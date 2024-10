Die Unterschiede zwischen Happy End und tantrischer Massage | tantra massage in koln (2024)

Inhaltsverzeichnis Schwerpunkt und Intention einer tantrischen Massage

Die Unterschiede zwischen Happy End und tantrischer Massage

Tantrische Massage, Lustangst und Ihr Höhepunkt des Vergnügens

Tantrische Massage, Erweiterung, Integration und Befreiung

Verputzte Sexualität

Tantra – zu erweitern und zu befreien

Was sind die Vorteile der erotischen Massage?

Was sind die verschiedenen Arten der erotischen Massage?

Eine Happy End Massage ist eine Art Massage, die typischerweise verwendet wird, um Kunden zu helfen, sich zu entspannen und Stress abzubauen. Die Massage umfasst in der Regel lange, fließende Striche, kann aber auch andere Techniken wie Kneten oder Reiben beinhalten. Das Happy End bezieht sich auf die Tatsache, dass die Massage oft in einer sexuellen Befreiung für den Kunden gipfelt. Obwohl Happy Ends nicht streng illegal sind, werden sie aufgrund ihrer sexuellen Natur oft als umstritten angesehen.

Infolgedessen werden Happy-End-Massagen in der Regel nur von bestimmten Arten von Massage-Unternehmen angeboten. Wenn Sie an einer Happy-End-Massage interessiert sind, ist es wichtig, Ihre Forschung zu tun und einen seriösen Anbieter zu wählen.

In diesem Artikel werden wir über die Unterschiede zwischen Happy End und tantrischer Massage lesen.

Tantra massage in Köln

Schwerpunkt und Intention einer tantrischen Massage

Eine Happy-End-Massage endet mit der Freisetzung von sexueller Spannung durch Ejakulation. Die tantrische Massage hat einen ganz anderen Fokus und eine ganz andere Absicht. Es löst keine sexuelle Spannung durch Ejakulation.

Er nutzt die sexuelle Energie, die zusammen mit dem Gebrauch seines Atems durch sein Sein fließt. So können Sie bei der tantrischen Massage die Erfahrung machen, Ihren Geist, Ihren Körper, Ihr Herz und Ihre Seele zu integrieren. Sex und Spirit gehen Hand in Hand mit eurem Gefühl der Heilung von jeder Trennung oder Trennung zwischen ihnen.

Jetzt wissen Sie, warum ein Happy End nicht Teil einer tantrischen Massage ist. Wenn Sie eine tantrische Massage wünschen, ist es ratsam, zuerst eigene Nachforschungen anzustellen. Schauen Sie hinter den Schleier des Angebots.

Hier sind die 7 Möglichkeiten, um herauszufinden, ob das, was Ihnen als tantrische Massage präsentiert wird, real ist oder etwas anderes:

– Sexuelle Objektivierung – Dies ist eine Leugnung der Totalität, die Tantra ist. Es reduziert eine Person auf eine Reihe von Körperteilen.

– Verborgene Identität eines Praktizierenden – Ein Tantra-Praktizierender ist stolz darauf, diesem Stamm anzugehören und wird wahrscheinlich nicht sein Gesicht oder seine wahre Identität verbergen.

– Völliges Unverständnis darüber, was tantrische Massage ist

– Keine Betonung auf die Bedeutung der Atmung – Atmung ist wichtig für Ihre Energie fließen, es ist ein integraler Bestandteil der Massage

– Kurze Sessions zur Verfügung – Sessions von 1 Stunde oder sogar weniger.

– Alkoholkonsum – Tantrische Massage ist Liebe und Gewahrsein, Erweiterung und Befreiung. Alkoholisches Getränk passt nicht, da es sich um ein schwingungsarmes Neurotoxin handelt, das das Nervensystem unterdrückt.

– Ein „Happy End" ist enthalten – darüber diskutieren wir.

