Die besten Clash of Clans-Armee- und Angriffsstrategien für jedes Rathaus - AMK Station Germany (2024)

Wenn Sie in Clash of Clans die Rathausleiter hinaufsteigen, werden neue Truppen, Tränke, Gegenstände und mehr freigeschaltet. Gleichzeitig verfügen Ihre Gegner über die gleiche oder eine stärkere Verteidigung. Hier sind also die besten Armeen zusammen mit ihren Angriffsstrategien für alle Rathäuser in Clash of Clans.

Während Clash Royale vergleichsweise beliebter ist als Clash of Clans , verfügt letzteres über eine treue Fangemeinde, die es in den zehn Jahren seit seiner Veröffentlichung aufgebaut hat. Das Spiel erhält auch weiterhin tolle Updates, wobei das neueste Town Hall erst vor wenigen Monaten hinzugefügt wurde.

Jeder weiß, dass Sie durch die Verbesserung Ihres Rathauses neue Truppen, Haustiere und Zauber freischalten. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Angriffsstrategien zu ändern, da Ihre Gegner gleichermaßen stärker, wenn nicht sogar stärker sind.

Allerdings funktionieren einige Angriffsstrategien besser als andere. Werfen wir also einen Blick auf die besten Armeen und Angriffsstrategien für jedes Rathaus in Clash of Clans.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für alle Rathäuser

In Clash of Clans gibt es fünfzehn Rathäuser, die jeweils eine andere Strategie und Armeezusammensetzung erfordern. Hier ist jedes Rathaus und die Armeen, die Sie damit einsetzen können:

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 2

Benötigte Truppen:

Bogenschützen und Riesen sind die zweiten und dritten Truppen, die in der Kaserne freigeschaltet werden.

Riesen

Bogenschützen

Spielanleitung:

Beginnen Sie Ihren Angriff, indem Sie nach Clan-Burg-Truppen suchen und sie, falls vorhanden, mit Bogenschützen ausschalten. Platzieren Sie dann 1-2 Riesen in der Nähe der Verteidigung, um sie abzulenken. Benutzen Sie in der Zwischenzeit die Bogenschützen, um die restlichen Gebäude zu zerstören.

Vergessen Sie nicht, den Mörser herauszunehmen, bevor Sie Ihre Bogenschützen platzieren. Wenn Sie diesen Schritt vermasseln, wird der Mörser Ihre Bogenschützen in kürzester Zeit ausschalten und den Angriff zunichte machen.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 3

Ein Wall Breaker rennt zum nächstgelegenen Gebäude und sprengt sich selbst, wenn dort keine Wände vorhanden sind.

Benötigte Truppen:

Riesen

Bogenschützen

Mauerbrecher

Spielanleitung:

Alle technischen Details sind die gleichen wie bei Town Hall 2. Mischen Sie die Dinge jedoch mit Wall Breakern, die den Giants helfen können, schnell in die Basis einzudringen. Sobald der Mörser draußen ist, platzieren Sie die Bogenschützen und Sie sollten leicht gewinnen.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 4

Ballons sind „beförderte“ Mauerbrecher, die jetzt von einem Heißluftballon aus angreifen.

Benötigte Truppen:

Luftballons

Bogenschützen

Spielanleitung:

Suchen Sie zunächst nach Clan-Burg-Truppen. Nachdem Sie sie beseitigt haben, schicken Sie etwa 7–10 Ballons in Richtung der Luftverteidigung. Dabei verlierst du einige Ballons, aber sobald die AD ausgeschaltet ist, sollte sich der Rest des Angriffs wie ein Kinderspiel entfalten.

Die Bogenschützen sollten nach der Zerstörung der Bodenverteidigung eingesetzt werden, da ihr Ziel darin besteht, kleine Gebäude schnell zu räumen und Ihnen dabei zu helfen, die 3 Sterne zu erhalten.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 5

Zauberer können beim Ausschalten von Verteidigungsanlagen sehr effektiv sein.

