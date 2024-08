CL5 code list - GE/Jasco and Philips/Jasco universal remote control codes (2024)

CL5 codes for GE/Philips/Jasco universal remote controls

Four digit CL5 codes for recently manufactured GE/Jasco and Philips branded Jasco universal remote controls. If you can't find your device, try our mixed V3/V5/CLx code lists or search for it here.

4 digit CL5 codes for TV sets

TV Brand CL5 remote code ABEX 0401 ADC 1431 1661 ADMIRAL 0371 0681 1441 1661 4991 ADVENT 3261 0631 0871 2891 4931 0581 ADVENTURA 0151 AFFINITY 2361 2381 AIKO 1011 4321 AIWA 0411 0931 4731 4801 AKAI 0191 5891 5901 5911 5921 6041 4151 3215 0331 4461 5141 5171 ALLERON 1711 AMARK 1441 AMTRON 2191 AMW 0645 0825 ANAM NATIONAL 0271 1941 2151 3451 2191 2331 3431 AOC 4261 1961 APEX 2521 6081 6101 0045 4841 0191 1891 0425 0431 0671 1025 1105 5111 0245 ARCHER 1441 ARIA 4101 ARIO 1891 ASPECT 1271 ATVIO 6281 2371 AUDIOVOX 2191 2451 4031 4051 4521 AURIA 1221 2121 1171 1411 AVENTURA 0141 AXION 0881 BANG & OLUFSEN 1591 BELCOR 0001 BELL & HOWELL 1261 1661 1691 3421 BENQ 1741 1761 2221 3871 BLUESKY 3511 3921 BRADFORD 2191 BROKSONIC 0371 0211 0851 1631 4951 BROKWOOD 0001 CANDLE 0001 0151 0961 1221 CAPEHART 0391 4221 CCE 3721 CELEBRITY 1901 CELERA 0191 CENTRIOS 1361 CENTURION 1221 CETOMER 0001 1631 2901 2961 CETRONIC 1941 CHANGHONG 4841 CHIMEI 3071 CINERAL 3511 4321 CITIZEN 0001 0961 1221 1661 1941 2191 4321 CLAIRTONE 0011 CLASSIC 1941 4841 CLP 0061 CLP CLASSIC 0001 0041 0161 COBY 3351 2521 2511 2531 5091 5191 2541 2551 COLORTYME 0001 1221 1431 COLOR VOICE 1431 CONCERTO 0001 1221 CONCIERGE 1771 1781 CONTEC 0011 1911 1941 2191 CONTEX 5411 CORNEA 1471 CRAIG 6321 6311 1941 2191 CROWN 1941 2191 CTX 1441 CURTIS 2121 2141 2361 2371 5411 1881 1891 CURTIS MATHES 0351 1551 5351 5371 0001 0261 1221 1661 4011 4941 CXC 1941 2191 CYBERVISION 3511 DAEWOO 1561 0001 0591 0721 0831 0971 1221 1231 1251 1431 1501 1521 1551 1941 2181 4321 4681 DAYTRON 0001 1221 DELL 0981 1401 3441 2041 3601 3811 DÉVANT 6211 DIGIMATE 4301 DIGISTAR 0381 0581 0871 1061 2451 2471 3901 DIMENSIA 1691 3421 DISH NETWORK 5491 DISNEY 0371 1101 5391 DISTAR 3231 DUKANE 1271 1981 DUMONT 0001 1771 1781 DURABRAND 0371 0141 0861 0921 1381 2271 2291 5121 DYNASTY 1941 DYNEX 3141 5311 3161 6521 0371 2891 ELECTROBAND 0011 1901 ELECTROHOME 0001 1221 1921 2151 3431 ELECTRON 2121 ELEKTRA 1661 ELEMENT 5421 1091 6171 1651 5361 5341 2401 2891 5471 5831 1741 5841 6021 ELEMENT (ROKU TV) 6171 ELITE VIDEO 0901 EMERSON 2761 5761 5231 5221 5831 5561 5421 0201 0141 4731 2891 5741 1651 0001 0231 0951 1551 5551 ENVISION 1411 5401 0001 0071 1221 3751 4261 EQD 1171 1411 ESA 0141 1381 FAVI 2141 FIRE TV 6091 FISHER 5001 1261 1531 1581 1911 3481 FLUID 2401 2421 2431 FUJICOM 6501 FUJITSU 0901 1711 4241 4341 6501 FUNAI 0445 0141 0931 1711 1941 2191 4731 4761 FUTURETEC 1941 2191 GATEWAY 0501 GE (GENERAL ELECTRIC) 4921 0141 0191 1001 0001 0041 0051 3451 0261 0361 0791 1221 1921 1951 2151 3431 4011 GFM 0141 5831 GIBRALTER 0001 1771 1781 GOLDSTAR 0001 0611 0761 0931 1181 1221 1501 1911 4731 GPX 4701 6371 6361 6351 6341 6331 GRADIENTE 0001 2291 3661 3951 3961 GRUNDY 1711 2191 GUESTVISION 1861 GVISION 4871 HAIER 6151 6171 5321 6141 0921 1161 2141 2891 0671 0861 1741 3831 4851 1221 HAIER (ROKU TV) 6171 HALLMARK 0001 1221 HANNSPREE 5451 5461 5291 HARVARD 2191 HAUPPAUGE 3791 HELLO KITTY 5391 HEWLETT PACKARD 3491 4881 HISENSE 6161 1651 6251 6171 2081 5331 2891 2211 2141 1741 5341 0001 0671 4391 6001 HISENSE (ROKU TV) 6171 6251 2891 1741 HITACHI 6301 4331 1041 6171 0925 2891 1741 HITACHI (ROKU TV) 6171 2891 1741 HKC 5721 HONEYWELL TV 6141 HP (HEWLETT PACKARD) 3491 4881 HYUNDAI 4651 ILO 5171 1381 0371 3215 1141 2391 3691 4231 5031 5141 IMA 2191 INFINITY 4791 INFOCUS 3421 6171 6381 6251 2891 1741 INITIAL 4231 4821 5031 5041 INSIGNIA 2891 0371 6381 6091 6171 2271 0141 1741 6481 0581 0871 0921 2241 6181 2921 3761 4371 4721 4761 5051 5061 5181 INSIGNIA (FIRE TV) 6091 INSIGNIA (ROKU TV) 6381 6171 2891 1741 INTEGRA 1841 INTEQ 1771 1781 ISYMPHONY 2141 3041 JANEIL 0151 JCB 1901 JC PENNEY 0001 0051 0261 0791 0961 1221 1451 1911 1921 1951 4011 JENSEN 2271 0001 1221 JVC 5071 6271 1481 6171 5781 5281 0311 0481 0901 2891 0771 1741 1281 1801 1911 JVC (ROKU TV) 6171 KAWASAKI 4741 KAWASHO 0001 1221 1901 KAYPANI 0391 4221 KDS 5541 KEC 2191 1941 KENWOOD 0001 1221 KLH 0191 KLOSS NOVABEAM 0151 1021 KOGI 4871 KONKA 6181 4971 0471 0521 5891 1671 2191 2241 4621 KTV 0011 1491 1681 1941 2191 KURAZAI 1661 KWORLD 2931 LASONIC 1211 1611 4811 LEGEND 1891 0581 LG 6021 5511 0001 6171 3001 1911 1181 1221 2891 1741 LIQUIDVIDEO 0881 1111 LODGENET 1661 1691 2091 3421 4091 LOEWE 1871 LOGIK 