Die Unterschiede zwischen Happy End und tantrischer Massage

Die Sache mit der tantrischen Massage ist, dass sie sich auf eine Philosophie des ganzheitlichen Lebens stützt, die von den alten indischen Tantriken geschaffen und praktiziert wurde, von denen ein Großteil später in den frühen Hinduismus und den tibetischen Buddhismus übernommen wurde. Mitte des 20. Jahrhunderts suchten desillusionierte Pilger aus der westlichen Kultur spirituelle Führung bei der Weisheit des Ostens und konzentrierten sich seither vor allem auf die sexuellen Elemente tantrischer Philosophien.

Dazu gehört, die sexuelle Energie als vitale Lebenskraft zu ehren und als solche zu respektieren, zu kultivieren und zu pflegen. Sexuelle Energie wird in diesem Zusammenhang auf ganz spezifische Weise verwendet, um die Vitalität von Körper und Geist zu erhalten und um sich mit etwas Größerem als uns selbst zu verbinden. Authentische Tantrische Massage baut auf diesen grundlegenden Überzeugungen auf und beinhaltet Elemente des Lernens, unsere sexuelle Energie zu ehren und dabei helfen kann:

– Reduzieren Sie Scham und Angst um Sex

– Ersetzen Sie Schande durch Ehre, Klarheit und Zustimmung

– Ermöglichen Sie einen tieferen Respekt und konstruktive Entscheidungen rund um den Körper, Sex und Beziehung

– Ermöglicht das Entsperren von Energiezentren, die als Chakren bekannt sind

Tantrische Prinzipien anzuwenden und auf diese Weise zu arbeiten, kann für die Männer, mit denen ich arbeite, unglaublich befähigend sein. Und ist oft eine Lösung, die sie gesucht haben, lange nachdem sie alle anderen medizinischen, chemischen und alternativen Eingriffe erschöpft haben.

Die Prostata-Massage kann als Teil der tantrischen Massage enthalten sein. Medizinische Studien haben seit langem bewiesen, dass das Gewebe, aus dem die Prostata bei Männern besteht, das gleiche ist wie im Harnröhrenkamm (auch bekannt als G-Punkt bei Frauen). Und als solche kann in seiner Stimulation für Männer genauso angenehm wie es für Frauen sein.

Tantra massage Köln

Tantra-Praktizierende haben immer gewusst, dass dies der Fall ist und ehren die Prostata (P-Punkt) und den G-Punkt mit der gleichen heiligen Ehrfurcht. Der Zugriff auf den P-Punkt für einige Männer kann unglaublich mächtig sein – induzieren Zustände der Lust und Selbstakzeptanz, die helfen, reduziert Scham, adressiert sexuelle Schwierigkeiten und heilen Traumata.

Wir sprechen oft von der tantrischen Massage als rein zum Vergnügen, und das ist wahr. Und es ist auch wahr, dass es eine viel tiefere Erfahrung als das sein kann. Oft kommen Klienten, denen es zu peinlich ist, die von uns angebotenen therapeutischen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, zur Tantra-Massage und von dort aus gewinnen sie das Selbstvertrauen, darüber zu sprechen, was ihre Sexualität blockiert und Wege zu finden, diese zu Viele Kunden entscheiden sich dann für einige der therapeutischen Angebote, die ich habe, um größere Fähigkeiten in Bezug auf sexuelle Techniken und Vergnügen zu entwickeln.

Unser Verständnis von einer „Happy-End-Massage“ ist, dass sie rein zur Befriedigung dient. Es geht um das Treffen eines Bedürfnisses, sich mit einer anderen Person zu verbinden und zu ejakulieren. Wir beurteilen das nicht, da wir glauben, dass das digitale Zeitalter, die zunehmende soziale Isolation und mit den bislang unbekannten Folgen der COVID-19-Sperre, wissenschaftlich belegte Zustände wie Berührungsentzug und Hauthunger zunehmend Realität werden.

Und so glauben wir, dass sexuelle Massage ist ein völlig legitimer Weg für Menschen, um einige Verbindung und einige Erleichterung zu bekommen. Aber das ist nicht das, was Wir anbieten, Meine Absicht ist es, Menschen dabei zu unterstützen, sexuelle Ermächtigung zu finden und dabei Erfüllung in sich selbst und in der Beziehung zu finden, anstatt ihre Bedürfnisse auf weniger ehrenvolle und weniger nachhaltige Weise zu befriedigen.

