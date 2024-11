EA Sports FC 24: 4 Tipps, wie ihr das 10-Stunden-Trial mit EA Play voll ausnutzt (2024)

Mitglieder von EA Play können ab dem 22. September mit der Trialversion die ersten 10 Stunden FC 24 spielen. Vor allem Fans des Ultimate Team Modus können diese Zeit nutzen, um sich vor dem offiziellen Release ein erstes Team zu basteln.

Was ist die EA Play Trial-Version? Die Trial-Version von EA Sports FC 24 ist im EA-Play-Abo enthalten und startet eine Woche vor dem offiziellen Release von EA Sports FC 24, gemeinsam mit dem Early Access des Spiels. Das ganze Spiel ist dabei spielbar, allerdings gibt es eben zwei Einschränkungen: Zum einen braucht ihr für den Vorabzugriff eine EA Play-Mitgliedschaft, zum anderen ist die Spielzeit auf 10 Stunden begrenzt.

Deshalb könnte es von Vorteil sein, zu wissen, was ihr mit der verfügbaren Spielzeit anfangt. Wir haben für euch einige Vorschläge, um möglichst effektiv die 10 Stunden zu nutzen, welche Spielmodi ihr bevorzugen solltet und welchen Modus ihr am Anfang besser meiden solltet.

1. Tipp für das FC 24 Trial: Spielt so viele Spiele wie möglich

Wie nutze ich die Trial-Version am sinnvollsten? Unser erster und wichtigster Tipp: Spielt, was das Zeug hält. Am Anfang ist die oberste Devise, Münzen und Packs zu generieren. Das erreicht ihr am ehesten, wenn ihr möglichst viele Spiele absolviert.

Ihr könnt dabei sämtliche Spielmodi ausprobieren. Vor allem ein Modus ist am Anfang aber besonders empfehlenswert.

Squad Battles sind optimal für den Einstieg und bringen erste Rewards

Warum Squad Battles spielen? Verschafft ihr euch erst einmal ein Gefühl für das neue Spiel. Das funktioniert am besten im Squad-Battles-Modus.

Die Schwierigkeitsstufe eures KI-Gegners könnt ihr festlegen und somit die neue Spielmechanik ganz in Ruhe kennenlernen. Startet am besten auf Halbprofi und steigert euch langsam. Hier könnt ihr beispielsweise mit den 5-Sterne-Skillern die neuen Skillmoves in FC 24 ausprobieren, die ihr dann später Online einsetzen könnt.

Und es gibt einen kleinen zusätzlichen Anreiz, die die Squad Battles in FC 24 etwas attraktiver machen. Die Dauer einer Halbzeit wurde auf vier Minuten pro Hälfte reduziert.

Wann kommen die ersten Squad Battles Belohnungen? Es lohnt sich, sofort mit den Squad Battles loszulegen, denn ihr könnt mit den verdienten Squad-Battles-Punkten für die ersten Rewards ranken. Die ersten Belohnungen gibt es bereits diesen Sonntag, dem 24.09., also solltet ihr euch die Chance auf gute Packs nicht entgehen lassen.

In den Packs sollte hoffentlich die ein oder andere gute Karte dabei sein, sodass ihr euer Team auf vakanten Positionen upgraden könnt. Mit den Verbesserungen könnt ihr euch an den Division Rivals Modus herantrauen.

Division Rivals zeigen euer Können und bringen Belohnungen – aber später

Was bringen mir die Division-Rivals-Partien? Mit den ersten Upgrades für euer Starterteam, auch wenn es euch noch nicht zu 100 % gefällt, könnt ihr dann die ersten Partien Division Rivals spielen. Diese werden sicherlich zum ersten Gradmesser für euch, denn hier tretet ihr gegen andere reale Spieler an.

Auch wenn die Matches teilweise anspruchsvoller werden dürften als die Squad Battles, bringen euch Rivals-Partien weitere Belohnungen, um zu mehr Münzen und zu besseren Karten zu kommen. Zeitgleich könnt ihr hier Ziele abschließen, die euch erste kleinere Belohnungen und Erfahrungspunkte für den Saisonpass bringen. Für die EP müsst ihr meistens nicht einmal gewinnen, sondern es reicht eine gewisse Anzahl an Partien zu absolvieren, Tore zu schießen oder mit bestimmten Vereinsobjekten, wie Trikots, Wappen etc. zu spielen.

Weitere Ziele/Objectives dürften mit dem Start der Early Access-Versionen folgen, denn hier erwartet euch auch die erste Promo exklusiv für Inhaber des Vorabzugriffs.