1661 1691 3421 LUCE 0301 LUXMAN 0001 1221 LXI 0001 0261 0931 1221 1691 4011 4731 MAG 5541 MAGNASONIC 1711 MAGNAVOX 5741 4191 6171 4761 0975 4641 4261 2891 0141 1741 MAGNAVOX (ROKU TV) 6171 MAJESTIC 1661 1691 3421 MANHATTAN 5381 MARANTZ 0001 1221 1841 MAXENT 0501 3361 MEDION 1101 1141 2351 MEGATRON 0001 1221 1271 MEI 0011 MEMOREX 1711 0001 0211 1221 1631 1661 2401 4251 5001 MGA 0001 1221 1581 1711 1801 1911 1921 MIDLAND 0051 0261 0811 1691 1781 4011 MINTEK 4231 MINUTZ 1951 MISAKAI 1381 MITSUBISHI 3271 1811 0251 0001 1221 1581 1711 1801 1921 2701 MONIVISION 0491 MONTGOMERY WARD 1661 1691 3421 MOTEVA 1261 3661 MOTOROLA 1441 2151 3431 MTC 0001 0011 0251 0351 1221 1311 MULTITECH 2191 MYRON & DAVIS 2101 NAD 0001 0401 1221 1311 4021 NAXA 1421 2141 NEC 0001 0341 1221 1431 3451 1801 1841 2151 3431 4401 NET TV 0121 0501 NEXUS ELECTRONICS 1651 6021 NEXXTECH 0871 1201 NIKEI 1941 NIKKO 0001 1011 1221 4321 NIKO 3581 NORCENT 0511 0671 2181 NTC 1011 4321 ÖLEVIA 3081 2771 2791 5151 5161 ONCOMMAND 1861 3991 ONKING 1941 ONKYO 3101 ONN 5961 6171 6431 2891 1741 ONN (ROKU TV) 6171 ONWA 1941 2191 OPTIMUS 0401 1571 3551 4021 5201 OPTOMA 3121 2441 OPTONICA 0341 1441 ORION 0371 0281 1771 1781 PANASONIC 5821 1571 6231 5201 5531 5561 PHILCO 2321 0141 0001 0321 0961 1021 3451 1221 1801 1671 2151 2941 3431 3931 PHILIPS 6221 0181 6241 6171 5741 6261 6051 2891 0201 0911 1741 3981 4261 PHILIPS (ROKU TV) 6171 PHILIPS-MAGNAVOX 0681 0911 2321 4791 4991 PIONEER 0401 1221 1981 0001 1371 1511 1841 4021 4661 PIVA 2411 5021 PLANAR 4251 POLAROID 2401 5541 6491 4631 0191 5411 1961 0581 6101 2271 2311 2451 5131 PORTLAND 0001 0251 1011 1081 1221 1551 PRECISION 0621 PRICE CLUB 0351 PRIMA 0381 0581 0631 0871 2451 PRINCETON GRAPHICS 1301 1441 PRISM 0051 PROSCAN 2131 5421 5881 6391 5781 1651 4771 2361 4191 2761 0221 1731 2141 2371 2381 0261 2061 2301 4011 PROTON 0001 0391 0641 1221 1911 2231 4211 4221 4271 PROTRON 3731 4301 PROVIEW 2401 2421 2431 PULSAR 0001 1771 1781 PYLE 3331 QUASAR 3551 1091 0051 1491 1571 3451 2151 3431 5201 RADIO SHACK 0001 0341 0931 1001 1221 1701 1571 1911 1941 2191 4731 4921 RCA 0131 1001 6171 2851 2361 1731 4921 0691 3431 2481 2891 2121 5781 2131 1741 6441 3571 6451 2381 6461 0001 2371 2141 1521 2011 6401 6411 6421 5961 4931 RCA (ROKU TV) 6171 REALISTIC 0001 0341 0931 1001 1221 1571 1701 1911 1941 2191 4731 RHAPSODY 0011 RIVIERA 6531 ROKU TV 6171 6251 6001 6381 2891 1741 RUNCO 1771 1781 1841 SAMPO 0001 0121 0391 0501 1221 1911 4221 SAMSUNG 5791 5801 3301 SAMSUX 1221 SAMTRON 0351 SANSUI 2891 5241 5411 1631 0211 1381 5851 5861 5871 6051 6061 6071 5551 SANYO 1161 5261 6171 2891 5251 1741 SANYO (ROKU TV) 6171 SCEPTRE 4071 3521 1071 5111 5321 4101 SCOTCH 0001 1221 SCOTT 3215 0001 0021 0281 1221 1711 1941 2191 5141 SEARS 0001 0211 0261 1221 1581 1711 1911 4011 4761 SEIKI 1263 5751 6091 SELECTRON 2471 2491 2501 SEMP 3611 SHARP 6011 6001 5341 6171 6251 3191 5941 2891 1741 0001 4105 SHARP (ROKU TV) 6171 6251 6001 2891 1741 SHARP TRINITRON 4105 SHOGUN 0001 SIGNATURE 1661 1691 2171 3421 SIGNET 2811 2821 2861 SILO DIGITAL 5881 SIMPSON 0961 SKYWORTH 0701 0691 6191 SONIC 0011 SONY 1071 5811 5321 4981 1901 2741 SOUNDESIGN 0001 0961 1221 1711 1941 2191 SOVA 3631 4431 SOYO 4611 5101 SPECTRA 1611 SPECTRAVISION 2341 SQUAREVIEW 0141 1381 STARLITE 2191 STAR SIGHT 0061 SUNBRITETV 3081 3521 SUPERSCAN 4761 1291 2021 SUPERSONIC 1421 0241 4701 SUPRA 0001 1991 SUPREMACY 0151 SUPREME 1901 SV2000 4761 SVA 0671 2101 SYLVANIA 1381 2761 0371 4761 3701 0141 0201 0231 0941 0951 0001 0321 0931 0961 1021 1221 1801 1821 4731 SYMPHONIC 1381 4761 0141 0021 0931 2191 4731 SYNTAX 2431 5151 5161 TANDY 1441 TATUNG 1141 1741 2151 3431 TCL 6171 5961 6031 6201 5771 2891 1741 TCL (ROKU TV) 6171 2891 1741 TECHNICOLOR 6461 TECHNICS 0051 TECHWOOD 0001 0051 1221 TEKNIKA 0001 0151 0961 1221 1571 1661 1711 1911 1941 2191 TELECAPTION 0821 TELERENT 1661 1691 3421 TERA 0001 0641 TEVION 1141 TMK 0001 1221 TOSHIBA 1311 5531 6091 1121 2691 0211 0341 0821 1571 1801 1841 4891 1911 4941 5081 TOSHIBA (FIRE TV) 6091 TRUTECH 0141 2461 3821 4551 TVA 6291 TVS 5241 UNIVERSAL 0791 1951 UPSTAR 1651 VENTURER 3781 VICTOR 1481 4121 VIDEOCON 4061 VIDTECH 0001 0251 1221 VIEWSONIC 3751 1171 1411 5301 0501 1981 3801 4281 VIKING 0151 VIORE 5431 1421 1881 2141 2831 2841 3681 VISTEON 3411 VIZIO 5631 5611 5561 6471 6511 6121 6131 6111 5651 5621 5711 WARDS 0001 0021 0321 0341 0791 0961 1021 1221 1321 1661 1711 1951 WESTINGHOUSE 5971 5981 6171 3241 5781 1891 2141 2891 0111 2281 1741 WESTINGHOUSE (ROKU TV) 6171 WHITE-WESTINGHOUSE 5241 0601 0931 1501 1521 1551 4731 YAMAHA 0001 0251 1221 1571 3551 ZENITH 6021 5281 1181 0001 1781 0061 0931 1031 1221 1251 1631 1661 2171 2291 3501 4321 4731 4751 4791 4941 5211