Benötigte Truppen:

Riesen

Zauberer

Bogenschützen

Luftballons

Blitzzauber

Barbaren

4-5 Kobolde

4-5 Mauerbrecher

Spielanleitung:

Eine gängige Taktik bei jedem Angriff in Clash of Clans ist es, die Truppen der Clanburg so früh wie möglich abzuziehen. Locken Sie sie anschließend zum Mörser, indem Sie einen Bogenschützen oder Barbaren in die Nähe stellen, und erledigen Sie sie.

Jetzt ist der Hauptangriff so einfach wie das Loslassen Ihrer Riesen und Mauerbrecher, sobald Ersterer alle Bomben in der Nähe von Mauern durchdrungen hat.

Platzieren Sie die Bogenschützen und 1-2 Zauberer hinter den Giants und sie sollten die gesamte Basis ausschalten, während sich die Verteidigung auf die Giants konzentriert. Wenn noch 1-2 Verteidigungsanlagen übrig sind, werden Ihre Riesen höchstwahrscheinlich fallen, also lassen Sie die Ballons los, bevor das passiert. Stellen Sie sicher, dass Sie auch Blitzzauber verwenden, um starke Verteidigungsanlagen wie Luftverteidigungen oder Mörser schnell zu beschädigen.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 6

Der Heilzauber wird auf Rathausstufe 6 freigeschaltet.

Benötigte Truppen:

Riesen

Zauberer

Bogenschützen

Mauerbrecher

Heilzauber

1-2 Luftballons

Spielanleitung:

Bringen Sie die CC-Truppen heraus und locken Sie sie auf die Seite, von der aus Sie eintreten möchten. Idealerweise sollten Sie Basen von Bereichen aus betreten, in denen der Gegner AoE-Schaden verursachende Verteidigungsanlagen wie Mörser oder Zauberertürme platziert hat.

Sobald Sie in der Basis sind, verwenden Sie Ihre Riesen als Panzer mit Zauberern im Rücken. Platzieren Sie den Heilzauber richtig, da Zauberer nicht über viele HP verfügen und es Ihre oberste Priorität ist, sie am Leben zu halten. Ein weiterer Heilzauber kann verwendet werden, wenn die Riesen von allen Verteidigungsanlagen angegriffen werden. Wenn schließlich die meisten Abwehrkräfte außer Gefecht gesetzt sind, schicken Sie die Ballons los, um sich diese 3 Sterne zu sichern.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 7

Der Barbarenkönig ist der erste Held, der auf Rathaus-Stufe 7 freigeschaltet wird.

Benötigte Truppen:

Schweinereiter

Zauberer

Bogenschützen

2- 3 Barbaren

Heilzauber

Barbarenkönig

Spielanleitung:

Im Rathaus 7 in Clash of Clans triffst du in Clan-Burgen auf Drachen. Wenn das der Fall ist, locken Sie es in eine Ecke, indem Sie einen Barbaren freilassen, und nutzen Sie Bogenschützen und Zauberer, um es auszuschalten.

Sie sollten die 7 Basen des Rathauses von den Bereichen aus betreten, in denen der Gegner seinen Barbarenkönig platziert hat. Nachdem Sie es ausgeschaltet haben, lassen Sie die Schweinereiter frei und nutzen Sie die Heilzauber, wenn sie Flächenschaden erleiden oder eine Riesenbombe explodiert.

Die richtige Heilung Ihrer Schweinereiter ist ein entscheidender Teil dieses Angriffs, da sie Ihnen dabei helfen können, drei Sterne zu landen.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 8

In der Originalveröffentlichung von Clash of Clans gab es Rathäuser nur bis Level 8.