Man könnte das mit dem Sprichwort vergleichen: Gebt einem Hungrigen Fisch zu essen, und sein Hunger wird für einen Tag gelindert, gebt ihm die Werkzeuge und lehrt ihn zu fischen, und er wird nicht mehr hungern.

Wir glauben nicht, dass es die Metapher zu weit ausdehnt, um zu sagen, dass sexuelle Massage der Fisch ist, eine vorübergehende Sättigung. Was ich jedoch durch Tantra und andere ergänzende Lehren anbiete, ist das Lernen, jeden Tag dem Hunger zu begegnen. Erfahrungen, die den Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Werkzeugen unterstützen, die es Männern ermöglichen, Entscheidungen für dauerhafte Zufriedenheit und Zufriedenheit sowohl sexuell als auch in Beziehungen zu treffen.

Für uns gibt es also eine sehr klare Unterscheidung zwischen vorübergehender sexueller Befriedigung, die aus einer Happy Ending Massage resultiert, und den Möglichkeiten für längerfristige sexuelle Erfüllung und Lernen, die aus dem Tantra resultieren, das Wir anbieten.



Tantrische Massage, Lustangst und Ihr Höhepunkt des Vergnügens

Wir haben ein Problem mit Glückseligkeit, mit Freude in dieser Kultur. Google listet Millionen von Resultaten für den Begriff „Vergnügungsangst“ auf, und Begriffe wie „Vergnügungsschuld“ sind allgemein gebräuchlich.

Wurden Sie, als Sie jünger waren, ermutigt, sich an Ihrem Körper zu erfreuen und sich nicht zu beeilen, all seine Freuden zu entdecken? Oder haben Sie gelernt, sich zu berühren Ejakulation und / oder Orgasmus so hart und schnell wie Sie könnten?

Im letzteren Fall können Sie denken, dass die Ejakulation die Höhe der sexuellen Lust ist, nicht der Höhepunkt der Lust, die Sie haben können.

Sie können auch glauben, dass Orgasmus und Ejakulation sind die gleiche Sache. Sind sie nicht! Dies sind zwei Ereignisse, die dazu neigen, gleichzeitig zu passieren.

Tantrische Massage, Erweiterung, Integration und Befreiung

Bei der Massage wird Ihre starke sexuelle Energie nicht auf die Ejakulation ausgegeben. Stattdessen benutzt ihr euren Atem, um ihn zu bewegen und jede Zelle eures Wesens zu beleben.

– Fühle es fließen und verbinde verschiedene Energiezentren in deinem Sein.

– Das mit Ihren Genitalien zu spüren, die treibende Kraft Ihrer sexuellen Energie.

– Und spüren Sie es mit dem Bauch, dem Zentrum des emotionalen Teils.

– Und fühle es mit deinem Herzen, dem Zentrum der Liebe, des Mitgefühls und des Mutes, und deinem Geist.

– Und weil Sie ein Energiewesen sind, so fühlen Sie es mit Ihrem Geist.

Deshalb ist die tantrische Massage eine Erfahrung der Erweiterung, Integration und Befreiung. Es ist ein Vergnügen, das weit über einfache Ejakulation und Orgasmus geht.

Im Falle von Männern, im Laufe der Zeit, können Sie lernen, wenn Sie möchten, wie die Ejakulation Wahl zu erhalten. So können Sie länger im Geschlechtsverkehr, während Sie jede Minute dieses intimen Moment zu genießen. Sie können lernen, dass es definitiv nicht darum geht, lange dauern und dem anderen gefallen.

Verputzte Sexualität

Stellen Sie sich vor, alles, was Sie Ihr ganzes Leben gegessen haben, sind Eier und Pommes. Dann, eines schönen Tages, bietet Ihnen jemand ein saftiges Steak mit Kräutersoßen an. Und es kommt auch mit einer Ergänzung, Kartoffeln in Butter gefärbt mit einer leckeren Käsesauce auf der Seite.