DVD

DVD Brand CL5 remote code ACESONIC 3135 AIWA 0235 3285 3565 AKAI 4255 ALLEGRO 3725 3885 AMES 1275 AMW 0645 0825 ANABA 1375 APEX 1405 1025 0245 0045 0425 0615 0845 1065 0945 0965 1105 1235 1245 1675 3825 3895 0845 ASPIRE 1695 ASTAR 3525 2885 A-TREND 1585 AUDIOVOX 1335 3585 3625 AXION 1335 B & K 0885 BLAUPUNKT 1105 3895 BLUESKY 0215 0245 3155 BLU-RAY 2795 2965 2995 3315 3685 3885 3695 3705 3905 BODYSONIC 0575 BOSE 1475 3955 4455 4465 BOSS 1325 BOSTON ACOUSTICS 3245 BRITANIA 3675 BROKSONIC 0015 0695 1525 3495 CALIFORNIA AUDIO LABS 0795 CAVS 2745 CENTRIOS 0955 1335 1365 1755 1765 1785 1875 1795 1845 1895 1935 1975 2015 3945 3965 CETOMER 0075 CHANGHONG 1245 CINEVISION 0205 3885 CITECH 2065 CITIZEN 2065 CLASSIC 1245 1275 1965 COBY 2125 0475 2655 3835 3475 0085 0245 0485 0505 0675 2085 2095 0835 2105 2115 2155 2885 3145 3265 CONCEPT 1105 3895 CONIA 0245 CONTEL 2915 CRITERION 0785 CURTIS INTERNATIONAL 0835 1005 2885 CURTIS MATHES 4185 CYBERHOME 0175 4155 1015 1585 2045 CYBERVISION 3595 CYTRON 0435 0725 DAEWOO 0065 0345 1115 1285 1385 DENON 1075 1265 3315 DENZEL 0765 DESAY 0215 0865 DIAMOND VISION 0455 0855 1485 3755 DIGITREX 0245 DIGIX 0125 DISNEY 3815 DRIVE 3535 DUAL 0005 0435 0515 0605 0765 3035 DURABRAND 0205 0435 0955 2685 2935 3515 3525 3885 3925 3945 DYNEX 2255 4235 2455 DVD 2000 1415 EIGERVISION 3615 ELEMENT 4305 ELTA 0055 0235 EMERSON 0975 0205 0445 1185 3745 3815 3855 3885 1612 ESA 0515 ESCIENT 2845 FARENHEIT 1205 FISHER 0405 2645 FUNAI 0445 0795 3745 3815 3855 0412 GE (GENERAL ELECTRIC) 0915 1105 3895 GOLDSTAR 0205 3885 GO-VIDEO 0075 0255 0415 0565 0665 1275 1315 1385 1495 3735 3765 GPX 4345 2695 4265 4295 4355 4475 4395 0135 0495 GRADIENTE 0215 3635 3645 GREENHILL 1105 3895 HAAZ 1295 1465 HAIER 0315 4015 2215 HARMAN KARDON 0585 HD-DVD 2795 2835 2965 3685 3695 3705 3885 3905 HELIOS 2275 HELLO KITTY 4195 HITACHI 0025 0545 0565 0765 0925 1245 3765 HITEKER 0245 HUMAX 1505 ILO 1035 1945 3285 INFINITY 0575 INITIAL 1105 1945 2735 3895 3935 INSIGNIA 0205 4205 3815 3885 2365 0975 0285 0445 0725 1105 2195 2805 2815 1335 1945 2915 3305 3335 3745 3785 3895 0562 INTEGRA 1435 IRRADIO 1905 IRT 2885 ISYMPHONY 2525 JBL 0585 JVC 0395 2385 2535 0155 0755 1145 1685 2025 2945 3015 3795 3805 JWIN 0275 1065 1655 3275 KAWASAKI 0325 0955 3945 KENWOOD 0935 1075 KISS 0765 KLH 0375 0465 1105 3895 KONKA 0285 1085 1255 1425 1605 KOSS 0215 0725 KXD 0085 2885 LASONIC 0855 1295 2825 LENOXX 0235 1345 3515 3525 LG 4285 2635 3915 2335 2555 2565 0205 0635 1565 2925 3785 3885 0562 LINN 1635 2955 LIQUIDVIDEO 1335 LITEON 0805 1035 1495 1575 MAGNAVOX 0445 3815 4105 2425 0975 0105 0295 0735 1395 0745 1045 1055 1225 2945 3025 3715 3745 3795 MARANTZ 4105 0205 0735 0745 1395 1615 2945 3795 3885 MAXENT 1665 1685 3015 MEDION 0435 0455 1035 1325 1665 3755 MEMOREX 0435 2375 1925 2755 3125 3495 MERIDIAN 0735 3795 MICROSOFT 0915 3255 MICROVISION 1325 MINTEK 1105 3895 MITSUBISHI 2585 1415 3895 MUSTEK 1275 MYRON & DAVIS 1555 NAD 0205 1625 3295 3885 NAKAMICHI 1445 NEC 3885 NESA 1105 1555 3895 NEXXTECH 0125 0145 0335 0515 0725 0955 1025 1785 1545 1755 1765 1815 1835 2005 2915 3505 3825 3945 3965 NORCENT 0305 0485 0655 0835 1575 ONKYO 2355 2505 0355 1435 3795 3985 ONN 4525 4535 4545 OPTIMUS 0025 1245 2975 ORION 0015 3495 ORITRON 0215 1935 PACIFIC 0435 PANASONIC 4175 2965 4005 2395 2595 2605 0165 0385 0545 0595 1075 1215 1195 3105 3775 3975 PHILCO 3605 PHILIPS 2615 2415 0745 2765 2625 4105 0105 0265 0445 0735 1045 1055 2665 1225 1395 1615 2705 2775 2945 3165 3705 3715 3745 3795 3815 PHILIPS-MAGNAVOX 4105 0735 0745 1055 1225 1615 2945 3795 PIONEER 4485 0025 0525 0705 0875 0985 1245 1595 1775 2675 2855 2895 2975 3695 3905 PIVA 1805 POLAROID 0185 0685 1025 1485 3665 3825 POLK AUDIO 4105 0735 0745 1395 2945 3795 PORTLAND 0235 1545 POWER ACOUSTIK 3575 PROLINE 0215 PROSCAN 0915 1135 PROSONIC 0485 PROTRON 0305 PYLE 2515 1155 RADIO SHACK 0955 0995 1165 1645 2905 3945 RCA 0915 0146 2465 0215 0955 1105 1135 1165 1645 2755 2905 3895 3945 REGENT 1345 3925 REOC 1295 RIO 0205 3885 RJ TECHNOLOGY 1825 2715 ROSEN 1175 3035 ROTEL 0395 SABA 0995 SAMPO 0575 SAMSUNG 4125 2485 2345 3085 2725 2285 2325 4095 0075 0255 0565 2185 1305 1535 1725 2995 3555 3765 3865 4451 SANSUI 0015 0695 3495 SANYO 2215 2205 2495 0095 0405 2225 2235 2245 2645 3945 SEARS 0015 0445 3495 3745 SEG 0765 SELECTRON 1855 1885 1915 1955 1995 2035 2075 2875 SEMP 0725 SENSORYSCIENCE 1495 SHARP 3115 4115 2315 2445 0555 0625 0815 2795 4315 4325 4335 SHERWOOD 4225 0225 SHINCO 1105 3895 SHINSONIC 1105 3895 SONIC BLUE 0665 SONY 2865 0535 3995 2985 2305 4165 3055 3685 3825 0725 2165 0905 0895 0715 0365 4275 SOUNDSTORM 1155 1325 SOVA 3545 SPECTRONIQ 2575 SUNGALE 0675 1715 SUPERSCAN 0445 3745 SUPERSONIC 0135 SV2000 0445 3745 SVA 0245 0815 SYLVANIA 1731 2405 4215 3875 3855 0445 3745 3815 1612 1672 SYMPHONIC 0445 0975 3745 3815 3855 1612 TASCAM 0395 TCL 2435 TEAC 0025 0955 1245 3885 3945 TECHNICS 1075 TECHWOOD 1625 1985 2945 3845 TERAPIN 1705 TEVION 0435 0605 0725 0785 1125 1295 1465 THETA DIGITAL 0025 1245 TIVO 1505 0985 TOSHIBA 2135 2435 4145 2295 2475 2545 0015 0115 0735 1735 1745 2175 2835 2145 3065 3075 3325 3495 3795 0682 TREDEX 1355 TRUTECH 1385 2045 3655 UNITED 0955 3945 VENTURER 0955 3065 3945 VIZIO 4135 2265 4405 4415 4425 4435 4445 WESTINGHOUSE 2865 WHARFEDALE 0575 1455 WHITE-WESTINGHOUSE 3815 XBOX 0915 XENIUS 0725 YAMAHA 4105 0745 1055 1075 2785 1095 1225 2945 3005 YAMAKAWA 0765 0775 1865 ZENITH 0205 0635 3785 3885 3795 0562