Benötigte Truppen:

Golem

Walküre

15–20 Schweinereiter

Zauberer

Mauerbrecher

Schergen

Barbarenkönig

Heilzauber

Wutzauber

Giftzauber

Spielanleitung:

Starten Sie den Angriff, indem Sie Ihren Golem platzieren. Sobald Sie sicher sind, dass es keine Fallen gibt, schicken Sie die Mauerbrecher los, da Golems beim Zerschlagen von Bällen am meisten Schwierigkeiten haben. Während die Verteidigung gegen die Golems kämpft, stellen Sie den Barbarenkönig und die Walküren hinter ihnen auf.

Die Zauberer sollten um den Golem herum platziert werden, um einen Eintrittstrichter zu schaffen. Verwenden Sie Zaubersprüche, um die CC-Truppen auszuschalten, sofern vorhanden, und setzen Sie einen Heilzauber ein, wenn Ihre Armee das Zentrum erreicht.

Bei etwa 20–30 % Zerstörung lassen Sie 3–5 Hog Riders auf 1–2 Verteidigungsanlagen frei, die Sie ausschalten möchten, und lassen den Rest der Armee gemeinsam frei. Denken Sie jedoch daran, einen Heilzauber aufzubewahren, falls Sie ihn möglicherweise bei Ihren Schweinereitern anwenden müssen, um sie vor AoE-Verteidigungen oder Riesenbomben am Leben zu halten.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 9

LavaLoon steht für Lava Hounds and Balloons.

Benötigte Truppen:

Bogenschützenkönigin

5 Heiler

5-6 Wall Breakers oder Super Wall Breakers, wenn Sie möchten, dass die Königin die Basis durchdringt.

Wutzauber

16 Luftballons

Barbarenkönig

Blitzzauber

Giftzauber

Lavahund

Schergen

Mauerbrecher

Spielanleitung:

Der Queen Charge LavaLoon ist mit Sicherheit der beste Angriff/die beste Armee für Clash of Clans-Spieler, die Town Hall 9 erreicht haben.

Sobald Ihr König und Ihre Königin die Basis betreten und einen Weg für die Armee geschaffen haben, setzen Sie Ihre Lava Hounds ein, um die Luftverteidigung abzulenken, und stellen Sie hinter ihnen etwa 3-4 Ballons für andere Verteidigungsstrukturen auf.

Benutze Zaubersprüche, sobald die Luftverteidigung ausgeschaltet ist und deine Ballons einer Verteidigung gegenüberstehen, die AoE-Schaden verursacht. Nachdem die Verteidigungsanlagen nun zerstört sind, müssen Sie nur noch die Basis mit einigen Zauberern, Bogenschützen und anderen schnell angreifenden Einheiten räumen.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 10

Die Zap Dragon 10-Angriffsstrategie für Town Hall kann sowohl zum Farmen als auch zum Trophäenschieben verwendet werden.

Benötigte Truppen:

Luftballons

8-10 Drachen

Babydrachen

Barbarenkönig

Bogenschützenkönigin

5-6 Blitzzauber

Wutzauber

Erdbebenzauber

Spielanleitung:

Der Zap-Dragon-Angriff in Clash of Clans funktioniert wie ein Zauber im Rathaus 10. Beginnen Sie damit, auf einer beliebigen Seite einen Trichter mit einem Ballon, einem Drachen oder Ihrem König und Ihrer Königin aufzustellen. Sobald die äußere Verteidigungsschicht zerstört ist, lassen Sie die Drachen und Ballons frei. Bevor die Luftabwehr deine Truppen ins Visier nimmt, schalte sie mit einer Kombination aus drei Blitzzaubern und einem Erdbebenzauber aus.

Benutzen Sie jetzt einfach die Wutzauber, wenn Ihre Luftarmee die Verteidigung mit AoE-Schaden erreicht. Wenn Sie können, bewahren Sie die Fähigkeit der Königin auf, da sie gegen Ende hilfreicher sein könnte, um die Basis zu räumen.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 11

Townhall 11 verfügt über 6800 Trefferpunkte und lagert über 2.000.000 in Gold und Elixier.

