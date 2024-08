Funktionen | Algebra 1 | Mathematik | Khan Academy (2024)

Über diese Lektion Funktionen sind mathematische Entitäten, die einer Eingabe eine eindeutige Ausgabe zuordnen. Klingt einfach? Denke nach! In in diesem Thema wirst du bewerten, grafisch darstellen, analysieren und verschiedene Arten von Funktionen erstellen. Funktionen auswerten Lerne Was ist eine Funktion? (Öffnet ein modal)

Beispielaufgabe: Funktionen aufgrund einer Gleichung berechnen (Öffnet ein modal)

Beispielaufgabe: Funktionen mit Hilfe des Graphen berechnen (Öffnet ein modal)

Evaluiere Funktionen anhand eines GraphenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen!

Funktionsausdrücke auswertenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Ein- und Ausgabewerte einer Funktion Lerne Beispielaufgabe: eine Eingabe zu der Ausgabe einer Funktion (Gleichung) zuordnen (Öffnet ein modal)

Beispielaufgabe: eine Eingabe zu der Ausgabe einer Funktion (Graph) zuordnen (Öffnet ein modal)

Beispielaufgabe: zwei Eingaben mit der gleichen Ausgabe (Graph) (Öffnet ein modal) Übe Ein- und Ausgabewerte eine Funktion: GleichungSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen!

Ein- und Ausgabewerte eine Funktion: GraphSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Funktionen und Gleichungen Lerne Gleichungen vs. Funktionen (Öffnet ein modal)

Eine Funktion aus einer Gleichung erhalten (Öffnet ein modal) Übe Funktionsvorschriften aus Gleichungen ermittelnSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Test 1 Bringe dich bei den Skills oben auf ein höheres Level und sammle bis zu 480 Mastery Punkte Auswerten der Funktionsschreibweise Lerne Textaufgabe zur Funktionsschreibweise: Bank (Öffnet ein modal)

Textaufgabe zur Funktionsschreibweise: Strand (Öffnet ein modal) Übe Funktionsschreibweise - TextaufgabenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Einführung in den Definitionsbereich und den Wertebereich einer Funktion Lerne Intervalle und Schreibweise in Intervallen (Öffnet ein modal)

Was ist der Definitionsbereich einer Funktion? (Öffnet ein modal)

Was ist die Spannweite einer Funktion? (Öffnet ein modal)

Beispielaufgabe: Definitionsbereich und Wertebereich eines Graphen (Öffnet ein modal) Übe Definitions- und Wertebereich von GraphenSchaffe 5 von 7 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Den Definitionsbereich einer Funktion festlegen Lerne Definitionsbereiche von einer Wurzelfunktion (Öffnet ein modal)

Bearbeitetes Beispiel: Definitionsbereich von algebraischen Funktionen (Öffnet ein modal)

Bearbeitetes Beispiel: Textaufgaben zum Bestimmen des Definitionsbereichs (reelle Zahlen) (Öffnet ein modal)

Bearbeitetes Beispiel: Textaufgaben zum Bestimmen des Definitionsbereichs (positive ganze Zahlen) (Öffnet ein modal)

Bearbeitetes Beispiel: Textaufgaben zum Bestimmen des Definitionsbereichs (alle ganze Zahlen) (Öffnet ein modal) Übe Definitionsbereich von Funktionen ermittelnSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen!

Textaufgaben zum Definitionsbereich von Funktionen in SachzusammenhängenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Funktionen erkennen Lerne Funktionen aus Graphen erkennen (Öffnet ein modal)

Stellt eine vertikale Gerade eine Funktion dar? (Öffnet ein modal)

Funktionen mit Hilfe von Tabellen erkennen (Öffnet ein modal)

Funktionen aus einer schriftlichen Beschreibung erkennen (Öffnet ein modal)

Funktionen aus einer schriftlichen Beschreibung erkennen - Textaufgabe (Öffnet ein modal) Übe Funktionen in Graphen erkennenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen!

Erkenne Funktionen aus TabellenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Test 2 Bringe dich bei den Skills oben auf ein höheres Level und sammle bis zu 480 Mastery Punkte Maxima und Minima Lerne Einführung zu Extremwerten (Minima und Maxima) (Öffnet ein modal)

Übungsbeispiel: Absolute und relative Extrema finden (Öffnet ein modal) Übe Absolute Maxima und MinimaSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Intervalle auf denen eine Funktion positiv, negativ, monoton steigend oder monoton fallend ist Lerne Zunehmende, abnehmende, positive oder negative Intervalle (Öffnet ein modal)

Übe Positive und negative IntervalleSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen!

Monoton steigende und fallende IntervalleSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Eigenschaften von Graphen interpretieren Lerne Textaufgaben zur Interpretation von Graphen: Temperatur (Öffnet ein modal)

Textaufgaben zur Interpretation von Graphen: Basketball (Öffnet ein modal) Übe Textaufgaben zur Interpretation von GraphenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Test 3 Bringe dich bei den Skills oben auf ein höheres Level und sammle bis zu 320 Mastery Punkte Durchschnittliche Änderungsrate Lerne Einführung in die durchschnittliche Änderungsrate (Öffnet ein modal)

Beispielaufgabe: Durchschnittliche Änderungsrate eines Graphen (Öffnet ein modal)

Beispielaufgabe: Durchschnittliche Änderungsrate aus einer Tabelle (Öffnet ein modal)

Beispielaufgabe: Durchschnittliche Änderungsrate aus einer Gleichung (Öffnet ein modal) Übe Durchschnittliche Änderungsrate: Graphen und TabellenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen!

Durchschnittliche Änderungsrate von PolynomenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Durchschnitte Änderungsrate - Textaufgaben Lerne Textaufgabe zur durchschnittlichen Änderungsrate: Tabelle (Öffnet ein modal)

Textaufgabe zur durchschnittlichen Änderungsrate: Graph (Öffnet ein modal)

Textaufgabe zur durchschnittlichen Änderungsrate: Gleichung (Öffnet ein modal)

Durchschnittliche Änderungsrate - Wiederholung (Öffnet ein modal) Übe Durchschnitte Änderungsrate - TextaufgabenSchaffe 3 von 4 Aufgaben, um ein höheres Level zu erreichen! Test 4 Bringe dich bei den Skills oben auf ein höheres Level und sammle bis zu 240 Mastery Punkte Es folgt für dich: Abschlusstest Bringe dich bei allen Skills in dieser Lerneinheit auf ein höheres Level und sammle bis zu 1.900 Mastery Punkte