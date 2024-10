F1 22: So funktioniert das Setup (2024)

Codemasters hat die neueste Generation der F1-Boliden gut in der neuen Rennsimulation F1 22 umgesetzt. Die Leistung und das Setup der F1-Autos wurden ebenfalls angepasst. Das hat jedoch dazu geführt, dass sich die Fahrmechanik erheblich verändert hat und einige Fahrer Schwierigkeiten haben, eine gute Balance zu finden. Aber keine Sorge, wir erklären dir, wie du dein F1 22 Setup verbessern kannst.

Wenn du die Setup-Optionen in F1 22 erst einmal kennengelernt hast, werden die mit dem Fahren verbundenen Herausforderungen um ein Vielfaches gesenkt. So findest du die nötige Balance, um auf der Geraden schnell zu sein. Außerdem wirst du in der Lage sein, die Kurven zu attackieren, ohne dich zu drehen oder die Räder zu blockieren.

Leider gibt es immer wieder unerwartete Schwachstellen bei einem angepassten Setup in F1 22. Genau wie bei einem echten F1-Auto wirst du Untersteuern mit deinem Fahrzeug haben, wenn du zu wenig Flügel, als Downforce eingestellt hast. Auf der anderen Seite verringert sich die Geschwindigkeit auf den Geraden, wenn du zu viel Flügel eingestellt hast.

Wir werden dir in diesem Artikel erklären, was die einzelnen Einstellungen bei einem Setup bedeuten und was genau du beachten musst, um ein Setup zu verstehen und das Auto schnellstmöglich für die jeweilige Strecke einzustellen.

Sollte ich die Standard-Setups verwenden?

Codemasters bietet vier verschiedene Standard-Setups an, die entweder die Geschwindigkeit auf der Geraden oder den Abtrieb des Fahrzeugs erhöhen. In den meisten Fällen reicht die von Codemasters empfohlene Einstellung aus, um ein Rennen gegen eine niedrig eingestellte KI zu gewinnen. Die vier Setups unterscheiden sich in der hohen oder niedrigen Downforce, aber sobald du die Beschreibungen liest, ist eh alles selbsterklärend. Allerdings schränken dich diese Einstellungen so sehr ein, dass du in einer Online-Lobby gar kein Land gegen andere Fahre mit einem Custom-Setup sehen wirst. Als kompletter Neuling kannst du gerne mal die Default Setups ausprobieren, weil sie recht stabil sind. Wer aber schnell Pace in F1 22 finden möchte, der sollte keine Default Setups verwenden und sich stattdesen diesen Guide von uns durchlesen.

F1 22 ist komplexer als sein Vorgänger. Wer direkt die Herausforderung sucht, der sollte die Standart-Setups links liegen lassen und sich direkt an ein "richtiges" Setup herantasten. Zunächst einmal zeigen wir dir, welche Fahrhilfen es in F1 22 gibt. Je mehr Fahrhilfen du ausstellst, desto schneller wirst du auf der Strecke. Ein Neuling darf natürlich in den ersten Runden auch mit allen Fahrhilfen spielen, alles gut.

Traktionskontrolle

Lenkungsunterstützung

Brems-Assistent

DRS-Assistent

ERS-Assistent

Schaltgetriebe

ABS

Ideallinie

Auch wenn du ein Noob bist, solltest du schnellstmöglich den Brems-Assistent ausschalten. Wer ohne Fahrhilfen fährt, ist pro Runde mehrere Sekunden schneller. Behalte das im Hinterkopf.

Sollte ich ein benutzerdefiniertes Setup verwenden?

Die Erstellung eines benutzerdefinierten Setups für F1 22 ist eine echte Herausforderung und variiert von Strecke zu Strecke. Diese Einstellungen können allgemein oder spezifisch für eine bestimmte Strecke sein. Du kannst zum Beispiel ein individuelles Setup für Abu Dhabi oder Bahrain erstellen, aber diese Setups funktionieren nicht für Strecken wie Imola oder Miami. Wer also wirklich schnell und erfolgreich sein möchte, der sollte sich für jede Strecke ein eigenes Setup erstellen. Kleiner Tipp: Du kannst die Setups der besten Fahrer der Welt aus dem Zeitfahren herunterladen und dich mit diesen Einstellungen probieren.