Blu-ray Player

Blu-ray Player Brand CL5 remote code BLACKWEB 4555 DENON 4035 FUNAI 3815 HITACHI 0925 HP (HEWLETT PACKARD) 4085 INSIGNIA 4205 0975 2365 JVC 2385 LG 4285 2635 2335 MARANTZ 2055 MAGNAVOX 2305 3855 0445 2425 MEMOREX 2375 ONKYO 2355 OPPO 4045 4365 4375 4385 PANASONIC 2965 4175 2395 PHILIPS 4515 2415 PIONEER 4055 4495 RCA 0146 0915 SAMSUNG 2345 2725 0075 2325 4125 4095 SANYO 2215 SHARP 4115 2315 SHERWOOD 4225 4065 SONY 2305 4165 4275 SYLVANIA 1731 4215 2405 TCL 2435 TOSHIBA 2135 2295 2475 VIZIO 4135 4025 YAMAHA 4075

CBL/SAT/DVR

CBL/SAT/DVR Brand CL5 remote code ABC 0004 1034 ADB 1933 ADELPHIA 1404 2023 0514 0574 0744 1523 ADTH 1393 AKAI 1323 1303 ALLEGRO 0054 0114 AMERICAST 0254 1594 AMINO 2063 AMPLICA 0103 ANTRONIX 0264 0334 ARCHER 0264 0334 0474 1044 ARRIS 1274 1554 0694 1284 ARRIS GATEWAY 1274 ASTRO 1273 AT&T 0674 1963 2093 0844 0514 1272 AZBOX 2164 BELL 1963 2103 5491 2073 0173 2083 0984 BELL EXPRESSVU 0073 0173 0343 0433 BELL SOUTH 0254 1924 BENDBROADBAND 1244 BRIGHT HOUSE 1394 1914 0694 BUCKEYE 1233 CABLE ONE 1384 1764 CABLETENNA 0264 CABLEVIEW 0264 CABLEVISION 1434 1404 0514 0654 0694 1523 CEBRIDGE 1374 CENTURY 1723 0474 CETOMER 0723 1153 CHANNEL MASTER 0283 0393 0483 CHAPARRAL 0573 0653 CHAPPARAL 0573 0653 CHARTER 0714 1304 1404 0824 1523 0514 0664 0684 CHARTER COMMUNICATIONS 0714 1274 1304 1404 0824 1523 0514 0664 0684 CHARTER DIGITAL 1264 CHEYENNE 0653 CISCO 1444 2804 1454 1464 1474 1484 1494 2413 CITIZEN 0474 CLEARMAX 1024 COGECO 1294 0514 COLOR VOICE 0534 0604 COMCAST 1404 1544 1554 1283 0824 0514 0684 COMTRONICS 0014 0084 CONSOLIDATED 1934 CONTEC 0144 1054 COOLSAT 1733 1913 COX 2784 2794 2804 1474 1444 1454 1464 1484 1324 1494 1404 1364 0824 0514 COX DIGITAL CABLE 1404 0514 0734 DIGITAL MUSIC EXPRESS 0044 DIGITAL STREAM 1203 1194 DIGIWAVE 1923 1953 DIRECTOR 0514 DIRECTV 1504 0983 1514 1173 2814 2403 DISH NETWORK 2083 2073 2423 0173 1003 1013 DISHPRO 0073 0403 0493 0603 DRAKE 0023 0293 0733 DREAMBOX 1553 2113 2123 DX ANTENNA 0383 0753 EASTERN 0214 ECHOSPHERE 0433 ECHOSTAR 0073 0173 0343 0403 0493 0783 EMTEC 4411 4441 ENTONE 2043 2053 EVERQUEST 0014 EXPRESSVU 0073 0173 0343 0433 FORTEC STAR 0083 0183 0263 0373 0463 0473 FRONTIER 1283 2033 1404 0684 0824 1523 0514 FUJITSU 0673 0763 GARRARD 0474 GC ELECTRONICS 0334 GE (GENERAL ELECTRIC) 0333 0543 0643 0723 0803 0874 1373 1383 0384 GEMINI 0123 0204 0344 GENERAL INSTRUMENT (GI) 1034 1864 0013 0093 0163 0193 0323 0453 0633 0833 0893 0953 0963 1583 1603 0004 0044 0074 0314 0374 0514 0594 0634 0794 0814 0884 0894 GEOSATPRO 2003 GLOBECAST 1004 0003 GOI 0173 GOLDSTAR 0924 GO VIDEO 1883 HAMLIN 0414 0484 0544 HITACHI 0303 1153 0443 0623 1103 0594 HNS 1153 HTIB 0416 HTS 0173 HUGHES 0593 1343 HUGHES NETWORK SYSTEMS 0303 0443 0563 0593 0703 1343 HUMAX 1505 ILLICO 1354 1404 1523 ILO 1035 INSIGHT 1284 1314 JASCO 0474 JERROLD 0004 0074 0194 0314 0324 0444 0514 0594 0794 0814 1034 JVC 0433 0783 1145 KENWOOD 0413 KNOLOGY 1284 