerk, die waren enthousiast en vroegen mij dit ook in Apeldoorn te komen doen. Vervolgens zette het Friesch Dagblad een verhaal over De Boer en de U2-diensten op de voorpagina, waarna het balletje ging rollen.

hart

De liefde voor muziek zat er al vroeg in bij De Boer. Ik was altijd al bezig met popmuziek. Als kleine jongen had ik de wens om radio-DJ te worden. Vanaf mijn tiende was ik non-stop met muziek in de weer. Het grappige is dat mijn zestien jaar jongere broer Laurens pianist is geworden. Kennelijk zit het toch in de familie, ook al is het mij niet met de paplepel ingegoten door mijn ouders. Het is voor mij altijd een grote hobby geweest en gebleven.

Zo lang hij al houdt van muziek, zo laat kwam de liefde voor U2. Ik was niet meteen weg van U2. Het werd overal veel gedraaid en dat soort muziek had niet mijn grootste interesse. Ook was ik niet bijzonder geïnteresseerd in teksten. Toen ik later ontdekte welke schitterende teksten ze hadden, ging mijn hart sneller kloppen. Echt fan werd ik na hun concert in Amsterdam in 2005. Naast U2-diensten is De Boer ook Bløf-diensten gaan houden, rond nummers van de Zeeuwse band.

mond-tot-mondreclame

In de diensten treedt zowel een coverband van Bløf (TeBoven) als van U2 (U2two) op. Bløf heeft ooit overwogen zelf op te treden in zon dienst, maar omdat de bandleden geen christen zijn hebben ze dat uiteindelijk niet gedaan. Ondertussen heb ik zon 45 muziekdiensten gehouden, waarvan het merendeel een U2-dienst was.

De U2-diensten van De Boer zijn populair en lijken in een behoefte te voorzien. Opvallend genoeg vonden relatief veel diensten plaats in Overijssel, van Zwolle tot Bergentheim en Vroomshoop. Waarschijnlijk heeft dat met mond-tot-mondreclame te maken. Ik vind het schitterend om te doen. De vorm is me op het lijf geschreven.

vrijzinnig

Vaak zijn mensen geraakt op een manier waarop dat in een normale dienst niet gebeurt. Het brengt op een bijzondere manier werelden bij elkaar. Maar ik sluit geen compromissen. De muziek moet voluit klinken, maar de Bijbelse boodschap ook. De boodschap is onversneden christelijk en ik volg de normale protestantse liturgie.

Meestal houd ik mijn preek op basis van een muzikaal intermezzo in het nummer 40 (dat gebaseerd is op psalm 40) of I Still Havent Found What Im Looking For. Theologisch beschouw ik mezelf eerder als orthodox dan vrijzinnig en het mooie is dat ik daarin ook uitstekend met U2 uit de voeten kan.

wereldgodsdiensten

De documentaire Quest for U2 is een initiatief van oud-EO-programmamaakster Jolande van Baardewijk. Zij bezocht ooit een U2-dienst, werd enthousiast en maakte vervolgens een uitzending van Nederland Zingt op Zondag met mij. Zij raakte zo gefascineerd dat ze er meer mee wilde en toen is het plan opgekomen een documentaire te maken waarin ik op zoek ga naar de sporen van U2 in Nederland. Ook heb ik een boek erbij geschreven, die ook kan dienen als inspiratiebron voor het houden van een U2-dienst.

Voor de documentaire sprak de predikant met veel verschillende mensen. Zoals gitarist Pieter Vernhout van coverband U2two. Hij vertelt hoe het is om dezelfde klanken te maken als gitarist The Edge van U2, hoe hij dat geleerd heeft en welke vervoering hem dat bezorgt. Ook spreek ik met rabbijn Awraham Soetendorp en Midden Oosten-deskundige Monique Samuel, naar aanleiding van het thema co-exist.

popgeschiedenis

Dat is de oproep van Bono, die hij met name tijdens de tour in 2005 uitte, aan de wereldgodsdiensten om in vrede samen te leven en elkaar niet te bestrijden. Soetendorp heeft Bono ooit ontmoet. Voor zijn concert in Nederland in 2005 vroeg Bono hem te komen om hem te zegenen. In het boek heb ik vanuit de ontmoeting met Soetendorp geschreven over de verhouding tot het jodendom en de islam. Zelf heb ik daar ook mooie ervaringen mee gehad in mijn predikantschap. Monique Samuel is naast Midden Oosten-deskundige ook U2-fan.