Benötigte Truppen:

Heiler

PEKKA

Bowler

Magier

Super Wall Breaker (optional)

Baby Drache

Luftballons

Bogenschütze

Wutzauber

Einfrierzauber

Fledermauszauber

Barbarenkönig, Bogenschützenkönigin und Großwächter

Log Launcher

Spielanleitung:

Erstellen Sie den Trichter mit PEKKA, einem Babydrachen und einem Zauberer. Nachdem Sie die Außenbezirke der Basis zerstört haben, starten Sie den Hauptangriff mit den verbleibenden PEKKAs, Heilern und Bowlern.

Die Fähigkeit des Großen Wächters ist am besten, wenn sie frühzeitig eingesetzt wird. Sie können jedoch die Fähigkeit der Bogenschützenkönigin speichern, um die Basis später zu räumen. Wenn Ihre stärksten Truppen im Begriff sind, das Zentrum zu erreichen, können Sie Fledermäuse loslassen, um die Verteidigung abzulenken. Die richtige Platzierung der Frostzauber (für den Infernoturm) ist ebenfalls wichtig, damit dieser Angriff funktioniert.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 12

Der Level 5 Giga Tesla im Rathaus 14 ist eine größere Version des Level 10 Hidden Tesla.

Benötigte Truppen:

Bogenschützen

25+ Luftballons

Magier

Baby Drache

Schergen

Golem

Lavahund

Eishund

Kampfluftschiff

Helden

Wutzauber

Sprungzauber

Eile-Zauber

Giftzauber

Blitzzauber

Spielanleitung:

Einen Sui-LaLo-Angriff in Clash of Clans zu meistern, ist hart, aber die ganze Mühe wert. Erstellen Sie zunächst einen Trichter links oder rechts vom Rathaus. Das Rathaus wird zu einem sehr wichtigen Gebäude, das bei Rathaus 12 abgerissen werden muss, da es sich um eine Verteidigungseinheit handelt. Es wird empfohlen, ein Luftschiff zu verwenden, um es frühzeitig zu beseitigen.

Der zweite Teil des Sui LaLo-Angriffs umfasst den Golem, den Barbarenkönig und die Bogenschützenkönigin. Verwenden Sie Mauerbrecher und Sprungzauber, damit sich der Golem so schnell wie möglich innerhalb der Basis bewegt.

Als nächstes platzieren Sie die Lavahunde und 4–5 Ballons separat dahinter. Das Ziel besteht darin, die äußere Verteidigung mit Ballons zu säubern. Um die Splash-Verteidigungsanlagen wie den Wizard Tower und den Inferno Tower mit mehreren Zielen auszuschalten, verwenden Sie Freeze, Haste und andere verbleibende Zauber.

Wenn Sie später das Rathaus ins Visier nehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Fähigkeit des Aufsehers nutzen, sonst könnten Sie Ihre Ballons sofort verlieren.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 13

Town Hall 13 verfügt über eine Verteidigungswaffe namens Giga Inferno.

Benötigte Truppen:

Bogenschützen

Einige Mauerbrecher und Goblins

4-5 Ballons

Magier

Heiler

Bogenschützenkönigin

Über 15 Bergleute

Ungefähr 10 Schweinereiter

Headhunter

Helden

Siege Machine

2 Heilzauber

2 Wutzauber

Giftzauber

Einfrierzauber

Spielanleitung:

Der hybride Hog Rider Miner-Angriff eignet sich am besten für Clash of Clans-Spieler, die andere TH 13-Basen ausschalten möchten. Das Ziel besteht darin, mit einem ersten Angriff der Königin den Weg für Ihre Schweinereiter und Bergleute zu ebnen. Versuchen Sie, das Rathaus so schnell wie möglich zu räumen, aber wenn das nicht der Fall ist, retten Sie die Fähigkeit des Aufsehers.