1424 1344 1564 LG 0303 1103 1153 2925 LITEON 1035 LUXOR 0503 1653 MACOM 0613 MAGNAVOX 0203 0533 0783 0094 1064 MEDIACOM 1284 1584 MEDIA ONE 1784 1794 MEDION 1035 MEMOREX 0154 MICROYAL 1423 MITSUBISHI 1534 0303 0443 0623 1153 MOTOROLA 2093 0374 1283 0453 1593 1603 1863 0004 0074 0194 0314 0594 0514 0634 0684 0794 0814 0824 0844 0884 0894 0914 1034 MOVIE TIME 0224 1074 MOXI 1274 MYRIO 1884 NEOSAT 1413 NET 1543 1713 NEW WAVE 1274 NORSTAT 0683 NOVAPLEX 0834 0854 NOWTV 1473 NSC 0224 1074 OAK 0144 0354 1054 OMEGASAT 1983 ONKYO 1243 ORASAT 1973 ORION 1523 PACE 0053 0133 1363 1593 1673 PANASONIC 0213 0223 0304 0394 0954 1014 0545 1272 PANSAT 1993 0033 0883 1403 PARAGON 0154 0284 PHILIPS 0203 1633 1753 0303 0443 0533 0623 0703 0783 0094 0474 0344 0424 0494 0554 1064 1084 1094 1104 0092 0252 1052 1492 1502 1542 PHILIPS-MAGNAVOX 0203 0533 0783 0064 0104 PINNACLE 1493 1823 1833 PIONEER 0024 1404 1853 0274 0614 0924 0532 0985 2855 POLAROID 4561 PRIMESTAR 1253 0323 0633 1563 PROSAT 0813 1333 PROSCAN 0333 0643 0723 0803 1383 PULSAR 0154 QUASAR 0154 RADIO SHACK 0064 0104 0114 0964 RCA 0416 0333 0363 0543 0643 0723 0803 1373 1383 1873 0244 0394 0474 1014 0915 RCN 0824 0514 REALISTIC 0273 0843 1643 0334 REGAL 0544 REGENCY 0214 REMBRANDT 0594 REPLAYTV 1272 ROGERS 1344 1404 1523 RUNCO 0154 SAMSONIC 1433 SAMSUNG 1213 0043 0233 1113 1123 1763 2671 0014 0024 0924 4451 SCIENTIFIC ATLANTA 1414 0498 1254 1203 0124 1324 1364 1404 1523 1444 1454 1464 1474 1484 1494 0134 0164 0234 0574 0714 0834 0864 SEIKI 1263 SHARP 1853 SHAW 0514 1524 2734 SHAW DIRECT 2734 SIERRA I II III 0653 SIGNAL 0014 SIGNATURE 0594 SKY NETWORK 0053 0133 1363 1593 1673 1743 1753 1783 1793 SL MARX 0014 SONIC BLUE 1272 SONY 0113 0353 0773 1162 1302 2865 2985 3055 SPECTRUM 1254 0824 1274 2093 0374 1444 1414 2434 SPRUCER 0394 1014 STANDARD 0364 STAR CHOICE 2734 0163 0323 0633 1563 1583 STARCOM 0314 STARGATE 0014 STAR SIGHT 0863 0244 STAR TRAK 0423 0184 STS 0383 0583 0663 SUDDENLINK 1774 SUPER GUIDE 0513 SUREWEST 1854 1954 SYLVANIA 1903 TANDY 0974 TELEVIEW 0014 TELSAT 1723 TELUS 1943 TEXSCAN 0364 THOMSON 1834 0803 1753 TIME WARNER 1254 0824 1424 1404 0514 0694 1523 TIVAX 1293 TIVO 1223 0704 0754 0764 0092 0252 0353 0985 1052 1162 1492 1502 1505 1542 1745 TOCOM 0004 0444 0504 0634 0934 1034 TOSHIBA 0063 0143 0303 0443 0623 0713 0743 0973 1133 0154 1735 1745 2145 3325 TV86 0224 1074 TVA 1703 ULTIMATE TV 0333 0553 0873 UNIDEN 0693 0823 0863 UNIKA 0264 0334 0474 UNITED 1663 UNIVERSAL 0054 0264 0334 0474 0564 0944 1044 V-TECH 1813 VERIZON 1283 2033 1404 0684 0824 1523 0514 VIDEO CIPHER II 0023 VIDEO TECH 0454 VIDEOTRON 1404 1523 1574 VIDEOWAY 0034 VIEWSAT 1803 VIEWSTAR 0084 0094 0224 0974 1064 1074 VISIONETICS 1483 VISIONTEC 1693 VOOM 2734 2971 WEB TV 0113 0783 WIDEOPENWEST 1153 WOW 1964 XFINITY 1544 1404 1554 1283 0824 0514 0684 ZENITH 0023 0123 0153 0253 0293 0313 0733 1593 0114 0474 0154 0524 0584 0624 0644 ZENITH NETWORK 0254 ZINWELL 2013

