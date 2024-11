Corey Feldman: "Hacer un remake de 'Los Goonies' sería el peor de los errores. Espero que nunca suceda" (2024)

Las mejores películas de 2024 y los estrenos más esperados

La presencia de Corey Feldman, el niño que revolucionó el cine fantástico en los años 80 con películas como 'Gremlins' (Joe Dante, 1984), 'Los Goonies' (Richard Donner, 1985), 'Cuenta conmigo' (Rob Reiner, 1986) o 'Jóvenes ocultos' (Joel Schumacher, 1987), iba a ser uno de los grandes atractivos del fin de semana de cierre del Festival de Sitges 2024. Y decimos "iba", porque el actor de 53 años (cómo pasa el tiempo) no ha podido acudir al certamen catalán por problemas con su pasaporte. En concreto, que faltaban menos de tres meses para que le caducara el documento, por lo que le ha sido imposible abandonar Londres tal y como tenía previsto.

Sin embargo, el intérprete y cantante ha podido atender a FOTOGRAMAS por videollamada en una charla en la que ha reivindicado el 20 aniversario de 'The Birthday', la película española de Eugenio Mira que está viviendo su estreno en salas por primera vez en EEUU gracias al cineasta Jordan Peele ('Déjame salir'), ha repasado el legado de 'Los Goonies' y el de sus miembros del reparto, todavía en contacto entre ellos, ha expresado su deseo de enfrentarse de nuevo cara a cara contra el mismísimo Jason de 'Viernes 13' y ha recordado con emoción a dos grandes amigos que ya no están entre nosotros: Corey Haim y River Phoenix.

'The Birthday' es una película que nunca llegó a estrenarse en cines en EEUU, pero durante todos estos años ha sido alabada por directores como Jordan Peele, Quentin Tarantino o Guillermo Del Toro. ¿Cómo ha vivido ese reconocimiento?

Me sentí muy halagado, por supuesto. Recibí la llamada telefónica personal de Guillermo del Toro diciéndome que era una actuación increíble, y creo que nunca he hablado con Quentin [Tarantino] al respecto, pero me dijeron que vio la película y que es un gran fan. También hablé con Oliver Stone, que me dijo que no le había gustado la película pero que mi actuación era increíble. Así que lo tomé como un cumplido.

He recibido muchas alabanzas y cosas así a lo largo de los años, pero realmente no me baso demasiado en esas cosas. Las agradezco en el momento, es agradable escucharlas, pero no es por eso que hacemos estas películas. Hacemos las películas por amor al arte, por pasión, y lo que esperamos más que nada es que el público lo entienda y lo aprecie. Y es lo que parece que está sucediendo ahora, por fin. 'The Birthday' está encontrando su camino y, por supuesto, es increíble cuando alguien a quien admiras en un sentido creativo responde por ti o te da su respaldo. Desafortunadamente, de todas esas personas a las que les gustó, nadie hizo nada para ayudarnos hasta que llegó Jordan Peele.

La película llega a los cines 20 años después de su estreno, efectivamente, gracias a Jordan Peele. ¿Cómo ha ocurrido el milagro?



Jordan Peele vino a mi casa y la vio conmigo en privado, y dijo que esta película merecía ser vista. Que merecía ser vista por mis fans por el mundo en general. Que era una obra maestra del cine y, por supuesto, mi mejor actuación. Me dijo que sería un tremendo perjuicio para el mundo no compartir esta película. Y yo dije, "bueno, escucha, me encanta, haría cualquier cosa para que pasara, pero no se me ocurre nada". Y él dijo "Déjame que lo piense. Creo que tengo una idea".

Su plan era proyectarla en el Lincoln Center del MET en una muestra de películas seleccionadas por él, como una retrospectiva. Así que se tres o cuatro películas mías, alguna de Michael Jackson, las fotografías en movimiento del jinete a caballo que se ven en 'Nop' (2022)... y al final del festival, como película de clausura, estaba 'The Birthday'. Y se agotó. Fue la única película que tuvo dos proyecciones y ambas sesiones se agotaron, lo cual fue muy impactante para mí porque es algo que no ocurrió con 'Los Goonies', ni con 'Cuenta conmigo', estas películas clásicas que siempre funcionan bien en los cines retro, ¿verdad?Así que pensé que era nuestra oportunidad.

Sin que Eugenio [Mira] y yo lo supiéramos, en ese momento, los distribuidores vinieron y vieron la película en el cine y la vieron en la pantalla grande y de repente recibimos ofertas de, ya sabes, estudios y cosas así. Pero al final terminamos eligiendo algo en lo que habíamos estado pensando desde el principio, que era compartirla en el cine Alamo Drafthouse porque allí tenemos muy buenos amigos. Y así empezó un tour itinerante por cines de todo el país, con sesiones de preguntas y respuestas, y el reestreno que estamos viviendo ahora.

Uno de sus primeros papeles importantes en el cine fue, precisamente, en una saga del mismo género que 'The Birthday': el terror y el fantástico. ¿Qué recuerdos tiene de su personaje Tommy en la franquicia de 'Viernes 13'? ¿Le gustaría regresar?

