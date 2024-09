Indoor Skydiving - Ice Mountain Adventure Park | Praktisch (2024)

Hoe gaat het in zijn werk?

Reserveer gemakkelijk online

Jouw indoor skydiving avontuur begint hier. Zoek de formule die het best bij je past. Bekijk onze tarieven en pakketten, en reserveer je arrangement online.



Kom op tijd voor de safety briefing

Jouw veiligheid is voor ons een absolute prioriteit. Vooraleer we je meenemen in de windtunnel word je door onze professionele instructeurs gebrieft over de veiligheidsvoorschriften, vlieginstructies en communicatiesignalen. U moet een uur op voorhand aanwezig zijn voor de bevestigde vluchtsessie.Zo mis je geen kostbare vluchttijd.

Professionele vlieguitrusting

Na de briefing neemt de instructeur je mee naar de kleedkamer waar je een overall, een veiligheidsbril, oordopjes en een helm krijgt. Zorg ervoor dat je broekzakken leeg zijn en bewaar juwelen in je locker. Wij raden ook aan om schoenen met strikken te dragen (geen sandalen, flipflops of open schoenen).



Daar gaan we!

Dit is jouw moment! Stap binnen in de vluchtkamer en laat je meeslepen in een ultieme vrije valervaring.



Debriefing

Na je vlucht ga je met je instructeur terug naar de kleedkamer voor een debriefing. Je ontvangt een gepersonaliseerd vluchtcertificaat. Je bent nu geen beginner meer en je kan met je instructeur bekijken hoe je je nieuwverworven expertise op een hoger niveau kunt brengen.

Foto’s en video zijn aan de receptie te verkrijgen na uw sessie via een QR-code, mits supplement van € 9.00/ deelnemer.

Nakaarten bij een hapje of een drankje

Achteraf kan je nagenieten in onze bar Marie-Jeannebij een hapje of een drankje. Dankzij het gratis draadloos internet kan je meteen je ervaringen online delen met al je vrienden. Misschien kriebelt het wel om meteen een nieuwe sessie te boeken? Wij helpen je met plezier!

Veiligheid

Veiligheid is voor ons zeer belangrijk. Wie komt skydiven wordt steeds bijgestaan door professioneel gevormde instructeurs. Zij zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan genieten van jouw vrije val. Elke skydiving sessie wordt persoonlijk begeleid door professionals.

Na een initiatiefase krijg je de kans om je verder te specialiseren in deze discipline en dankzij de professionele omkadering kan je snel een hoog niveau bereiken.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een gemiddelde sessie?

De tijd in de tunnel wordt ingedeeld in vluchten van 1 minuut. Er zijn pakketten beschikbaar vanaf 2 vluchten, maar wij raden een minimum van 3 vluchten aan voor een optimale ervaring.



Vanaf welke leeftijd mag ik vliegen?

Hoewel er op indoor skydiven geen minimumleeftijd staat, raden wij deze attractie af voor kinderen onder 4 jaar. Het kind moet een goede lichaamscontrole hebben en voldoende zelfzekerheid.



Is er een maximum gewicht om te vliegen?

Wij behouden ons het recht om personen die meer wegen dan 130 kg uit veiligheidsoverwegingen de toegang tot de tunnel te weigeren.



Welke kledij trek ik best aan in de tunnel?

In de tunnel draag je best comfortabele kledij die voldoende bewegingsvrijheid biedt (bijvoorbeeld een jeans, t-shirt en sportschoenen met strikken). Wij zorgen voor een vliegoverall, oordoppen, helm en veiligheidsbril.



Heb ik in de tunnel een helm en handschoenen nodig?

Uit veiligheidsoverwegingen is een goed zittende helm in de tunnel absoluut verplicht! We raden bovendien aan handschoenen te dragen om eventuele schaafwonden te vermijden. De ruimte binnen de tunnel is niet oneindig en de glazen wanden zijn nooit ver weg. Je kwetsen aan de tunnelwand kan dus niet altijd uitgesloten worden.



Mag ik bij het vliegen mijn juwelen en/of uurwerk aanhouden?

Neen, juwelen en uurwerken zijn niet toegelaten omdat ze door de hoge windsnelheden tijdens het skydiven zouden kunnen loskomen. Om schade en verwondingen te vermijden kan je al deze zaken in de lockers opbergen.



