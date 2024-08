Der komplette Leitfaden für Indoor Skydiving | Manawa (2024)

Indoor-Fallschirmspringen ist ein unvergleichliches Erlebnis. Diese Flugsensation ist eine unglaubliche Erfahrung, die man am besten mit seinen Liebsten, der Familie oder Freunden teilt.

Mit einer ständig wachsenden Zahl von Indoor-Skydiving-Zentren in Großstädten auf der ganzen Welt gibt es immer mehr Möglichkeiten, dieses aufregende Indoor-Luftabenteuer in deiner Nähe zu erleben.

Was ist Indoor Skydiving?

Indoor Skydiving bietet eine Simulation des freien Falls beim Fallschirmspringen. Es findet in vertikalen Windtunneln statt und ist eine viel billigere Alternative zu einem echten Fallschirmsprung, die zudem die Möglichkeit bietet, das Gefühl des freien Falls länger zu erleben.

Im Gegensatz zum echten Fallschirmspringen findet das Indoor Skydiving in einer kontrollierten Umgebung statt und ist eine Simulation, die für jedermann zugänglicher ist als der Sprung aus einem Flugzeug. Es ist weder physisch noch psychisch anstrengend und macht auch denjenigen Spaß, die unter Höhenangst oder Angst vor dem Fliegen in kleinen Flugzeugen leiden.

Bei den Anfängerflügen fliegt man nur etwa einen Meter über dem Boden des Windkanals, so dass kein Gefühl der Höhe oder des Fallens entsteht, und man bewegt sich auch nicht viel, so dass auch kein Gefühl von Übelkeit oder Schwindel aufkommt.

Was ist ein Windkanal?

Indoor-Fallschirmspringen wird in einem vertikalen Windkanal praktiziert - einem großen vertikalen und zylindrischen Plexiglas-Tunnel, in dem eine sich aufwärts bewegende Luftsäule genügend Auftrieb zum Fliegen erzeugt.

Windkanäle werden seit dem frühen 19. Jahrhundert genutzt. Die Gebrüder Wright nutzten einen Windkanal sogar, um die Flügelform zu studieren, bevor sie 1903 den ersten Flug der Geschichte absolvierten. Doch erst in den 60er Jahren erkannte die US-Armee, dass vertikale Windkanäle die Bedingungen des freien Falls für Fallschirmjäger simulieren können. Und 1982 wurden die ersten beiden Sportwindkanäle für jedermann zugänglich gemacht.

Die Windkanaltechnik ist sehr einfach. Riesige Ventilatoren, die unterhalb oder oberhalb des Tunnels angebracht sind, blasen große Mengen Luft in einen geschlossenen Kreislauf. Wenn die Luft durch den (dünneren) Plexiglas-Tunnel strömt, wird sie durch einen groß angelegten Venturi-Effekt beschleunigt und erreicht Geschwindigkeiten zwischen 80 und 185 mph, genug, um einen menschlichen Körper durch einfachen Luftwiderstand anzuheben.

Ja, ein Windkanal ist im Grunde nur ein riesiger Ventilator! Aber keine Sorge, der Flugbereich ist durch zwei Metallnetze oben und unten geschützt, so dass Sie nicht von diesen 450 kW starken Ventilatoren zerhackt werden. Außerdem wird die Windgeschwindigkeit ständig überwacht und von einem Fluglehrer kontrolliert, der jeden einzelnen Flug beobachtet. So kann die Luftgeschwindigkeit im Tunnel nach Belieben erhöht oder verringert werden, je nach den Fähigkeiten des Fliegers und dem entstehenden Luftwiderstand.

Was werde ich bei meinem ersten Indoor-Flug machen?

Vor dem Flug

Nachdem Sie die empfohlene Zeit von einer Stunde vor Ihrem Flug eingetroffen sind und die erforderliche Verzichtserklärung unterschrieben haben, beginnt Ihr Indoor-Skydiving-Erlebnis mit einer kurzen Sicherheitsschulung vor dem Flug und einer Einweisung durch einen Fluglehrer in einem vom Windkanal getrennten Raum.

Während dieser Einweisung wird der Fallschirmsprunglehrer, der auch derjenige sein kann, der mit Ihnen in den Windkanal geht, mit Ihnen über die Gefühle sprechen, die Sie beim Fliegen empfinden könnten. Er wird Ihnen auch die Handzeichen erklären, die sie Ihnen im Windkanal geben können, da die Windgeschwindigkeit das Sprechen im Tunnel unmöglich macht.

