Bus Islamorada, FL nach Key Largo, FL (2024)

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert es mit dem Bus von Islamorada nach Key Largo zu reisen? Wenn Du von Islamorada nach Key Largo reisen möchtest, beträgt die Entfernung etwa 28 km, also eine geschätzte Reisedauer von 35 Minuten mit unseren Fernbussen. Natürlich kann diese geschätzte Zeit aufgrund unvorhersehbarer Umstände variieren, wie z.B. Wetter- oder Verkehrsbedingungen. Wie komme ich von Islamorada nach Key Largo? FlixBus bietet Dir eine nachhaltigere Reisemöglichkeit zum Auto, um an Dein Ziel zu gelangen. Wenn Du von Islamorada nach Key Largo reisen willst, ist der Bus definitiv eine der besten Optionen, nicht nur weil Du günstig reist, sondern dadurch auch ein umweltfreundlicheres Verkehrsmittel wählst. Es gibt Fernbushaltestelle in Key Largo mit Busverbindungen Busverbindungen täglich. Alle Haltestellen und Abfahrtszeiten für Deine Busreise findest Du immer online oder in der FlixBus App. Wann kann man einen Fernbus von Islamorada nach Key Largo am günstigsten buchen? Am besten buchst Du Dein Busticket von Islamorada nach Key Largo so früh wie möglich, um Dir den besten Preis zu sichern. Ist Dein Reisedatum flexibel, solltest Du Dir auch die verfügbaren Busverbindungen an den Tagen vor und nach Deinem geplanten Abfahrtsdatum ansehen. Je nach Nachfrage und Ausbuchung, kann der Preis für dieselbe Strecke an einem anderen Tag günstiger sein. Ab welchem Alter gilt man bei FlixBus von Islamorada nach Key Largo als erwachsen? Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren reisen mit unseren Fernbussen von Islamorada nach Key Largo zu einem ermäßigten Tarif. Falls ein verfügbarer Aktionstarif unterhalb des ermäßigten Tarifs liegen sollte, wird automatisch der günstigere Tarif ausgewählt. Ab welchem Alter darf man allein mit dem Fernbus von Islamorada nach Key Largo reisen? Kinder zwischen 10 und 14 Jahren dürfen ohne Begleitung reisen, wenn ein:e Erziehungsberechtigte:r im Rahmen des Buchungsprozesses schriftlich bestätigt hat, dass die Kinder dazu fähig sind, diese Reise allein anzutreten. FlixBus übernimmt ausdrücklich keine Aufsichtspflicht für Kinder. Bitte beachte: Allein reisende Kinder können nicht auf Nachtverbindungen und über nationale Grenzen befördert werden. Ebenso sind sie von Umsteigeverbindungen ausgeschlossen. Jugendliche ab 15 Jahren dürfen von Islamorada nach Key Largo allein reisen. Bei internationalen Busverbindungen müssen die Erziehungsberechtigten sicherstellen, dass die Jugendlichen sämtliche Dokumente und Ausweispapiere mit sich führen, welche für den Grenzübertritt erforderlich sind. Wann fährt der Bus von Islamorada nach Key Largo? Kein lästiges Suchen im Busfahrplan – alle Busverbindungen von Islamorada nach Key Largo findest Du bequem online über die Suchmaske: gib Deine Strecke und Dein Wunschdatum direkt in die Suchmaske oben ein und lass Dir alle Busverbindungen für Dein Reisedatum anzeigen. Sollte es an diesem Tag keine verfügbare Busfahrt geben, wird Dir automatisch das nächste verfügbare Datum für Deine Strecke vorgeschlagen. Möchtest Du eine persönliche Reiseauskunft erhalten? Dann besuche einen FlixShop oder eine unserer offiziellen Ticketverkaufsstellen in Deiner Nähe und kauf Dein Ticket vor Ort. Wie viel kostet ein Busticket von Islamorada nach Key Largo? Der Preis für ein Ticket für den Bus von Islamorada nach Key Largo ist abhängig vom gewählten Abfahrts- und Zielort sowie der Distanz, aber kann ebenso vom Buchungszeitpunkt beeinflusst werden. Buchst Du Deine Busfahrt von Islamorada nach Key Largo so früh wie möglich vor Deinem Reisedatum, sicherst Du Dir den günstigsten Preis. Ist eine Busreise stark nachgefragt, kann dies den Preis beeinflussen – je mehr Plätze verfügbar sind, umso günstiger sind auch die Bustickets. Entdecke jetzt unser gesamtes Streckennetz über die interaktive Karte und buche Deine Busfahrt bequem online oder direkt in der FlixBus App. Welche Ziele kann ich von Key Largo aus erreichen? Von Key Largo aus hast Du Zugang zu 5.0 faszinierenden Zielen. Die beliebtesten davon sind Miami, Key West, Fort Lauderdale. Plane im Voraus, um die besten Angebote zu sichern! Gibt es Nachtbusse von Islamorada nach Key Largo? Ja, es gibt Nachtbusse auf der Strecke von Islamorada nach Key Largo. An Bord findest Du zahlreiche Annehmlichkeiten wie Steckdosen und WLAN, um die Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten. Mehr Beinfreiheit und verstellbare Sitze machen unseren Bus zu einer komfortablen Option für Deine Reise nach Key Largo.