Verder praat ik met Bert van de Kamp. Hij is de echte popprofessor van Nederland. Hij doceert popgeschiedenis aan twee hogescholen, heeft Bono meerdere malen ontmoet en schreef het boek En zij noemden hem Bono. Ook aan het woord komt Arne de Knegt. Hij is podiumbouwer en vertelt over het wereldje om U2 heen. Hij is tevens een goede fotograaf en op de cover staat een foto van hem van Bono in een zegenende houding.

aanspreekvorm

De documentaire is geen lofzang op U2 geworden vindt De Boer. Er komen fans aan het woord, maar ieder heeft zijn eigen benadering. Soetendorp vertelt met name over zijn ontmoeting met Bono. De rabbijn steunt de christelijke boodschap van U2. In de Tweede Wereldoorlog is hij gered door christelijke mensen. Dat heeft hem veel respect voor het christelijk geloof gebracht. Zo wilde hij helpen met het uitbrengen op single van de preek 40 CoeXisT HIer te vinden op YouTube, red.). Aan het eind van onze ontmoeting omhelsde hij me. Daardoor voel ik me ook een beetje gezegend.

Het gesprek met Samuel gaat onder meer over de aanspreekvorm van God. Zowel Samuel als Bono pleiten voor meer aandacht voor de vrouwelijkheid van God. Zo heeft U2 het nummer She moves in mysterious ways, wat gezien kan worden als een nummer over de Heilige Geest. Bono heeft daar in ieder geval grammaticaal het volste recht om te spreken van een vrouwelijk aspect van God. Want het Hebreeuwse woord voor de Heilige Geest is vrouwelijk.

kracht

Zowel voor hem persoonlijk als in zijn fascinatie voor U2 is het begrip roeping belangrijk voor De Boer. Ik heb vaak met veel vreugde over Jesaja 6, de roeping van Jesaja, gepreekt. Op de cd No Line On The Horizon staat het nummer Unknown Caller, waarin Bono bezingt hoe hij op een nacht om 3 uur 33 een alarmlijn belt, maar geen gehoor krijgt. Dat slaat op Jeremia 33:3 (Roept en Ik zal antwoorden), een vers dat ook op de voorkant van de cd All That You Cant Leave Behind staat.

Hij riep dus om hulp van God. Eigenlijk gaat de hele laatste plaat over geroepen worden en de overgave daaraan. De documentaire heet niet voor niets Quest for U2, aldus De Boer. Het gaat om een zoektocht. Wat doet U2 met mensen in Nederland? U2 blijkt veel meer te zijn dan gezelligheidsmuziek. Ze staan aan de top in de muziekwereld en halen tegelijkertijd kracht uit het christelijk geloof.

christendom

Volgens Van de Kamp, ook oud-journalist van muziekblad Oor, heeft U2 het christendom weer cool gemaakt. De Boer ziet het als roeping om de muziekwereld te verbinden met het christelijk geloof. Ik houd ervan om werelden te verbinden. Dat is spannend en vaak vruchtbaar. Tegelijk is het interessant om te zien hoe U2 vooroordelen tegenover christenen kan ontkrachten.

Voor veel mensen staat het christendom gelijk aan soberheid. Plezier staat dan tussen twee haakjes. U2 laat zien dat je midden in de wereld kunt staan en toch christen kunt zijn. Ze laten een vorm van christendom zien die te weinig bekend is, waarbij christen-zijn en vreugde en plezier hebben kunnen samengaan. U2 als geheel laat zien dat twee werelden samen kunnen gaan.

Het boek en de dvd Quest for U2 zijn voor 19,95 te bestellen op questforu2.nl De premiere van de dvd en de presentatie van het boek vinden morgenavond plaats in De Gigant te Apeldoorn.