Streaming Media Player

Streaming Media Brand CL5 remote code APPLE TV 1093 1664 ASUS 1773 2084 BOXEE 1994 DIGITAL STREAM 0243 D-LINK 0784 1214 1804 1224 2114 DVICO 1083 HAUPPAUGE 1334 1624 HD VIEW 1134 HP (HEWLETT PACKARD) 2034 IOMEGA 0724 1814 2124 LETV 1644 LG 4285 1684 2635 2335 MAGNAVOX 2104 MEDE8ER 1694 MICCA 1984 NETGEAR 1604 1734 1634 0904 1073 0404 2154 NIVEUS 2044 NVIDIA 2744 PATRIOT 1974 PHILIPS 0464 1824 2054 POPCORN HOUR 2064 QNAP 1714 1944 RCA 0294 1844 2094 ROKU 2014 4395 0903 SAMSUNG 2345 2725 0075 SANYO 2215 SEAGATE 2024 2074 SHARP 1623 SLING 0804 1614 SONY 2004 1674 1894 TREKSTOR 1724 UNBLOCK TECH 1874 VIZIO 1754 VUDU 0434 WD 1704 1744 1634 1573 XBOX 2824 2134 2144 XIAOMI 1654 XTREAMER 1904

Digital Converter Box

DTV Brand CL5 remote code ACCESS HD 2184 1234 ADB 2194 2614 2644 2624 2664 AIRLINK 101 2344 1174 ALPHA DIGITAL 2184 1234 AMINO 2294 2574 2634 AMTC 2184 1234 APEX 1114 ARRIS 2514 ARTEC 2334 AT&T 2594 CASIO 2244 CASTI 2224 CHANNEL MASTER 2264 2464 1204 CINCINNATI BELL 2534 CISCO 2424 2434 2594 2454 2674 COBY 2384 COMCAST 2424 CONFLUENT 2554 COSHIP 2314 DAEWOO 2234 DIGITAL STREAM 2214 2704 1194 DISH NETWORK 0073 ECHOSTAR 0073 EMATIC 2854 2844 EVOLUTION 2393 2504 2724 GE (GENERAL ELECTRIC) 2284 0874 GOODMIND 2284 0874 GRIDLINK 1144 2254 HOMECAST 2444 iNet ACCESS 1234 INSIGNIA 2174 1184 KOOLCONNECT 2714 LASONIC 1144 LG 2174 MAGNAVOX 2941 MEMOREX 2304 MICROGEM 2324 1154 MINERVA 2484 MOTOROLA 2604 MOXI 2474 MYRIO 2614 2624 NBOX 2494 NEGRAVISION 2564 NOW TV 2654 PACE 2424 2434 PHILCO 2941 RCA 2834 2404 2414 ROKU 2274 SAMSUNG 2434 SANSONIC 1144 SCIENTIFIC ATLANTA 2244 2434 2594 SKARDIN 1174 Sling Media 2364 SUDDEN LINK 2694 SUNKEY 2394 TECHNICOLOR 2424 2684 THOMPSON 2424 2684 TIVAX 2184 1234 TRANSPARENT VIDEO SYSTEM 2524 VENTURER 1164 VUDU 2204 WEGENER 2584 WESTERN DIGITAL 2354 WINEGARD 1164 XFINITY 2544 ZENITH 2174 1184 ZENTECH 2344 1174 ZINWELL 1124

HDTV Set Top Boxes

HDTV STB Brand CL5 remote code APEX 2911 DIRECTV 1443 1513 1533 GE (GENERAL ELECTRIC) 0874 GO VIDEO 2631 HITACHI 1103 2661 HUGHES 0303 1103 2651 1153 2661 2591 INSIGNIA 2921 KWORLD 2931 LG 0303 1103 1153 2651 2591 2661 MITSUBISHI 1103 2661 MOTOROLA 2601 PHILCO 2941 PHILIPS 1103 2661 PIONEER 2561 PROSCAN 0803 2581 RCA 2951 0803 2581 2611 SAMSUNG 2671 1143 1123 2621 SONY 2681 SYLVANIA 2641 2941 TOSHIBA 0303 1153 2651 2591 VENTURER 1164 ZENITH 1173 2571

TV/DVD Combos

TV/DVD COMBO Brand CL5 remote code ADVENT 1515 AKAI [3215 & 3285] 4461 AUDIOVOX [4031 & 4481] [4051 & 1135] 4521 AXION [0881 & 1335] BROKSONIC 0015 0211 COBY 3475 DAEWOO [1561 & 0065] DIAMOND VISION [1611 & 0855] 0455 DURABRAND [2291 & 3885] 0205 EMERSON 0412 0445 FUNAI 0412 0445 GPX 0135 HAIER 0315 1257 ILO [3215 & 3285] 1945 INITIAL 0994 1945 2735 INSIGNIA [1241 & 0285] [2891 & 3335] 0412 0445 2815 2805 3305 JVC 1685 3015 KAWASAKI 0325 KONKA 1425 1605 LASONIC [1611 & 0855] LIQUIDVIDEO [0881 & 1335] MAGNAVOX 0445 0552 0412 MAXENT 3361 MEMOREX 0015 0211 NEXXTECH 1201 2005 PANASONIC 0412 0552 0595 1346 1195 3401 PHILIPS 0181 2615 3371 [1381 & 0702] 0412 0445 PIVA 1805 SAMSUNG 1535 SANSUI 0015 0211 SEARS 0015 0211 SHARP [1291 & 3115] SOVA [3631 & 4431] SUPERSONIC 0135 SYLVANIA 0412 [1381 & 0702] 0445 SYMPHONIC 0412 0445 TOSHIBA 0015 0115 0211 3075 TRUTECH 4551 WESTINGHOUSE [3711 & 2865]

TV/VCR Combos

TV/VCR COMBO Brand CL5 remote code ADMIRAL 0302 1682 AIWA 0432 0752 AKAI 0032 1592 BROKSONIC [0851 & 0462] [0851 & 0892] 0942 1631 CURTIS MATHES 0652 1522 DAEWOO 1092 DURABRAND [2291 & 0182] ELECTROHOME 0032 1592 EMERSON [0851 & 0462] [0851 & 0892] 0032 0192 0232 0332 0432 0942 1092 1172 1432 1592 1631 FISHER 0602 1712 FUNAI 0432 GE (GENERAL ELECTRIC) 1482 GOLDSTAR 0432 1181 GRADIENTE [2291 & 0182] HITACHI 0432 INFINITY 0622 JVC 0452 4201 LG 0432 1181 LXI 0432 MAGNAVOX 0302 0412 0622 1682 MEMOREX 0602 0942 1631 1712 MITSUBISHI 0032 1592 OPTIMUS 0122 1062 PANASONIC 0122 1062 PHILIPS 0412 0622 PHILIPS-MAGNAVOX 0302 0622 1682 QUASAR 0122 1062 RADIO SHACK 0432 1482 RCA [1691 & 0242] 1482 REALISTIC 0432 SAMSUNG 0652 1522 1535 SANSUI 0942 1631 SANYO 0602 1712 SHARP 0302 0332 1682 SONY 0972 1292 1652 SYLVANIA 0312 0432 SYMPHONIC 0432 TOSHIBA 1402 0652 0902 1522 WHITE-WESTINGHOUSE 0432 ZENITH [2291 & 0182] 0302 0332 0432 0452 0942 0622 0652 1092 1181 1522 1631 1682

