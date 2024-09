Indoor Skydiving | Double Dutch (2024)

Deze discipline bestaat nog niet zo lang en de wedstrijd-regels worden nog elk jaar aangepast. Het is één van de moeilijkste disciplines waarbij je alle skills in de strijd moet gooien.

Het principe is simpel: in teams van 2 of 4 personen (D2W / D4W) moet je patronen 3 keer achter elkaar uitvoeren in een zo kort mogelijke tijd. Één van de teamleden is de leider in de tunnel en de andere teamleden volgen.

De patronen zijn onderverdeeld in zogenaamde ‘snakes’, ‘verticals’ en ‘mixers’. In de snakes verplaats je je (head-up of head-down) in een bepaalde lijn tussen 4 kwadranten van de tunnel. Bij de ‘verticals’ komt er echte acrobatiek kijken: je voert salto’s of ‘layouts’ in verschillende richtingen uit. Bij de ‘mixers’ worden snakes en verticals gecombineerd.

Alsof de patronen op zich al niet moeilijk genoeg zijn, moet je voor een correcte uitvoering ook nog rekening houden met lijnen die de tunnel in kwadranten verdelen en een onzichtbare middellijn die je lichaam niet mag aanraken bij bepaalde manouvres.