Gesundheitsmanagement: Studium, Karriere, Gehalt (2024)

Das Gesundheitsmanagement Studium gliedert sich in ein Bachelor und ein Master Studium. Das Bachelor Studium umfasst sechs bis achtSemester, das anschließende Master Studium weitere vier Semester. Du besuchst Vorlesungen und Seminare und nimmst an Übungen teil. Um Credit Points zu sammeln, hältst Du Referate und schreibst Hausarbeiten oder Klausuren. In den ersten Semestern des Bachelors beschäftigst Du Dich vor allem mit betriebswirtschaftlichen Themen und eignest Dir die wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen an. Danach stehen meist die fachspezifischen, medizinischen und juristischen Themen auf dem Lehrplan.

An vielen Hochschulen ist zudem im fünften Semester ein Praxissemester oder ein längeres Praktikum in den Studienaufbau integriert. So kannst Du schon während Deines Studiums erste praktische Erfahrungen sammeln und Kontakte in die Gesundheitsbranche knüpfen.

Zum Abschluss des Bachelor Studiums fertigst Du eine schriftliche Arbeit nach wissenschaftlichen Vorgaben, die so genannte Bachelorthesis, an. Anschließend verleiht Dir die Hochschule einen akademischen Bachelor Grad. Dabei handelt es sich meist um den Bachelor of Arts (B.A.) oder Bachelor of Science (B.Sc.).

Nach dem Gesundheitsmanagement Bachelor Studium erweiterst Du Dein Wissen in einem weiterführenden, viersemestrigen Gesundheitsmanagement Master Studium. In diesem vertiefst Du Deine Kenntnisse und spezialisierst Dich auf einen Fachbereich der Gesundheitswirtschaft. Am Ende steht ebenfalls eine schriftliche Abschlussarbeit, die Masterthesis. Der akademische Grad, den Du nach erfolgreichem Abschluss des Studiums erhältst, ist in der Regel der Master of Arts (M.A.) oder Science (M.Sc.).

Wie das Gesundheitsmanagement Studium zum Beispiel an der Hochschule Aalen abläuft, erfährst Du in diesem Video: