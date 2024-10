Bus Islamorada, FL nach Key Largo, FL (2024)

Mit einem Fernbus von Islamorada nach Key Largo zu reisen bedeutet, komfortabel und umweltfreundlicher an Dein Reiseziel zu gelangen. Um Deine Busreise so angenehm wie möglich zu gestalten, erwarten Dich verschiedene Services an Bord. Genieße Deine Fahrt mit kostenlosem WLAN. Außerdem sind unsere Busse mit einer Toilette und ausreichend Steckdosen für Deine Endgeräte ausgestattet. Unsere Fernbusse verfügen über genügend Stauraum für Dein Gepäck. Du kannst ein Handgepäck und ein Reisegepäckstück kostenlos mitnehmen und hast die Möglichkeit, ganz einfach online zusätzliches Gepäck zu Deinem Busticket hinzu zu buchen. Bei jedem Busticket ist ein garantierter Sitzplatz inklusive . Natürlich hast Du auch die Möglichkeit, Dir Deinen Lieblingsplatz zu reservieren. Wähle einen Platz am Fenster, am Gang, mit einem Tisch oder für die beste Aussicht, entscheide Dich für einen Panoramasitzplatz. Worauf wartest Du? Buche jetzt Dein Busticket ganz einfach online oder in unserer FlixBus App.

Wie lange dauert es mit dem Bus von Islamorada nach Key Largo zu reisen? Wenn Du von Islamorada nach Key Largo reisen möchtest, beträgt die Entfernung etwa 28 km, also eine geschätzte Reisedauer von 35 Minuten mit unseren Fernbussen. Natürlich kann diese geschätzte Zeit aufgrund unvorhersehbarer Umstände variieren, wie z.B. Wetter- oder Verkehrsbedingungen. Wie komme ich von Islamorada nach Key Largo? FlixBus bietet Dir eine nachhaltigere Reisemöglichkeit zum Auto, um an Dein Ziel zu gelangen. Wenn Du von Islamorada nach Key Largo reisen willst, ist der Bus definitiv eine der besten Optionen, nicht nur weil Du günstig reist, sondern dadurch auch ein umweltfreundlicheres Verkehrsmittel wählst. Es gibt Fernbushaltestelle in Key Largo mit Busverbindungen Busverbindungen täglich. Alle Haltestellen und Abfahrtszeiten für Deine Busreise findest Du immer online oder in der FlixBus App. Wann kann man einen Fernbus von Islamorada nach Key Largo am günstigsten buchen? Am besten buchst Du Dein Busticket von Islamorada nach Key Largo so früh wie möglich, um Dir den besten Preis zu sichern. Ist Dein Reisedatum flexibel, solltest Du Dir auch die verfügbaren Busverbindungen an den Tagen vor und nach Deinem geplanten Abfahrtsdatum ansehen. Je nach Nachfrage und Ausbuchung, kann der Preis für dieselbe Strecke an einem anderen Tag günstiger sein. Ab welchem Alter gilt man bei FlixBus von Islamorada nach Key Largo als erwachsen? Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren reisen mit unseren Fernbussen von Islamorada nach Key Largo zu einem ermäßigten Tarif. Falls ein verfügbarer Aktionstarif unterhalb des ermäßigten Tarifs liegen sollte, wird automatisch der günstigere Tarif ausgewählt. Ab welchem Alter darf man allein mit dem Fernbus von Islamorada nach Key Largo reisen? Kinder zwischen 10 und 14 Jahren dürfen ohne Begleitung reisen, wenn ein:e Erziehungsberechtigte:r im Rahmen des Buchungsprozesses schriftlich bestätigt hat, dass die Kinder dazu fähig sind, diese Reise allein anzutreten. FlixBus übernimmt ausdrücklich keine Aufsichtspflicht für Kinder. Bitte beachte: Allein reisende Kinder können nicht auf Nachtverbindungen und über nationale Grenzen befördert werden. Ebenso sind sie von Umsteigeverbindungen ausgeschlossen. Jugendliche ab 15 Jahren dürfen von Islamorada nach Key Largo allein reisen. Bei internationalen Busverbindungen müssen die Erziehungsberechtigten sicherstellen, dass die Jugendlichen sämtliche Dokumente und Ausweispapiere mit sich führen, welche für den Grenzübertritt erforderlich sind. Wann fährt der Bus von Islamorada nach Key Largo? Kein lästiges Suchen im Busfahrplan – alle Busverbindungen von Islamorada nach Key Largo findest Du bequem online über die Suchmaske: gib Deine Strecke und Dein Wunschdatum direkt in die Suchmaske oben ein und lass Dir alle Busverbindungen für Dein Reisedatum anzeigen. Sollte es an diesem Tag keine verfügbare Busfahrt geben, wird Dir automatisch das nächste verfügbare Datum für Deine Strecke vorgeschlagen. Möchtest Du eine persönliche Reiseauskunft erhalten? Dann besuche einen FlixShop oder eine unserer offiziellen Ticketverkaufsstellen in Deiner Nähe und kauf Dein Ticket vor Ort. Wie viel kostet ein Busticket von Islamorada nach Key Largo? Der Preis für ein Ticket für den Bus von Islamorada nach Key Largo ist abhängig vom gewählten Abfahrts- und Zielort sowie der Distanz, aber kann ebenso vom Buchungszeitpunkt beeinflusst werden. Buchst Du Deine Busfahrt von Islamorada nach Key Largo so früh wie möglich vor Deinem Reisedatum, sicherst Du Dir den günstigsten Preis. Ist eine Busreise stark nachgefragt, kann dies den Preis beeinflussen – je mehr Plätze verfügbar sind, umso günstiger sind auch die Bustickets. Entdecke jetzt unser gesamtes Streckennetz über die interaktive Karte und buche Deine Busfahrt bequem online oder direkt in der FlixBus App. Welche Ziele kann ich von Key Largo aus erreichen? Von Key Largo aus hast Du Zugang zu 5.0 faszinierenden Zielen. Die beliebtesten davon sind Miami, Key West, Fort Lauderdale. Plane im Voraus, um die besten Angebote zu sichern! Gibt es Nachtbusse von Islamorada nach Key Largo? Ja, es gibt Nachtbusse auf der Strecke von Islamorada nach Key Largo. An Bord findest Du zahlreiche Annehmlichkeiten wie Steckdosen und WLAN, um die Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten. Mehr Beinfreiheit und verstellbare Sitze machen unseren Bus zu einer komfortablen Option für Deine Reise nach Key Largo.