Fahrzeug-Setups eignen sich am besten für Spieler, die in einer F1 Online-Liga antreten wollen. Aber auch für Spieler, die in Multiplayer-Lobbys fahren, sind diese angepassten Setups von Vorteil. Aber wie stellt man ein angepasstes Setup ein? Wir erklären es euch!

Folge Einstellungen können bei einem F1-Setup vorgenommen werden, um die optimale Pace aus dem Auto zu holen.

Treibstofflast : 10kg bis 110kg; Eine geringere Treibstofflast führt zu einer höheren Geschwindigkeit.

: 10kg bis 110kg; Eine geringere Treibstofflast führt zu einer höheren Geschwindigkeit. Aerodynamik : Passe den vorderen und hinteren Flügel um den Minimal- und Maximalwert an (0-50); Eine Änderung der Aerodynamik des vorderen oder hinteren Flügels sorgt für einen anderen Grad an Abtrieb. Je geringer die Zahl ist, desto mehr Abtrieb, aber desto mehr Spitzengeschwindigkeit hat das Auto.

: Passe den vorderen und hinteren Flügel um den Minimal- und Maximalwert an (0-50); Eine Änderung der Aerodynamik des vorderen oder hinteren Flügels sorgt für einen anderen Grad an Abtrieb. Je geringer die Zahl ist, desto mehr Abtrieb, aber desto mehr Spitzengeschwindigkeit hat das Auto. Transmission: Beschreibt das Differential mit und ohne Gaspedaleingabe. Wir empfehlen Anfängern, bei 60-65% zu bleiben. Optimal sind jedoch 55%.

Beschreibt das Differential mit und ohne Gaspedaleingabe. Wir empfehlen Anfängern, bei 60-65% zu bleiben. Optimal sind jedoch 55%. Aufhängungsgeometrie : Änder die vorderen und hinteren Kammern, während du auch die vordere und hintere Spur anpassen kannst. Wir empfehlen eine vordere Kammer von 2,50 und eine hintere Kammer von 1,00. Die Vorspur von 0,50 vorne und 0,20 hinten ist stabil und gleichzeitig schnell.

: Änder die vorderen und hinteren Kammern, während du auch die vordere und hintere Spur anpassen kannst. Wir empfehlen eine vordere Kammer von 2,50 und eine hintere Kammer von 1,00. Die Vorspur von 0,50 vorne und 0,20 hinten ist stabil und gleichzeitig schnell. General Suspension: Du kannst die vordere und hintere Aufhängung einstellen, außerdem gibt Einstellmöglichkeiten für den vorderen und hinteren Stabilisator. Darüber hinaus kannst auch die Fahrhöhe vorne und hinten einstellen. Wir empfehlen eine vordere Federung von 4, eine hintere Federung von 1, einen Stabilisator von 4 und eine Fahrhöhe von 2/3. Das sollte die bestmögliche Leistung erzeugen, mit der du eine gute Balance hast.

Du kannst die vordere und hintere Aufhängung einstellen, außerdem gibt Einstellmöglichkeiten für den vorderen und hinteren Stabilisator. Darüber hinaus kannst auch die Fahrhöhe vorne und hinten einstellen. Wir empfehlen eine vordere Federung von 4, eine hintere Federung von 1, einen Stabilisator von 4 und eine Fahrhöhe von 2/3. Das sollte die bestmögliche Leistung erzeugen, mit der du eine gute Balance hast. Bremsen : Der Druck in den Bremsen kann eingestellt werden, das Gleiche gilt für die Vorspannung der Vorderradbremse. Du solltest immer mit vollem Bremsdruck und einer Bremskraftverteilung von 50-55 fahren, um die bestmögliche Performance auf der Bremse zu bekommen

: Der Druck in den Bremsen kann eingestellt werden, das Gleiche gilt für die Vorspannung der Vorderradbremse. Du solltest immer mit vollem Bremsdruck und einer Bremskraftverteilung von 50-55 fahren, um die bestmögliche Performance auf der Bremse zu bekommen Reifendruck: Der Druck der Hinter- und Vorderreifen kann über diese Einstellung angepasst werden. Wir empfehlen dir, den Reifendruck zwischen 22.8PSI und 24.3PSI zu halten.