Diese Handzeichen werden verwendet, um dem Flieger zu signalisieren, ob er seine Beine oder Arme strecken oder beugen muss und ob er seinen Körper entspannen muss. Der Fluglehrer wird Ihnen auch die allgemeine Haltung zeigen, die Sie in der Luft einnehmen sollten.

Als Nächstes ziehst du einen Ganzkörper-Fluganzug an, um maximale Sicherheit und optimalen Körperwiderstand zu gewährleisten. An den Schultern und Beinen des Anzugs sind Griffe angenäht, an denen sich der Fluglehrer festhalten kann, um dich bei deinem ersten Flug zu führen. Außerdem bekommst du eine Schutzbrille, Ohrstöpsel und einen Helm zum Tragen.

Während des Fluges

Nach einer kurzen Wartezeit sind Sie im Windkanal an der Reihe. Sie treten durch eine kleine Öffnung ein und stellen sich am Eingang des Tunnels mit den Armen über dem Kopf, den flachen Handflächen und den leicht angewinkelten Ellbogen auf. Dein Fallschirmsprunglehrer nickt dir zu, damit du dich leicht nach vorne lehnst, und hilft dir, dich flach auf die Vorderseite des Luftstroms zu legen, stabil und in der richtigen Position.

Erstmalige Flüge dauern in der Regel 1 Minute bis 2,5 Minuten. Das mag sehr kurz erscheinen, aber vergessen Sie nicht, dass die Dauer des freien Falls bei einem Fallschirmsprung aus 14.000 Fuß normalerweise weniger als eine Minute beträgt. Du fliegst also beim Indoor-Skydiving länger als beim Absprung aus einem Flugzeug. Im Windkanal fühlst du dich schwerelos und die Zeit scheint sich zu verlangsamen, während du jede Sekunde genießt!

Wenn du dich für einen zweiten Flug entschieden hast, verlässt du den Tunnel und wartest ein paar Minuten, bis die anderen Flieger an der Reihe sind, bevor du in den Tunnel zurückkehrst. Oft wird Ihnen Ihr Fallschirmsprunglehrer dann kurz erklären, wie Sie Ihre Flugposition für Ihren zweiten Flug anpassen müssen.

In der Regel ist es eine gute Idee, sich für ein 2-Flug-Paket zu entscheiden. In der Tat werden Ihr Gehirn und Ihr Muskelgedächtnis das Gefühl des ersten Fluges während der 5-10 Pausen zwischen den Flügen aufnehmen und vertiefen. Dies wiederum ermöglicht (in der Regel) einen noch besseren zweiten Flug, mit mehr Kontrolle und Freude.

Zu guter Letzt, wenn Sie sich für die Option "Helikopter" entschieden haben, wird Ihr Tauchlehrer irgendwann während des Fluges die Griffe an Ihrem Fluganzug ergreifen und Sie in einer kontrollierten Drehung bis zu 10 m über das Bodennetz bringen. Ein unglaubliches Erlebnis, das wir sehr empfehlen!

Nach dem Flug -

Nach dem Flug gibt es eine kurze Nachbesprechung, die Möglichkeit, einen weiteren "Sprung" zu machen (wenn der Zeitplan des Windkanals dies zulässt), und Sie können sich ausziehen und haben die Möglichkeit, ein Foto oder ein Video als Erinnerung an Ihr Erlebnis zu kaufen!

Wer kann Indoor Skydiving machen?

Indoor-Fallschirmspringen ist ein sehr integrativer und zugänglicher Sport, der auch von Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Amputierten oder teilweise gelähmten Fliegern ausprobiert werden kann. Es ist auch für gehörlose oder hörgeschädigte Besucher und blinde oder sehbehinderte Besucher zugänglich.

Dieser Sport ist für seine Zugänglichkeit bekannt - wenn Sie Zweifel haben, ob Sie selbst oder einer aus Ihrer Gruppe fliegen kann, ist es sehr empfehlenswert, vorher mit dem Personal des Windkanals zu sprechen, den Sie besuchen möchten. Die meisten Windkanäle sind gerne und problemlos in der Lage, ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten, und viele verfügen über einen speziell ausgebildeten Instruktor und erfordern nur eine minimale Vorbereitung, damit Sie teilnehmen können.

