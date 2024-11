CAF geselecteerd voor levering 60 dubbeldekkers voor NS (2024)

NS heeft middels een Europese aanbesteding treinfabrikant CAF aangewezen als zogeheten voorkeursaanbieder (preferred bidder) voor de levering van 60 nieuwe treinen.

CAF

Vier gerenommeerde treinfabrikanten deden een geldige aanbieding tijdens de laatste ronde van de aanbesteding (de zogeheten Best and Final Offer). CAF scoorde van de vier partijen het beste op de combinatie van de geldende prijs- en kwaliteitscriteria, waarin onder andere zijn meegewogen de investeringskosten, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid van de treinen, energie-efficiency, design van de trein voor reizigers/personeel en support na aflevering.

CAF is een Spaanse treinfabrikant, die onder andere de laatste generatie Sprinters voor NS heeft gemaakt. Het gaat om de Sprinter Nieuwe Generatie.

Wachttermijn

De komende weken gaat een periode in waarbij de andere partijen, niet-zijnde de preferred bidder, in beroep kunnen gaan tegen de voorgenomen gunning. Zolang deze termijn loopt, kan NS geen inhoudelijke mededelingen doen over de gunning. Hierna start NS de onderhandelingen met CAF om tot finalisering van het uiteindelijke contract voor de dubbeldekkers te komen. Nadat dit contract eind dit jaar is getekend, start de designfase met de fabrikant om het ontwerp definitief te kunnen maken. Vervolgens gaat een uitgebreide fase in van productie, testen/toelating en beproeven. De nieuw aan te schaffen dubbeldekkers gaan op termijn een deel van de huidige dubbeldekkers van NS vervangen (DDZ) en moeten vanaf 2028 gaan rijden.

Hoge capaciteit en toegankelijkheid

Het gaat bij de aanbesteding om een trein die bestaat uit zowel enkeldeks- als dubbeldeksrijtuigen die de noodzaak van een hoge capaciteit met een goede toegankelijkheid combineert en die geschikt is voor snelheden tot 160 km/uur. In totaal gaat het in de basisorder om 30 dubbeldekkers van vier rijtuigen lang en 30 dubbeldekkers van zes rijtuigen lang met in totaal ongeveer 30.000 stoelen. Daarnaast is er de mogelijkheid om met diverse opties voor aanvullende bestellingen het park in de toekomst verder uit te breiden en voor het bestellen van soortgelijke treinen voor grensoverschrijdend verkeer.