TV/VCR/DVD Combos

TV/VCR/DVD COMBO Brand CL5 remote code BROKSONIC 1525 DIAMOND VISION 0455 MAGNAVOX 0445 0412 PANASONIC 0595 PHILIPS 0445 0412 SAMSUNG 1535 SEARS 0445 0412 SUPERSCAN 0445 0412 SYLVANIA 0445 0412 TOSHIBA 0115 3075

DVD/VCR Combos

DVD/VCR Brand CL5 remote code ALLEGRO [3885 & 0182] APEX 0852 1025 BROKSONIC 0015 0211 0695 CINEVISION [0205 & 0182] DAEWOO 1385 DIAMOND VISION 0455 DURABRAND [0205 & 0182] EMERSON 0412 0432 0445 FISHER [0405 & 0472] FUNAI 0412 0432 0445 GO-VIDEO 0255 0565 0415 1385 HITACHI [0925 & 0432] INSIGNIA 0562 [0205 & 0182] JVC 2025 0692 0755 1145 LG 4285 0562 0635 MAGNAVOX 0445 [0105 & 1642] 0412 1045 MEDION 0455 NEXXTECH 0955 1025 PANASONIC 0552 0595 PHILIPS 0342 [0105 & 1642] 0412 0445 1372 1045 PIONEER 1775 POLAROID 1025 RCA [0915 & 0162] RIO [0205 & 0182] SAMSUNG 2485 1725 0255 1662 SANSUI 0015 0211 0695 SANYO 2215 [0405 & 0472] SEARS 0015 0211 SONY 2865 0832 SYLVANIA 0795 [0702 & 1392] 0412 0432 0445 1612 1672 SYMPHONIC [1612 & 1392] 0412 0432 0445 0975 TECHWOOD 1985 TOSHIBA 0115 0682 0735 3075 TRUTECH 1385 ZENITH [0205 & 0182]

HTIB (Home Theater In a Box)

HTIB Brand CL5 remote code AIWA [0586 & 0035] AMW 0825 APEX 0425 BOSE 0886 1475 4455 BOSTON ACOUSTICS 3245 CENTRIOS 0955 1116 1785 1845 CLASSIC 1965 CRITERION 0785 DURABRAND 0205 0955 1476 2685 3885 2935 DYNEX 0038 EMERSON 1185 INSIGNIA 0725 INTEGRA 0078 JVC 0155 KLH 0465 KOSS 0215 LENOXX 1345 LG 1565 4285 1463 MAGNAVOX [0105 & 1266] [2945 & 1266] 0206 0745 0295 1045 MARANTZ 0098 MYRON & DAVIS 1555 NAD 0108 NESA 1555 NEXXTECH 0725 0955 1116 1785 NORCENT 0835 ONKYO 0048 0058 0355 1376 PANASONIC 0165 1466 PHILIPS [0105 & 1266] [2665 & 1266] [2945 & 1576] 0206 0265 1045 2765 PIONEER [2675 & 1496] 0525 0875 2895 RADIOSHACK [0003 & 1316] 0085 0955 0275 0626 0995 1165 1645 RCA [0003 & 1316] 0626 0955 1165 1645 REGENT 1345 1476 RIO [0205 & 0286] SABA 0995 SAMSUNG 0075 1535 2725 SELECTRON 1885 2075 SONY 0365 1426 TECHWOOD 1985 TEVION 0785 ZENITH [0205 & 0286]

VCR

VCR Brand CL5 remote code AIWA 0182 0432 0752 0992 AKAI 0032 0432 0582 0712 0872 1212 1592 AUDIO DYNAMICS 0012 0392 0532 BELL & HOWELL 0602 1712 BROKSONIC 0211 0322 0462 0695 0772 0892 0942 1562 1631 CINEVISION 0182 1732 CITIZEN 0012 0022 0102 0182 0882 1082 1092 CRAIG 0102 0182 0592 CURTIS MATHES 0012 0102 0162 0432 0482 0652 1112 1472 1522 DAEWOO 0022 0882 0892 0992 1082 1092 1385 1472 DURABRAND 0182 1732 DYNATECH 0432 0992 EMERSON 0452 0032 0102 0182 0322 0192 0232 0332 0412 0432 0462 0602 0702 0772 0742 0882 0752 0892 0912 0922 0942 0992 1032 1092 1102 1112 1172 1432 1562 1592 1631 1712 FISHER 0012 0042 0052 0472 0482 0592 0602 1202 1442 1712 2645 FUNAI 0412 0432 0702 0992 GE (GENERAL ELECTRIC) 0242 0102 0162 0612 1112 1482 1702 GOLDSTAR 0012 0182 0432 0792 1181 1632 GO VIDEO 0102 0255 0292 0662 1385 1532 HARMAN KARDON 0012 0032 1592 HITACHI 0312 0512 0812 0925 1142 1212 INFINITY 0622 INSIGNIA 0182 0562 1732 INSTANT REPLAY 0432 1112 JENSEN 0812 1212 JVC 0012 0392 0452 0532 0602 0692 1212 1712 2025 KENWOOD 0012 0392 0532 0602 1212 1712 LG 0432 0562 0792 1181 LXI 0432 0182 MAGNAVOX 0312 0432 0342 0105 0142 0162 0412 0172 0302 0482 0622 0792 0862 1112 1642 1682 MARANTZ 0012 0392 0482 0532 0602 0772 1112 1712 MEMOREX 0052 0102 0182 0302 0432 0482 0592 0602 0792 0942 0992 1112 1631 1682 1712 MGA 0032 0922 1592 MITSUBISHI 0032 0202 0392 0532 0632 0812 0922 1592 MTC 0102 0432 0992 MULTITECH 0102 0432 0612 0992 NEC 0012 0392 0532 0602 0772 1212 1712 OPTIMUS 0102 0122 0182 0302 0722 1042 1062 1682 OPTONICA 0102 0932 ORION 0322 0942 1562 1631 PANASONIC 0162 0122 1062 1112 1272 1642 PENTAX 0012 0812 1142 PHILCO 0162 0172 0482 1112 PHILIPS 1352 1372 0092 0105 0252 0412 0482 0622 0672 1052 1112 1282 1642 PHILIPS-MAGNAVOX 0482 0302 0622 1682 PIONEER 0392 0532 0812 1242 PORTLAND 0022 1082 PROSCAN 0162 0642 QUASAR 0122 0162 1062 1112 1642 RADIO SHACK 0032 0042 0102 0162 0182 0302 0432 0592 0602 0722 0932 0992 1042 1112 1482 1592 1682 1712 RCA 0062 1702 0102 0162 0182 0212 0242 0352 0642 0582 0612 0782 0812 0915 1112 1132 1142 1222 1452 1482 1572 REALISTIC 0032 0042 0102 0162 0182 0302 0432 0592 0602 0932 0992 1042 1112 1592 1682 1712 SAMSUNG 0255 0102 0292 0652 0812 0872 0882 1522 1535 1662 SANSUI 0211 0322 0392 0532 0695 0942 1212 1562 1631 SANYO 1442 0052 0102 0472 0592 0602 1072 1332 1322 1342 1712 2645 SCOTT 0462 0882 0892 0922 1032 SEARS 0042 0182 0211 0412 0482 0592 0602 0812 1112 1142 1202 1242 1712 SHARP 1042 0032 0302 0332 0432 0932 0962 1082 1592 1682 SONY 0072 0112 0262 0382 0712 0972 0822 0832 1006 1162 1232 1582 1652 SUPERSCAN 0412 SYLVANIA 0162 0412 0432 0482 0702 0922 0992 1112 1392 1612 1672 SYMPHONIC 0312 0412 0432 0702 0992 1392 1612 TEAC 0432 0992 1212 TEKNIKA 0182 0232 0432 0992 1112 TOSHIBA 1412 0042 0152 0482 0652 0682 0812 0882 0902 0922 1002 1032 1312 1402 1522 3075 VECTOR RESEARCH 0012 0392 0532 0882 VIDEO CONCEPTS 0012 0032 0392 0532 0882 1592 WHITE WESTINGHOUSE 0432 0702 YAMAHA 0012 0392 0532 1212 ZENITH 1182 0182 0302 0332 0392 0432 0452 0512 0532 0622 0662 0652 0712 0792 0942 1072 1092 1181 1522 1532 1631 1682 1732