Sie fragen sich vielleicht, wie der Geschmack sein wird. Schließlich haben Sie so etwas noch nie gesehen. Aber sobald es sich bewährt hat, wird einem klar: „Wow, wie ich es vor so langer Zeit verpasst habe. “ Sie finden es schwierig, wieder auf das alte Ei und Pommes Frites nach, dass.

Sind Sie in der alten Routine, jedes Mal, wenn Sie eine Erektion haben, denken Sie, es wird zu einer Ejakulation führen? Haben Sie auf einer Ei-und-Pommes-Diät?

Wenn ja, haben Sie keine Ahnung, was Sie verpassen! Nicht mal!

Oft werden Sie nichts Neues ausprobieren, wenn Ihr gewohntes Essen auf der Speisekarte steht. Bei einer tantrischen Massage wird die Ejakulation aus dem Fokus genommen, so dass Sie eine breitere Erfahrung haben können.

Vielleicht wollen Sie das nicht. Tantrische Massage ist vielleicht nicht jedermanns Sache.

Vielleicht möchten Sie eine erotische oder sinnliche Massage, mit einem Happy End. Wenn ja, ist es gut zu wissen, was Sie wollen. Vergnügen braucht keine Rechtfertigung. Nun lassen Sie jede Schande los, diese Erfahrung zu wollen.

Nennen Sie es einfach keine tantrische Massage, denn eine erotische Massage mit Happy End ist Keine tantrische Massage.

In unserer Kultur gibt es eine Menge Scham, die mit Vergnügen verbunden ist, vor allem mit erotischem Vergnügen. Daher spielen einige Masseurinnen und Kunden das Spiel des Aufrufs erotische Massage tantrische Massage. Und hier entsteht Verwirrung, die Probleme verursacht.



Tantra – zu erweitern und zu befreien

Die Wurzel des Wortes „Tantra“ bedeutet erweitern und loslassen. Ein Happy End ist dasselbe wie immer, eine begrenzte und begrenzende Erfahrung zu wiederholen. Ein Happy End führt in der Regel nicht zu Expansion, Integration oder Befreiung. Es ist deine Entscheidung.

Das Leben als Sklave zu Ihrem unintegrierten sexuellen Triebe auf lange Sicht kann zu einigen der häufigsten so genannten sexuellen Problemen führen, die viele Männer heute befallen. Und Sie wissen, es ist nicht wirklich befriedigend für Sie, oder für Ihren Partner, aber bisher wussten Sie nie, dass es einen anderen Weg?

– Um sich zu entwickeln und Meister Ihrer sexuellen Macht zu werden.

– Genießen Sie dieses exquisite Gefühl der tiefen Intimität mit sich selbst.

– Lernen Sie, Liebe mit Ihrem Partner in einer Weise zu machen, die viel lohnender für Sie beide ist.

– Und genießen Sie Liebe, Sex und Intimität ohne Angst.

Was sind die Vorteile der erotischen Massage?

Es gibt viele ganzheitliche Vorteile der erotischen Massage, die das geistige, körperliche und spirituelle Wohlbefinden berühren. Die erotische Massage bietet eine verführerische Befreiung von Stress und Angst dank der Freisetzung der „Glückshormone“ Serotonin und Dopamin. Dies wiederum kann sich positiv auf Ihre allgemeine Produktivität und Positivität auswirken. Es kann auch die Erfüllung emotionaler Intimität erleichtern, die in unserer modernen, geschäftigen Welt manchmal schwer zu finden ist.

Erotische Massage kann Ihnen auch helfen, ein besserer Liebhaber zu sein, die Lösung von emotionalen und sexuellen Blockaden oder Traumata, die erektile Dysfunktion oder vorzeitige Ejakulation verursachen können, lehren Sie länger dauern, mehr anwesend sein beim Sex, und verbessern Sie Ihre Leistung insgesamt. Im Gegenzug kann dies ein echter Schub für Ihr Sexualleben und Ihr persönliches Vertrauen im Allgemeinen sein. Es besteht kein Zweifel, dass es viele positive Aspekte der erotischen Massage gibt, die Ihr Leben erheblich verbessern können.

