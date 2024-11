De boeken van Regina Jennings op volgorde (2024)

De dochter van de majoor

Zij claimt zijn land, dus besluit hij haar hart te claimen...

Moe van het beklemmende leven in de gegoede kringen keert Caroline Adams terug naar Fort Reno. Ze verlangt naar avontuur en onafhankelijkheid. Als zij en haar vriendin Amber de opschepperige Frisco Smith tegen het lijf lopen, wordt duidelijk dat haar verlangen weleens werkelijkheid zou kunnen worden. Ze hoeft alleen maar mee te doen aan de langverwachte wedloop om land...

Frisco Smith is opgegroeid als wees en het enige waar hij naar verlangt, is een eigen plek. Jarenlang heeft hij er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de niet-toegewezen gebieden opengesteld worden voor mensen die hetzelfde verlangen koesteren. Hij is er zelfs in geslaagd om in het verborgen alvast een onderkomen te bouwen op het stuk grond dat hij van plan is te claimen op de dag van de wedloop.

Maar wanneer het startschot wordt afgevuurd, loopt alles heel anders dan verwacht. Caroline en Frisco raken verzeild in een conflict over een claim. En allebei zetten ze hun hakken in het zand. Maar het geschil over het rechtmatige eigenaarschap verandert hun ideeën over wat een echt thuis is. Zal dat hen dichter bij elkaar brengen of juist voorgoed uit elkaar drijven?