De beste plekken voor indoor skydiven in Nederland (2024)

Indoor skydiven wint in Nederland gestaag aan populariteit. Het is namelijk een leuke activiteit voor jong en oud die zowel ontspannend als sportief kan zijn, afhankelijk van de invulling die je er zelf aan geeft. Daardoor is het inmiddels ook een populair thema voor een uitje, bijvoorbeeld met je vrienden maar ook met collega’s of tijdens een familiedag. In Nederland zijn op dit moment twee plekken waar je terecht kunt voor indoor skydiven maar je kunt ook in België en over de grens met Duitsland terecht.

Wat is indoor skydiven?

Met indoor skydiven kun je het gevoel van een vrije val ervaren zonder dat je hiervoor uit een vliegtuig hoeft te springen. Een parachute is dus niet nodig, maar wel moet je een beschermende helm op. Indoor skydiven is ooit ontstaan als oefenmethode voor militairen, maar tegenwoordig kun je er in indoor skydive centra ook recreatief of als sport van genieten.

Hoe werkt het? In een grote verticale buis – meestal met doorzichtige wanden – wordt door een of meer grote ventilators van onderaf lucht naar boven geblazen. Dat gebeurt met windsnelheden tot wel 300 kilometer per uur. Hierdoor word je als indoor skydiver van de grond geblazen en kun je zo lang zweven als je wilt.

Als beginner zul je vaak alleen maar genieten van de vrije val, maar gevorderde springers kunnen ook de meest bijzondere capriolen oefenen in een indoor skydivetunnel. Je kunt indoor skydiven echter ook heel goed gebruiken om te oefenen voor je eerste echte sprong uit een vliegtuig.

Kan iedereen indoor skydiven?

In principe kan iedereen vanaf 4 jaar indoor skydiven. Als beginner heb je altijd begeleiding van een professionele instructeur die zorgt dat ook je eerste ervaring met skydiven er eentje wordt om nooit te vergeten. Ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen daardoor gewoon genieten van het heerlijke gevoel van gewichtloosheid. Toch zijn er wel enkele groepen mensen die niet mogen skydiven:

Zwangere vrouwen mogen in het geheel niet skydiven.

Tot 18 jaar moet je toestemming hebben van je ouders of verzorgers.

Tot slot: heb je al eens je schouder uit de kom gehad? Overleg dan eerst met een arts. Dat geldt ook wanneer je momenteel een schouderblessure hebt.

Skydive Locatie 1: Indoor Skydive Roosendaal

Indoor Skydive Roosendaal was het eerst skydivecentrum van de Benelux en bestaat inmiddels al ruim tien jaar. Je kunt er terecht voor diverse arrangementen waarbij je niet alleen zult skydiven, maar bijvoorbeeld ook kan kiezen voor een lunch vooraf of een aansluitend diner. Dat maakt indoor skydiven in Roosendaal ook een prima uitje voor het personeel of een vrijgezellenfeest. Aan het eind van de dag krijgt elke deelnemer een certificaat waar alle prestaties op staan vermeld.

De tunnel in Roosendaal heeft een hoogte van 23,5 meter en een doorsnede van 16 meter. De vliegkamer zelf heeft een doorsnede van 4 meter. De 12 motoren onder de tunnel zorgen voor een windsnelheid die kan oplopen tot 250 kilometer per uur. Op volle snelheid is de totale luchtverplaatsing maar liefst 3,5 miljoen kubieke meter per uur.

Bij Indoor Skydive Roosendaal mag je altijd minimaal twee keer zelf de windtunnel in. Vooral als beginner is de eerste keer namelijk zo weer voorbij en pas de tweede keer kun je echt wat dingen gaan uitproberen. Als je meerdere sessies boekt zul je al snel merken dat je meer gevoel krijgt voor de luchtstroom en hoe je lichaam daar op reageert. Je kunt daarom ook voor vijf of zes sessies gaan op dezelfde dag, zodat je zelfs al wat oefeningen kunt gaan proberen.

Skydiven met Virtual Reality

Bij Indoor Skydive Roosendaal heb je ook de mogelijkheid om te skydiven met een Virtual Reality bril op. Daardoor waan je je niet meer in Roosendaal, maar op een exotische locatie ergens te wereld. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit Dubai, Hawaï en San Diego om je eerste vrije val mee te maken. Dit is een enorm leuke ervaring en maakt het skydiven nog realistischer.