Es gibt jedoch noch eine Reihe anderer Einschränkungen, wer in den Windkanal gehen und fliegen darf...

Mindestalter:

Diese Bedingung gilt für jeden der Windkanäle, und wenn der Pilot unter 18 Jahren ist, muss ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter am Tag und bei der Einweisung anwesend sein und eine schriftliche Genehmigung für die Teilnahme vorlegen.

Auch jüngere Kinder dürfen oft mitfliegen, und das kann eine aufregende Erfahrung sein, aber das Mindestalter ist von Windkanal zu Windkanal unterschiedlich. Im Durchschnitt erlauben die Indoor-Skydiving-Zentren das Fliegen ab 5 Jahren.

Maximales Gewicht:

Auch hier gibt es Unterschiede, in der Regel liegt das Gewicht jedoch bei 110-120 kg.

Verwundungen:

Leider dürfen Sie nicht fliegen, wenn Sie sich kürzlich die Schulter oder das Knie ausgekugelt haben, einen Gips tragen oder gebrochene Gliedmaßen haben.

Wenn Sie sich in der Vergangenheit eine Schulterverletzung zugezogen haben, könnte diese im Windkanal immer noch beeinträchtigt sein, da die Luft mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegt wird. Es ist ratsam, mit Ihrem Arzt zu sprechen, bevor Sie diese Sportart ausprobieren, und auch mit dem Personal des Windkanals, den Sie besuchen werden. Personen mit Nacken-, Rücken- oder Herzproblemen sollten ebenfalls ihren Arzt konsultieren, bevor sie Indoor-Skydiving ausprobieren.

Schwangere Frauen:

Fallschirmspringen in der Halle ist für schwangere Frauen leider nicht zu empfehlen.

Besucher, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen, dürfen nicht am Indoor-Fallschirmspringen teilnehmen, da bei diesem Sport volle Konzentration und Aufmerksamkeit auf die Anweisungen der Fallschirmsprunglehrer erforderlich sind.

Variationen der Sportart

Indoor-Fallschirmspringen selbst kann mit verschiedenen Ergänzungen ausprobiert werden. So bieten viele Windkanäle Virtual-Reality-Erlebnisse an, bei denen die Flieger ein VR-Headset tragen und ihren freien Fall im Windkanal mit Bildern eines freien Falls im Freien an verschiedenen Orten erleben.

Eine weitere Variante dieser Indoor-Sportart ist das Indoor Wing Suit Flying, bei dem der Flieger anstelle des beim Indoor Skydiving getragenen Sprunganzugs einen Flügelanzug trägt und in einem geneigten, horizontalen Windkanal fliegt, anstatt in einem vertikalen.

Fallschirmsprung im Freien: Das ursprüngliche, authentische Erlebnis, das der Indoor-Windtunnel nachzubilden versucht, ist eine weniger zugängliche und teurere Alternative, obwohl es auch für sich genommen ein erstaunliches Erlebnis darstellt. Fallschirmsprünge im Freien sind jedoch bekannt und beliebt für die unglaublichen Panoramablicke, die sie bieten, und den unvergleichlichen Adrenalinrausch, den der Fallschirmspringer verspürt.

Der Freifall im Indoor-Windkanal ist ein echter Sport mit jährlich stattfindenden Wettbewerben wie der FAI-Weltmeisterschaft im Indoor-Fallschirmspringen, der FAI-Europameisterschaft im Indoor-Fallschirmspringen, dem FAI World Cup of Indoor Skydiving und den Wind Games. Weitere Informationen finden Sie unter www.fai.org.

Indoor-Windkanäle werden natürlich für das Indoor-Skydiving als eigenständige Sportart genutzt, aber auch von professionellen Fallschirmspringern, um ihre Kunstflugübungen oder ihre Haltung und Positionen zu üben, die sie bei einem echten Sprung aus einem Flugzeug einnehmen oder einnehmen werden.

Standorte für Indoor Skydiving

Mittlerweile gibt es sie in vielen Großstädten in Europa, Nordamerika, Ozeanien und zunehmend auch auf der ganzen Welt - in europäischen Hauptstädten wie Paris, Berlin, Madrid und Stockholm, in Chicago, Seattle, San Diego und einer Vielzahl anderer US-Bundesstaaten, auf Bali, in Singapur, Neuseeland, Brasilien ... die Welt der Indoor-Skydiving-Abenteuer ist groß!