Is skydiven zeer lastig of valt het mee? Kan ik me voorbereiden door in de fitness arm-, been-, of schouderspieren te trainen?

Voor beginnende skydivers kan het behoorlijk lastig zijn omdat je spieren gebruikt die je bij andere sporten niet op die manier belast. Extra training van de arm-, been-, of schouderspieren is zeker niet verkeerd. Bij skydiven komt het echter niet alleen op spierkracht aan. Ook beweeglijkheid, lichaamscontrole en coördinatie zijn zeer belangrijk.



Kunnen mensen met epilepsie, hartritmestoornissen of andere medische aandoeningen vliegen?

Bij medische aandoeningen of twijfel aan de fysieke gesteldheid vragen wij goedkeuring van een huisarts, dokter of een ander medisch specialist. Geef deze goedkeuring van de medisch specialist altijd aan de receptie en jouw instructeur, zodat zij ten alle tijdeop de hoogte zijn.



Ik heb een schouderblessure gehad mag ik dan vliegen?

Voor het indoor skydiven gelden bijna geen beperkingen. Heb je een schouderblessure gehad dan dien je dit voordat je gaat indoor skydiven te melden, zowel bij onze receptie als bij jouw instructeur. De instructeur zal hier uiteindelijk over beslissen en je, indien nodig, op een andere manier in de tunnel begeleiden. Zolang de betreffende beperkingen gemeld worden kunnen wij hier op de juiste manier op inspelen. Zo kan iedereen veilig indoor skydiven!



Kunnen mensen met een beperkingvliegen?

In principe kan iedereen indoor skydiven. We ontvangen regelmatig mensen met een beperking (mentaal, fysieke gehandikapt of blind). Wel dient dit te allen tijde van te voren aangegeven te worden, zodat wij er rekening mee kunnen houden. Overleg eerst met de receptie.Zij zullen de mogelijkheden in overleg bekijken en indien nodig extra begeleiding inplannen.



Hoe lang blijft een cadeaubon geldig?

Alle cadeaubonnen zijn geldig tot 12 maanden na de aankoopdatum.



Moet ik mijn online gereserveerde ticket afdrukken en meebrengen?

Ticketten kan je ter plaatse tonenaan de receptie bij aankomst, ze moeten niet afgedrukt worden. Een QR code volstaat.



Hoe laat moet ik aanwezig zijn?

Je moet je 1 uur voor de vlucht bij de receptie aanmelden. Zorg ervoor dat je op tijd komt, anders verlies je misschien kostbare vliegtijd.



Als ik 1 uur koop, moet ik dan onmiddellijk alle vluchttijd gebruiken?

Neen, idealiter gebruik je 10 tot 15 minuten vluchttijd per sessie. Als je dat wenst kunnen we een rotatiesysteem invoeren met andere skydivers.



Mag ik vliegen met een parachute op de rug?

Ja, maar alleen met de nodige bescherming.



Vanaf wanneer word ik als Pro Flyer beschouwd?

Je wordtPro Flyer na het volkomen van het certificaat.



Technische informatie

Met een hoogte van 15 meter behoort onze Indoor Skydive windtunnel tot de grootste van de wereld.

Vliegen aan 300 km/u

De windtunnel werkt als volgt: in een gesloten circuit wordt een opwaartse luchtstroom gegenereerd met behulp van 4 turbines. Deze luchtstroom wordt doorheen een omgekeerde trechter geleid en zo ontstaat een opwaartse stuwkracht. De gemiddelde luchtweerstand komt dan overeen met een valsnelheid van ca. 300 km per uur.



Beleef het samen

Dankzij het geïntegreerd koelsysteem wordt de lucht in de tunnel constant op 23°C gehouden. De glazen vluchtkamer heeft een diameter van 4,35 meter en de doorzichtige glazen wand zorgt ervoor dat familie en vrienden kunnen meegenieten van je unieke ervaring in de skydive simulator.

De werken aan de Indoor Skydiving op de site van Ice Mountain Adventure Park startten in februari 2015 en duurden een jaar lang. Het resultaat mag dan ook gezien worden. Voor deze nieuwe attractie werd een hypermodern gebouw van 22 meter hoog gebouwd. De vloerplaat van de tunnel bevindt zich 16 meter onder de grond, waardoor een vluchtkamer met actieve luchtcirculatie van ongeveer 30 meter werd gecreëerd.