Bus will stop in the Burger King parking lot. There is no long-term or overnight parking available.

FAQs

The distance from Key Largo to Islamorada is approximately 17 miles. If you're driving, the journey should take between 20 and 30 minutes to get between the two, barring any major traffic delays.

It's easy to get from Islamorada to Key West with FlixBus, with 2 direct buses per day. The first bus is at 6:25 am and the last bus leaves at 1:25 pm, giving you options to suit every schedule. You can expect a minimum of 3 stops on your journey. It can take a minimum time of 2 hours 5 minutes.

The journey from Key Largo to Key West can take as little as 2 hours 35 minutes and starts from as little as $19.49. The earliest bus leaves at 5:30 am and the last bus leaves at 12:30 pm. Greyhound schedules 2 buses per day from Key Largo to Key West.

The Miami to Key Largo bus starts from $15.99. Booking in advance, whether on the app or website, is the best way to get the most affordable bus travel.

Key Largo is one of the most famed destinations in Florida and is known far and wide as a tropical paradise.

With Key Largo's efficient public transportation system, availability of bicycle rentals, and organized tours, getting around the island is easily manageable without a car.

The Lower Keys Shuttle is managed by the City of Key West and has routes throughout Key West and the Lower Keys to Marathon.

Land at Miami International Airport and you can be in Key Largo in about an hour. Just rent a car or climb aboard a shuttle bus. You can also fly into Ft. Lauderdale-Hollywood International Airport, which adds at most an hour of driving time to the Key Largo trip.

With the destruction of the Overseas Railroad by the 1935 Labor Day hurricane, it is no longer possible to ride a train all the way to Key West. The last Amtrak station furthest south is in Miami, Florida.

Key Largo, Florida is home to some of the most beautiful beaches in the Sunshine State. With its prime location on the northernmost island of the Florida Keys, this tropical paradise offers visitors an unparalleled coastal experience.

Airport Info + Transportation



Miami International Airport (MIA) is 63 miles from Bungalows Key Largo and is the closest airport to the Key Largo Area. Fort Lauderdale Airport (FLL) would be the next best option and is 87 miles from Bungalows.

The Lower Keys Shuttle services from Key West to Marathon and Dade-Monroe bus services Florida City to Ocean Reef and to Marathon. Both offer several stops along US1.

The best time to visit Key Largo is between December and March. During this time, you will find dry weather and temperatures that aren't too hot, but are still warm enough for the beach and other outdoor activities.

Known as the “Diving Capital of the World,” Key Largo's bucket-list dive spots include Molasses Reef, the famed Christ of the Abyss statue, which rests under the water's surface within the Florida Keys National Marine Sanctuary, and John Pennekamp Coral Reef State Park, the country's first undersea park, which offers ...

If you're interested in snorkeling or scuba diving, plan to spend at least two to three days in Key Largo. This will give you enough time to explore the coral reefs and see a variety of marine life. If you're interested in exploring the natural beauty of the area, plan to spend at least three to four days in Key Largo.

The best part of Key Largo is Tavernier, on the island's South End. From here, you can easily get to Harry Harris Beach and Park and stay in amazing hotels like the Atlantic Bay Resort and Coconut Palm Inn.