Was sind die verschiedenen Arten der erotischen Massage?

Es gibt ungefähr so viele verschiedene Arten von erotischen Massagen wie es Eiscreme-Aromen gibt, jede bietet ihre eigenen spezifischen Techniken und Vorteile. Während erotische Massage von Männern oder Frauen durchgeführt werden kann, sind die meisten Masseurinnen Frauen. Ihre Massage kann mehr am therapeutischen Ende des Spektrums sein, wie eine Thai-Massage mit Happy End, oder viel mehr am intimen Ende des Spektrums, wie eine tantrische Massage.

Happy End Massage

Um auf den Punkt zu kommen, ist eine Happy-End-Massage eine, die mit einem Handjob endet. Frauen können ihr Happy End aber auch durch Fingersatz oder Klitorisstimulation erreichen, die manchmal auch als Yoni-Massage bezeichnet wird (siehe unten). Der märchenhafte Begriff wurde zuerst in asiatischen Massagesalons populär gemacht, aber eine Happy-End-Massage kann mit jeder Art von erotischer Massage gekoppelt werden.

Obwohl die Masseurin manchmal nackt ist, während sie die Massage durchführt, ist dies nicht immer der Fall. Der Kunde oder der Empfänger kann entweder nackt oder mit einem Handtuch bedeckt sein. Während nicht alle Massageanbieter Happy-End-Massagen anbieten, werden alle professionellen tantrischen Massageservices, wie Karma Tantric, dies sicherlich tun.



Körper zu Körper Massage

Eine Körper-zu-Körper-Massage ist jede sinnliche Massage, bei der Öl oder Gleitmittel verwendet wird, während die Masseurin den Klienten mit ihrem ganzen Körper massiert Während der Klient immer nackt ist, können einige Masseurinnen ihr Höschen anlassen, aber es ist viel besser, wenn sie es nicht tun. Der Ganzkörper-zu-Körper-Kontakt macht diese Massage viel erotischer als Ihre übliche, mechanische Happy End Massage und der Ganzkörperkontakt kann sie erhaben machen. Es gibt auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile durch Körper-zu-Körper-Massage erreicht, die es sehr beliebt machen.

Höhepunkt ist in der Regel noch durch Handentlastung erreicht, jedoch könnte die Masseurin auch einen Orgasmus für Sie mit der einfachen Reibung ihres Körpers Gleiten oder Reiben gegen Ihre bieten. Sie können natürlich eine Präferenz im Voraus zum Ausdruck bringen, wenn es eine bestimmte Art und Weise, die Sie zum Höhepunkt möchten. Wenn Körper-zu-Körper-Massage klingt wie etwas, das Sie ausprobieren möchten, gibt es zahlreiche erstaunliche Typen zur Auswahl.

Nuru-Massage

Das Wort Nuru bedeutet auf Japanisch rutschig, daher ist Nuru Massage nach der Art benannt, wie die Masseurin eine Körper-zu-Körper-Technik verwendet, um sinnlich über den Körper ihrer Kundin zu gleiten und zu gleiten. Das verwendete Nuru Massage-Gel wird traditionell aus Nuri Japanischen Algen hergestellt, die für ihre extrem gleitende und rutschige Textur bekannt sind. Die Masseurin nutzt ihren nackten Körper, um sinnliche Berührungen zu verschmelzen und Sie in einen Zustand unverfälschter Euphorie zu versetzen, der mit einer wundervollen Energieexplosion in Form eines Orgasmus endet.

Die Nuru-Massage kann eine der sexuell erregendsten erotischen Massagen sein und wird in Japan seit Jahren als sinnliches Massage-Ritual praktiziert. Es beinhaltet oft sehr fortgeschrittene Körpergleittechniken, die nicht leicht mit regelmäßigen Massageölen erreicht werden und das Ritual selbst ist fast wie Spa. Es ist nicht verwunderlich, warum viele Menschen Nuru Massage wählen, um ihren Geist und Körper zu beruhigen.