Conan Exiles: Wundsekret farmen und herstellen (2024)

Deutsch Englisch Das zähe und übel riechende Wundsekret ist für unzählige Dinge extrem nützlich. Wir zeigen dir, wie du die vielseitige Flüssigkeit in Conan Exiles bekommst und was du damit machen kannst. Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten von Wundsekret in Conan Exiles sind genauso zahlreich wie die exotischen und teilweise auch gefährlichen Lebewesen, die es zu erlegen gilt, um an die nützliche Flüssigkeit zu kommen. Aber auch ohne zu jagen, kannst du einiges an Wundsekret bekommen. In unserem Guide erfährst du, wie du möglichst effizient an große Mengen Wundsekret kommst und wofür du es es eigentlich benötigst. So bekommst du Wundsekret in Conan Exiles #1. Wilde Bestien erlegen und verwerten Der schnellste Weg, um an Wundsekret zu gelangen, ist das Jagen und Erlegen von Wildtieren. Das ist natürlich oft einfacher gesagt, als getan. Grundsätzlich gilt die Faustregel: Je größer und stärker das Biest, umso mehr Wundsekret erhältst du dafür. Zu den besten Quellen für Wundsekret aus der Wildtierjagd zählen: Durch das Töten von Spinnen kannst du am besten Wundsekret farmen. Spinnen

Skorpione

Schlangen

Sandechsen

Komodowarane

Salamander

Korrumpierte Steinnasen Für eine erfolgreiche Jagt solltest du allerdings gut gewappnet sein, etwa mit einer starken Waffe oder noch besser mit einem Kämpfer-Sklaven einer höheren Stufe. "Tipp von unserem Autor: In unserem großen Sklaven-Guide zu Conan Exiles zeigen wir dir, wie du Sklaven fängst, sie gefügig machst und wie sie gesund und stark bleiben." Sobald du die Beute erlegt hast, musst du den Leichnam nur noch mit einer Spitzhacke verwerten, um die Materialien, die das Tier hinterlässt, aufzunehmen. Je nach Beschaffenheit deines Werkzeug, erhältst du beim Verwerten mehr oder weniger Wundsekret. So bekommst du beim Verwerten mit einem Steinpickel wesentlich weniger Ressourcen, als bei einem Werkzeug aus Sternenmetall. #2. Wildtiere domestizieren Anstatt die oben genannten Tiere zu erlegen, kannst du viele von Ihnen auch domestizieren und sie in einem selbstgebauten Pferch oder Stall in deiner Basis halten. Bei Sandechsen oder Spinnen hast du dann eine Chance von jeweils 10 Prozent, dass diese nicht Dung, sondern Wundsekret produzieren. Bei der korrumpierten Spinne sowie der Sandechsenkönigin liegt die Chance sogar bei 50 Prozent. Durch das Zähmen von Spinnen bekommst du automatisch regelmäßig Wundsekret ohne zu kämpfen. Das ist wichtig: Sobald deine Tiere ausgewachsen sind, darfst du sie nicht aus dem Gehege lassen. Du hast dann nämlich keine Möglichkeit mehr, sie in das Gehege zurückzuführen. Natürlich musst du bei dieser Variante auch stets dafür sorgen, dass die Tiere ausreichend Nahrung bekommen, am besten jede Art von Fleisch oder Dämonenblut. #3. Flüssigkeitspresse und Lagerfeuer nutzen Es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, um an Wundsekret zu kommen. Hierbei geht es immer darum, verschiedenste Kadaver, Fleischstücke oder andere Teile von Lebewesen zu kochen oder mithilfe deiner Flüssigkeitspresse zu verwerten. Hier sind ein paar Beispiele: See Also Conan im Exil: Isle of Siptah DLC-ErfolgsleitfadenConan Exiles: Ultimate 100% EEWA Guide from ScratchConan Exiles: Tipps und Tricks im Einsteiger-GuideConan Exiles - Schleimsuppe: Die kostengünstige Nahrung der Sklaven

Abgründiges Fleisch in deiner Kochstelle bringt dir durch Abkochen Wundsekret im Verhältnis 1 zu 1

50 x verdorbenes Fleisch kannst du mit deiner Presse zu 1 x Wundsekret verarbeiten.

50 x verdorbenes Fleisch kannst du mit deiner Presse zu 1 x Wundsekret verarbeiten. Rückgebildete Gliedmaßen von Fledermäusen, Harpyen oder Dämonenspinnen können ebenfalls für Wundsekret ausgepresst werden.

Tote Shaggai-Larven, und später die kleinen Mücken, die du mithilfe eines Bienenstocks auch züchten kannst, geben dir nach dem Auspressen ganze 10 Einheiten Wundsekret pro Kadaver.

Dafür brauchst du Wundsekret in Conan Exiles

Das stinkende Sekret kannst du in jeder Phase des Spiels sehr gut brauchen. Für die wichtigsten Einsatzgebiete sind lediglich eine alchemistische Werkbank und ein Feuerschalenkessel erforderlich. Die wichtigsten Dinge, für die du Wundsekret brauchst, sind:

Mit 1 x Wundsekret und 1 x Rinde kannst du 5 x Öl herstellen.

Gehärtete Steine: Für den Bau deines Kartenraumes.

Öl herstellen : vor allem für die Produktion von gehärtetem Leder.

: vor allem für die Produktion von gehärtetem Leder. Wasserkugeln

Alchemistische Grundsubstanz

Es gibt jedoch noch sehr viele weitere, wenn auch weniger wichtige, Verwendungsmöglichkeiten für das Wundsekret, etwa bei deinem Herd, deinen Werkbänken oder deiner Färbewerkbank. Es lohnt sich also immer, eine gewisse Menge Wundsekret im Inventar zu haben.

Mehr zu Conan Exiles Conan Exiles: Hier findest du Schwefel – Alle Standorte

Conan Exiles: Eisen und Kohle finden – Alle Standorte

Conan Exiles: So bekommst du ganz einfach Öl

Conan Exiles: Sprengpfeile herstellen – so geht’s

Conan Exiles: Heilen und Leben wiederherstellen – so geht’s

Conan Exiles: Kartenraum und Schnellreise freischalten

Conan Exiles: Lohnt sich der Kauf des Battle Pass?

Conan Exiles: Verändere deinen Charakter mit der Kugel von Nergal

Conan Exiles: Geschichtete Seide herstellen

Conan Exiles: Gruel – die günstige Schleimsuppe für deine Sklaven

Conan Exiles: Geformtes Holz und wie du es herstellst

Du möchtest dich unserer Community anschließen und über Conan Exiles diskutieren? Dann trittunserem neuen Discord-Serverbei oderbesuche uns auf Facebook, wir freuen uns auf dich!

Guides