Hartford kleding dames | Shop de nieuwe collectie | Highlands (2024)

Hartford kleding dames

Hartford kleding is een merk voor dames en heren dat elegantie en comfort moeiteloos combineert. Daarnaast maakt het ook ieder jaar een kleine collectie kinderkleding. Het Franse modemerk staat bekend om zijn tijdloze ontwerpen en hoogwaardige materialen, die zorgen voor een luxueuze uitstraling en een subliem draagcomfort. Of je nu op zoek bent naar een stijlvolle blouse, een comfortabele trui of een prachtige zomerjurk, Het merk biedt vooral voor dames een breed scala aan kledingstukken die de perfecte balans vinden tussen verfijning en casual chic.

Hartford mode: stijlvol en comfortabel

Met aandacht voor subtiele details en een vleugje bohemien flair, straalt Hartford dameskleding een ontspannen en toch verfijnde stijl uit. Of je nu een formele gelegenheid hebt of gewoon een dagje wilt genieten van je vrije tijd, Hartford kleding voor dames is de ideale keuze voor de moderne vrouw die er graag stijlvol uitziet zonder concessies te doen aan comfort. Elke collectie bevat weer een Hartford blouse, broek, jurk of tas die in elke stad uitverkocht is, omdat het item in alle damesbladen staat. Ook de riemen met een mooie prijs-kwaliteit verhouding zijn bij alle leeftijden erg geliefd.

Bohemien Hartford damesmode

In de collecties van Hartford dames kleding zijn bohemien invloeden uit de zestiger jaren, zoals de folk rock muziek en de surfsport terug te zien. Ook ademen ze de sfeer van de Franse Atlantische kust in Les Landes. Hartford damesmode is voor liefhebbers van de zee en een chique, ongedwongen leefstijl. Het biedt een complete garderobe voor vrouwen van alle generaties. Echte klassiekers en must-haves, gemaakt van de fijnste stoffen, zoals Frans linnen, katoenen stoffen van Albini uit Italië en van Maruwa uit Japan. Prachtige blouses en tops, met of zonder print, boyfriend broeken, colberts en wollen jassen. Maar ook alternatieve klassiekers met een speels tintje, zoals kleine Hawaiiaanse danseressen geborduurd op een shirt, Tahitiaanse bloemen op een bikini of polka dots op een jurk of broek. Ben je nog op zoek naar een originele broek, blouse of jurk voor een feestje? Er zijn maar weinig merken, zoals deze. De meeste vrouwen die Hartford damesmode eenmaal geprobeerd hebben, willen niet snel meer wat anders.

Hartford tassen en riemen: de accessoires om mee te flaneren

Hartford tassen en riemen voor dames stralen een onmiskenbare Bohemian stijl uit, waardoor ze perfect passen binnen het thema van strandmode of ‘flaneer over de boulevard mode’. Deze accessoires vangen de vrije geest van de Bohemien levensstijl met hun aardse kleurenpalet, etnische patronen en natuurlijke materialen. Of je nu langs de branding loopt of door de zonnige straten struint, Deze tassen en riemen voegen een vleugje speelse nonchalance toe aan je look. De zorgvuldig geselecteerde details, zoals franjes, kralen en gevlochten texturen, weerspiegelen de ontspannen vibe van het strand, terwijl ze tegelijkertijd een vleugje verfijning behouden. Met Hartford accessoires kun je moeiteloos de charmante en relaxte sfeer van het strand omarmen, waar je ook bent.

Hartford dameskleding: Amerikaanse kledingklassiekers in een Frans jasje

Hartford kleding heeft een mooie geschiedenis. In 1979 bedacht de Fransman Yves Chareton in de Verenigde Staten het Hartford-project. Hij voegde een vleugje moderniteit toe aan de Amerikaanse kledingklassiekers. Een New Yorkse fabrikant wilde hem wel oude voorraden Oxford- en chambray-stoffen verkopen. Die waren nergens meer te vinden, maar ideaal voor het maken van de eerste vintage-geïnspireerde Hartford shirts. Een paar jaar later keerde Yves terug naar Parijs en daar begonnen de collecties in omvang te groeien en werd het merk geroemd om zijn stijl en prachtige materialen. Droeg je als vrouw in die tijd een Hardford blouse, dan kreeg je gegerandeerd een compliment over je stijl. Door Europese invloeden te mengen met de casual Amerikaanse stijl kreeg het merk al snel een cultstatus aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Hartford dameskleding online bij Highlands

Dit merk is helemaal terug van weggeweest in onze Highlands webshop en winkel in Helmond! Ben je op zoek naar een casual blouse met die typerende Franse stijl? Dan is een Hartford blouse helemaal jouw ding! Combineer de items van dit mooie prêt-à-porter merk met de kleding van bijvoorbeeld By-Bar en Cambio en maak je Amerikaans-Franse look zo helemaal af. Wil je er nog een mooie, grote tas bij? Dan maakt een Hartford tas of riem je outfit meer dan compleet! Bestel Hartford dameskleding online bij Highlands. Het bestelproces is eenvoudig, betaling is veilig en u ontvangt gratis verzending v/a 75,-.