Wann bekomme ich die ersten Rivals Belohnungen? Das solltet ihr allerdings beachten: Die ersten Belohnungen winken am Donnerstag, dem 28. September. Je nachdem wie gut ihr abschneiden, winken bessere Rewards als in den Squad Battles Belohnungen. Allerdings kommen sie eben erst später und fallen damit möglicherweise aus euren 10 Stunden im Trial raus. Ihr könnt allerdings in der Web App Belohnungen abholen, wenn ihr nicht mehr spielen könnt.

Zudem bieten die Partien gegen andere Spieler die Möglichkeit, zu schauen, was ihr schon gut beherrscht und wo sich noch Schwächen in eurem Spiel zeigen. Im besten Fall lernt ihr von Zeit zu Zeit auch von euren Gegnern dazu.

2. Tipp: Verbringt möglichst wenig Zeit im Menü

Die Zeit im Trial ist knapp und sollte nicht im Menü verschwendet werden. Spielt lieber Matches, wenn ihr an der Konsole seid und für alles andere: Nutzt die Web App.

So nutzt ihr die Web App: Die Web App von EA Sports FC 24, ist besonders vor dem offiziellen Release euer bester Freund, was das Abschließen von ersten SBCs, sowie Einkäufe und Verkäufe betrifft. Habt ihr ein paar Münzen verdient, dann könnt ihr euch schonmal auf dem Transfermarkt umschauen, ob es vielleicht die eine oder andere günstige Alternative gibt, die euer Team verstärken könnte. Hier gelangt ihr zur Web App.

Noch sinnvoller ist unserer Meinung nach einen Blick auf die verfügbaren SBCs zu werfen, weil hier bekommt ihr häufig Packs, die einen deutlich höheren Wert haben als die Premium-Gold-Packs für 7,5k aus dem Shop.

Die Wahrscheinlichkeit, aus den Premium-Gold-Packs starke Spieler zu ziehen, ist äußerst gering. Mit besseren Packs steigert ihr theoretisch eure Chancen auf bessere Spielerinnen und Spieler.

Besonders in diesem Jahr sind die Grundlagen-, Ligen- und Nationen-SBCs wichtiger denn je, um an erste gute Spieler zu kommen, weil die obligatorischen Willkommen-Packs, die man in den letzten Jahren kostenlos nach der erstmaligen Anmeldung bekam, wegfallen.

3. Tipp: Macht das Spiel richtig zu

Das solltet ihr beachten: Ein einfacher, aber wichtiger Tipp: Wenn ihr aus dem Spiel rausgeht, achtet darauf, es auch wirklich zu schließen und nicht im Hintergrund weiterlaufen zu lassen. Denn dann lauft ihr Gefahr, dass der Timer im Hintergrund runterzählt und eure Trial-Zeit einfach verloren geht.

Zum Schluss erklären wir euch, warum ihr der Verlockung eines beliebten Modus in Ultimate Team am Anfang lieber widerstehen solltet.

4. Tipp: Vorsicht bei Online Drafts vor dem offiziellen Release

Warum raten wir anfangs vom Online-Draft-Modus ab? Der Online Draft ist ein cooler Spielmodus, wo ihr zu Beginn von FC 24 auch die stärksten Spielerinnen und Spieler ausprobieren könnt, die euer Münzkonto normalerweise nicht hergeben. Allerdings gibt es zwei Probleme, die der Online Draft am Anfang mitbringt.

Zum einen kostet die Teilnahme 15.000 Münzen, was für den Anfang verdammt viel Geld ist. Selbst, wenn ihr in die dritte oder vierte Runde einzieht, können euch trotzdem vergleichsweise nur durchschnittliche Rewards erwarten. Das viel größere Problem ist allerdings ein anderes.

Das große Übel sind am Anfang die Gegner. Wenn ihr euch noch nicht zu den besten EAFC-Spielern zählst, dann solltest du am Anfang den kompetitiven Online-Draft meiden. Denn besonders vor dem offiziellen Release sind hier viele gute bis sehr gute Spieler unterwegs, ist es doch der einzige Weg, um relativ schnell an gute Packs zu gelangen.

Wir raten euch, eure hart verdienten Münzen nicht aufs Spiel zu setzen, um am Ende dann leer auszugehen.

Zu guter Letzt haben wir noch den Hinweis für euch, dass ihr euch beim Öffnen der Packs, wie der ein oder andere Streamer, lieber nicht zu früh freuen solltet. In unserem Artikel zu den Pack-Trolls verraten wir euch, warum.