Burrito mit schwarzen Bohnen und Guacamole (2024)

Die schwarzen Bohnen und den Mais abgießen und gut abspülen. In eine mittelgroße Schüssel umfüllen und mit Paprikapulver, dem Kreuzkümmel, dem Limettensaft, Salz und Pfeffer würzen. Die Frühlingszwiebel in Ringe schneiden und den Koriander hacken. Beides untermischen.

Ich mache gerne ein paar mehr und wir essen sie dann am nächsten Tag nochmal. Wenn ihr sie in Alufolie oder auch in wiederverwendbare Alternativen einwickelt, könnt ihr sie ganz einfach über Nacht im Kühlschrank aufbewahren. Sie schmecken am nächsten Tag immer noch sehr gut.

Das Rezept ist auf sieben große Burritos ausgelegt. Wenn ihr nicht so viele benötigt, könnt ihr euch das Rezept in der Rezeptbox am Ende des Beitrags ganz einfach runterrechnen lassen.

Wie immer findet ihr die vollständige Zutatenliste sowie die Rezeptanleitung in einer separaten Rezeptbox am Ende des Beitrags.

Oft machen wir auch einfach einen Burrito Bowl, wenn es noch schneller gehen muss. Das heißt es werden einfach alle Zutaten für die Füllung in eine Schüssel gepackt. Da man so keine Tortillas benötigt, spart man auch nochmal ein paar Kalorien.