Sobald die Königin in die Basis eingedrungen ist, setzen Sie den König auf einer der Seiten ein, um die Außenbezirke zu räumen. Lassen Sie gleichzeitig den Großen Wächter, die Schweinereiter, die Bergleute und die Zauberer frei. Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Heilzauber richtig platzieren und zeitlich festlegen. Sie können den Spritzschutz auch einfrieren.

Insgesamt ist dieser Angriff sehr vielseitig, wenn es Ihnen gelingt, das Rathaus frühzeitig auszuschalten und dabei die CC-Truppen anzulocken.

Beste Clash of Clans-Armee und -Angriff für Town Hall 14

Das Rathaus 14 ist von der indigenen mesoamerikanischen Architektur inspiriert.

Benötigte Truppen:

Super-Bogenschützen

Yetis

Einfrierzauber

Erdbebenzauber

Helden

Holzscheitwerfer/ Flammenwerfer/ Mauerbrecher

Helden

Spielanleitung:

Wenn Sie in Clash of Clans noch keine Super-Bogenschützen eingesetzt haben, ist dies Ihr Zeichen. Sie sind überraschend stark und in Kombination mit Panzereinheiten wie den Yetis ist es fast garantiert, drei Sterne gegen jede Town Hall 14- Basis zu erhalten.

Nutzen Sie die brillante Auswahl der Super Archers, um den perfekten Trichter für Yetis zu erstellen. Außerdem können Sie die Erdbebenzauber nutzen, um die wichtigsten Verteidigungsanlagen der gegnerischen Basis zu beschädigen.

Das Einzige, was bei diesem Angriff wichtig ist, ist der Bau eines Trichters, denn sobald Ihre Yetis die Basis betreten und von Superbogenschützen unterstützt werden, ist das Spiel so gut wie vorbei.

Beste Clash of Clans-Armee für Town Hall 15

Rathaus 15 ist die vorletzte Ebene, auf die ein Rathaus aufgewertet werden kann.

Benötigte Truppen:

4 Heiler

15+ Bergleute

3 Kopfjäger

Super Mauerbrecher

Luftballons

10 Schweinereiter

Wutzauber

Einfrierzauber

Kampfübung

Spielanleitung:

Benutze die Bogenschützenkönigin und die Heiler, um einen Trichter zu erschaffen. Es wird dringend empfohlen, das Rathaus zusammen mit der Königin abzureißen, wenn Sie können. Sobald die TH unten ist, setzen Sie die Königin an einen anderen Ort um und wählen Sie eine Seite aus, von der aus Ihre Minenarbeiter und Schweinereiter die Basis betreten sollen.

Wie bei allen oben genannten Angriffen sind die Platzierung und das Timing der Zauber der Schlüssel zum Sieg. Ihre Armee kann nur dann Schaden verursachen, wenn Sie sie vor Einheiten schützen, die Flächenschaden verursachen.

Beste Clash of Clans-Armee für Town Hall 16

Die letzte Stufe, auf die ein Rathaus aufgewertet werden kann, ist Rathaus 16.

Benötigte Truppen:

10 Mauerbrecher

30 Super Bowler

1 Elektro-Assistent.

1 Heiler

Barbarenkönig

2-3 Wutzauber

1 Einfrierzauber

Spielanleitung:

Verwenden Sie zunächst die Wall Breakers, um an wichtigen Punkten Öffnungen zu schaffen, und lassen Sie dann die Super Bowlers frei. Sobald sie drin sind, nutzen Sie die Wutzauber, um sie zu verstärken. Wenn eine starke Verteidigung sie angreift, können Sie sie mit dem Einfrierzauber stoppen.

Platzieren Sie den Heiler und den Elektrozauberer direkt hinter den Super Bowlers. Benutze schließlich den Barbarenkönig, um den letzten Schaden anzurichten.