En realidad no me gustan mucho las películas de terror sangrientas. Para mí, las películas de terror son más divertidas cuando son thrillers. Siempre me ha gustado mucho más la saga de 'Halloween' que la de 'Viernes 13, porque me gusta el suspense que tienen. Me gusta el aspecto de thriller, el ritmo, el tempo... Ya sabes, como en 'The Birthday'. Hay un pulso con el espectador que te mantiene al borde de tu asiento esperando a ver qué va a pasar. Y te atrapa. Ese es el tipo de cosas que me gustan. Algo así como volver a la película de Alfred Hitchcock, 'Psicosis' (1960) y 'Los pájaros' (1963) y cosas así o, como decía, las películas de 'Halloween'. Incluso el remake de Rob Zombie. Es como un reloj que hace tictac, como una bomba, que te mantiene en tensión... Ese es el tipo de película que me gusta.

Hacer 'Viernes 13' fue muy divertido para mí cuando era niño. Y siempre he dicho que estaría dispuesto a considerar una revancha. Ya sabes, si alguna vez lo hicieran bien, sería genial hacerlo. Tommy contra Jason. Esa es una idea que he tenido durante décadas. Pero, tristemente, con todos el jaleo de los derechos y todo eso, nunca sucederá, porque a Jason ya no se le permite ser el malo. Ese es el objetivo de que Sean [Cunningham, director y guionista de 'Viernes 13'] recupere los derechos de sus personajes.

'The Birthday' me recuerda un poco a 'Todo a la vez en todas partes' (Dan Kwan y Daniel Scheinert, 2022), y por supuesto está la conexión entre su protagonista, Ke Huy Quan, y usted, que compartieron elenco en 'Los Goonies' y siguen siendo amigos. ¿Han hablado de estas similitudes?

Sí, lo hemos hablado y es muy interesante porque hay un montón de paralelismos. Recuerdo que me llamó y me dijo: "Oye, tengo esta pequeña película independiente, ya sabes, he vuelto a trabajar. Los directores son geniales y el elenco es una pasada". Y luego me dijo quién formaba el reparto y yo, de inmediato, supe que iba a ser un bombazo. Eso fue lo primero que le dije. Él me contestó: "Bueno, ya veremos. Ya veremos. Nunca se sabe..."

Unos dos meses después, me llamó y me invitó a un preestreno de la película. Así que, por supuesto, lo hice para apoyar a mi amigo, y me quedé impresionado por su actuación y por el filme en sí. Estaba muy emocionado y feliz por él, porque realmente se lo merecía. Estuvo callado durante 25 años en lo que respecta a la actuación. Es decir, hizo dirección de escenas de acrobacias y otras cosas en la industria, ha estado en las reuniones de 'Los Goonies' y ese tipo de cosas, pero se tomó un gran descanso de estar frente a la cámara, y pudo haber sido un problema para él. Su vuelta y su éxito supusieron un momento muy trascendental e histórico para él como persona, pero también un gran mensaje para el mundo de, sabes, "nunca renuncies a tus sueños".

¿Sigue en contacto con el resto de sus compañeros de 'Los Goonies' 40 años después?

Diría que con el que más hablo es con Huy. También hablo con Sean [Austin], de vez en cuando, y a veces coincido con Jeff [Cohen] en convenciones y tal. Ah, y también hablo mucho con Kerry [Green], Robert Davi, Joe Pantoliano... Todos estamos en contacto, en realidad tenemos una gran cadena de correos electrónicos de 'Los Goonies' en la que nos vamos poniendo al día entre todos.

Dicho todo eso, no, no va a haber 'Los Goonies 2'. Lo sé, es lo que me querías preguntar a continuación. No, no se va a hacer. Fue un rumor infundado, una mentira inventada por los tabloides británicos. No sé de dónde salió esa noticia, pero es falsa.

Me ha pillado. También ha habido muchos rumores a lo largo de todos estos años de un posible remake, o reboot...

Eso es algo que nunca debería suceder y que espero que nunca suceda. Sería lo peor que podrían hacer, el peor error que podría cometer Warner Brothers sería hacer un remake de 'Los Goonies'. El peor de los peores. Espero que no lo hagan nunca, jamás de los jamases. Y, si lo hacen, no quiero tener nada que ver con ello.

En cambio, si piensan en una secuela con un guion adecuado, con el reparto original, con el mismo equipo detrás... todos hemos dicho que nos subiríamos a bordo. Estaríamos dispuestos a regresar. Pero no, no hay forma de que apoyemos un reboot. Al menos yo no lo haría. Algunos miembros del elenco podrían aparecer como un cameo o algo así, no digo que no, pero yo no lo haría. Tendría un gran desdén por ese proyecto.

Hay otros amigos de su infancia en Hollywood que, tristemente, ya no están entre nosotros. ¿Qué recuerdos tiene hoy en día de Corey Haim y River Phoenix?

Bueno, para hablar de ellos necesitaríamos otra entrevista completa, con más tiempo. Sobre todo para hablar de Corey, que fue mi mejor amigo durante una buena parte de mi vida, y al que tristemente extraño y extrañaré siempre.

Con River también tuve una relación muy cercana mientras crecíamos juntos. Cuando éramos adolescentes, ambos tuvimos nuestra propia lucha. Siempre hubo una camaradería, una hermandad, entre los niños actores. No estábamos destinados a odiarnos solo porque los padres nos pusieran a competir competir entre nosotros. Simplemente éramos amables entre nosotros, y ese fue el caso de River y yo. Éramos dos niños muy enérgicos y acogedores. Así que nos llevábamos bien con cualquiera que quisiera llevarse bien con nosotros, y Corey era de la misma manera. Es terrible. Es terrible perder a tus amigos.