Professionelle Fahrer, die an einer F1 eSports Liga teilnehmen, ändern alles an ihrem Fahrzeug, um das bestmögliche Ergebnis in einem Grand Prix zu erzielen. Mehr noch, sie werden diese Einstellungen während der Fahrt ändern, um zu gewährleisten, dass die Reifentemperaturen während des Rennens abgekühlt werden. Für Neulinge mit wenig Erfahrung in der F1 22 ist das eine krasse Herausforderung, taste dich da also langsam heran.

Im Folgenden werden wir dir nun die Einstellungen für die verschiedenen Skill Level zeigen.

Beginner-Guide

Wer der größte Bot der Welt ist, der sollte diese Einstellungen verwenden:

Fahrkönnen - Amateur

Lenkunterstützung - Ein

Bremsassistent - Hoch

Anti-Blockier-Bremsen - Ein

Traktionskontrolle - Ein

Dynamische Rennlinie - Voll

Dynamische Rennlinie - 3D

Getriebe - Automatisch

Boxenstopp-Assistent - Ein

Boxenfreigabe-Assistent - Ein

ERS-Assistent - Ein

DRS-Assistent - Ein

Default Setup verwenden

Hier sind alle Fahrhilfen aktiviert. Bitte versprich uns, dass du dich so schnell wie möglich von diesen Einstellungen verabschiedest, du Noob.

Gelegenheitsfahrer-Guide

Willkommen bei der Anleitung für Hobbyisten. Hier wirst du damit beginnen, ein individuelles Setup zu erstellen, indem du einige Hilfen aus- und andere eingeschaltet lässt. Schau mal unten, um das bestmögliche Hobbyisten-Setup zu erhalten.

Fahrkönnen - Gelegenheitsfahrer

Lenkunterstützung - Aus

Brems-Assistent - Aus

ABS - Ein

Traktionskontrolle - Mittel

Dynamische Rennlinie - Nur Kurven

Typ der dynamischen Rennlinie - 3D

Getriebe - Automatisch

Boxenassistent - Aus

Boxenfreigabe-Assistent - Aus

ERS-Assistent - Aus

DRS-Assistent - Aus

Eigenes Setup verwenden

Diese Einstellung erfordert, dass die Spieler ihr Multiplayer-Auto verstehen und sich nicht mehr auf jede Unterstützung verlassen. Wenn man die ERS- und DRS-Hilfen ausschaltet, hängt die Geschwindigkeit, die man während eines Rennens gewinnt, von einem selbst ab.

Durch das Entfernen des Boxen- und des Lenkassistenten könnte sich der Ausgang eines Rennens um das Zehnfache verändern. Du kannst in der Boxengasse viel Zeit verlieren, wenn du nicht aufpasst. Daher erfordert das Hobbyisten-Setup mehr Konzentration als erwartet.

Experten-Guide

Wir sind bei der Anleitung für Experten angekommen. Bist du bereit für eine Herausforderung? Denn genau darum geht es bei diesem maßgeschneiderten Setup. Dieses Setup erfordert die besten Fahrer und normalerweise ein Rennrad. Daher würden wir dieses Setup nur jemandem empfehlen, der über umfangreiche Erfahrung in F1 22 verfügt.

Fahrkönnen - Experte

Lenkunterstützung - Aus

Brems-Assistent - Aus

ABS - Ein

Traktionskontrolle - Aus

Dynamische Rennlinie - Aus

Typ der dynamischen Rennlinie - Aus

Getriebe - Manuell

Boxenassistent - Aus

Boxenfreigabe-Assistent - Aus

ERS-Assistent - Aus

DRS-Assistent - Aus

Setup – Benutzerdefiniert

Erfahrene Fahrer werden alle in F1 22 verfügbaren Hilfen ausschalten. Dadurch haben sie eine bessere Kontrolle über ihre Fahrzeuge und können einen einzigartigen Fahrstil entwickeln. Doch sei gewarnt: Es erfordert viel Geduld und Verständnis, um das zu meistern. Denke bitte nicht, dass du direkt so schnell wie David Tonizza in F1 eSports fahren wirst. Das dauert seine Zeit.