Audio

Audio Device Brand CL5 remote code AIWA 0586 APPLE iPOD 0186 AUDIOTRONIC 1936 BOSE 1475 1237 0886 1606 BLACKWEB 2136 CARVER 0197 CENTRIOS 1116 1546 CRITERION 0785 DEFINITIVE 1716 DELPHI 0376 DENON 0316 1046 1136 DURABRAND 1476 FISHER 0026 0826 GOLDSTAR 0216 HARMAN KARDON 0016 0436 INSIGNIA 0725 iPOD 0066 JBL 1926 JVC 1826 0676 0155 0566 JWL 1126 KENWOOD 1596 0426 0616 0497 1016 KOSS 0215 MAGNAVOX 0026 0206 0226 0295 1266 MARANTZ 0036 0437 MITSUBISHI 0366 NAD 0496 0766 NEXXTECH 0725 1116 NORCENT 0835 ONKYO 1376 1186 1256 0996 ONN 2126 2146 OPTIMUS 0006 0386 0506 0896 1446 1486 PANASONIC 1236 0056 0126 0746 0876 0796 1066 1096 1346 1436 1466 PHILIPS 1196 0026 0036 0197 0265 1066 1266 1576 PIONEER 0266 0356 0407 0476 0896 1496 1106 1446 1506 2675 POLK AUDIO 1836 POLK SURROUND 1836 RADIOSHACK 0006 0166 0176 0236 0247 0266 0507 0356 0476 0626 1316 1446 1486 1506 RCA 0146 0176 0196 0266 0276 0326 0356 0476 0626 0906 0736 0786 0866 0986 1165 1207 1276 1286 1306 1316 1326 1336 1506 REALISTIC 0946 REGENT 1476 RIO 0286 3885 SABA 0995 SAMSUNG 0075 SANYO 0157 1156 1166 1176 SCOTT 0396 SHARP 1216 0556 0756 1267 1626 SHERWOOD 0236 0247 SIRIUS 1247 1267 SONY 0416 1086 1226 0046 0106 0256 0296 0406 0546 1006 0636 1076 1426 1456 1586 TEAC 0156 0297 0306 0346 TECHNICS 0056 0126 0796 1066 1096 1436 TEVION 0785 VENTURER 0086 XM RADIO 0376 YAMAHA 0287 0446 0596 0706 0806 1146 0836 1536 ZENITH 0026 0096 0216 0286 0217 0506 3885 VIZIO 1636 1646

Sound Bar

Sound Bar Brand CL5 remote code BOSE 0466 BOSTON 1616 BOSTON ACOUSTICS 1616 COBY 1656 1666 DEFINITIVE TECHNOLOGY 0646 0776 DENON 1676 1686 HARMAN/KARDON 1386 0076 1696 HITACHI 1706 ILIVE 0816 INSIGNIA 0416 0246 0336 1246 JBL 1386 1736 1726 1746 JVC 1826 0676 1896 KLIPSCH 2056 2076 2066 1756 LEON 2086 LG 0696 1846 LOGIK 1416 1886 MAXELL 1056 ONKYO 1766 ONN 2106 2116 ORBITSOUND 1776 PANASONIC 1096 0656 PHILIPS 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2026 2016 0916 0936 0966 1026 PINNACLE 0486 PIONEER 1786 POLK AUDIO 0136 0516 1206 RCA 2096 0146 SAMSUNG 0526 0686 1036 SANDSTROM 1406 1906 SANYO 2046 2036 1916 SHARP 0756 0116 SONOS 1796 SONY 1456 0416 0536 0856 1876 1856 TOSHIBA 1806 VIZIO 0666 1866 YAMAHA 1536 0456 0716 1146 0576 0726 ZVOX 0606

Home Automation

Home Automation Brand CL5 remote code GE HOMEMINDER 0008 LUTRON 1516 VIZIO 0068 X10 (NEC) 0028 X10 HOME AUTOMATION 0018

Media Center PC

Media Center PC Brand CL5 remote code MCE 3255 MICROSOFT 3255 VISTA 3255

GAME

GAME Brand CL5 remote code XBOX 2134 2144 0915

HDMI Switch

HDMI Switch Brand CL5 remote code BLACKWEB 6541 GE (GENERAL ELECTRIC) 4091 4611 PHILIPS 4091

CL5 compatible remote controls

The same model of GE/Jasco remote will use different code versions depending on the time of manufacture. You can find out your remote control's model number and code version from the printed sticker located inside the battery compartment or on the battery cover door. Code List 5 appeared around 2019, so most recently manufactured Jasco remote controls will probably come with CL5 support:

GE/Jasco universal remote models: 33709, 33710, 34708, 34929, 34931, 40081, 41567, 44220, 44221, 44235, etc.

universal remote models: 33709, 33710, 34708, 34929, 34931, 40081, 41567, 44220, 44221, 44235, etc. Philips branded Jasco remote control models: SRP2014H, SRP2017B, SRP2024A, SRP2024R, SRP3016S, SRP9243B, SRP9368D, SRP9488C, etc.

If you own a remote with an older code version, see our CL3, CL4, 4 digit V2/V4 and 4 digit V1 code lists.

Code entry instructions here.