Skydive Locatie 2: City Skydive Utrecht

Pal naast de A2, bij de afslag Maarssen, vind je City Skydive Utrecht. Dit was het eerste indoor skydive centrum ter wereld met twee tunnels in dezelfde ruimte. Het gebouw is heel modern en van alle gemakken voorzien voor zowel de sportieve vlieger als de eenmalige bezoeker. Zo kun je er bijvoorbeeld ook genieten van een lekker hapje en drankje in de City Skydive Bar.

De maximale snelheid is met 300 kilometer per uur hier maar liefst 50 kilometer per uur hoger dan bij Indoor Skydive Roosendaal. Als recreant zul je daar weinig van merken en je moet er dus ook zeker niet je keus op baseren, maar voor sportvliegers is dit wel een belangrijk punt. Voor hen is ook van groot belang dat het gebouw zelf een uniek ontwerp heeft. Dat zorgt ervoor dat er een heel gelijkmatige luchtstroom ontstaat, zonder pieken en dalen en zonder veel turbulentie. Dat maakt de tunnels dus heel geschikt voor sportvliegers om in te oefenen.

Bij City Skydive vlieg je minimaal drie keer en pas nadat je een uitgebreide briefing (met video) hebt gekregen. Je weet dus al van tevoren precies wat je te wachten staat. Al je vluchten maak je samen met een gecertificeerde instructeur die je helpt het meeste uit elke vliegsessie te halen. Elke vlucht wordt opgenomen en je kunt jezelf dus achteraf uitgebreid terugkijken. Ook is er de mogelijkheid om naderhand foto’s en video’s te bestellen voor een heel schappelijk bedrag. Zo heb je een leuk aandenken aan een bijzondere dag.

Skydiven over de grens

Omdat je in Nederland tot nu toe slechts op twee plekken terecht kunt voor indoor skydiven hebben we ook nog twee opties uit Duitsland en België voor je. Deze indoor skydive faciliteiten zijn namelijk interessant genoeg voor de echte skydive fanaat om eens speciaal naartoe te rijden, maar ook om te bezoeken als je toevallig eens in de buurt bent.

Indoor Skydiving Bottrop (Duitsland)

Indoor Skydiving Bottrop is een van de modernste windtunnels ter wereld en bevindt zich in Bottrop, een plaats tussen de Duitse steden Duisburg en Dortmund. Het maakt onderdeel uit van Alpincenter Bottrop, bekend om zijn mooie indoor skipistes. Je kunt er terecht voor verschillende pakketten voor zowel kleine als grote groepen, wat het ook tot een prima bestemming maakt voor een familie-uitje of een vrijgezellenfeest. Ook omdat je naast skydiven ook kunt skiën of uitgebreid kunt tafelen.

De windtunnel van Indoor Skydiving Bottrop kan snelheden behalen tot 270 kilometer per uur. De windtunnel heeft door zijn gedegen ontwerp een heel gelijkmatige luchtstroom, waardoor beginners heel prettig hun eerste vluchten kunnen maken en gevorderde vliegers optimaal hun acrobatische toeren uit kunnen voeren. Hoeveel vliegsessies je ook wilt doen, je wordt elke keer weer professioneel begeleid door je eigen instructeur.

Airspace Indoor Skydive – Charleroi (België)

Airspace Indoor Skydive bevindt zich nabij de stad Charleroi in België om precies te zijn naast het Brussels South Charleroi Airport ten noorden van de stad. De hypermoderne windtunnel met een doorsnede van 4,5 meter en een maximumsnelheid van 310 kilometer per uur maken Charleroi tot een prima bestemming voor zowel de beginnende als de gevorderde vlieger.

Toeschouwers hebben een goed zicht op de tunnel vanaf elke plek in de ruimte, dus zullen vrienden en familie altijd van je capriolen kunnen genieten. Een brevet is in Charleroi altijd bij je arrangement inbegrepen, hoeveel vliegsessies je ook zult doen. Naderhand kun je ook gezellig napraten in de loungebar of op het terras.

Bekijk ook deze gerelateerde artikelen Tandemsprong Skydiven; 7 fantastische plekken in Nederland

Waar kun je parachutespringen in Nederland?

Dit artikel is geschreven door Dik de Graaf Fanatiek blogger voor Dik.nl en altijd op zoek naar diepgang. Bijt zich helemaal vast in een onderwerp om alles tot in de puntjes uit te zoeken. Gek op reizen, sporten en lezen. Website

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Dagje uit