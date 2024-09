Indoor Skydiving Praktische info | Ice Mountain (2024)

De tijd in de tunnel wordt ingedeeld in vluchten van 1 minuut. Er zijn pakketten beschikbaar vanaf 2 vluchten, maar wij raden een minimum van 3 vluchten aan voor een optimale ervaring.

Welke kledij trek ik best aan in de tunnel

Is skydiven zeer lastig of valt het mee? Kan ik me voorbereiden door in de fitness arm-, been-, of schouderspieren te trainen?

Voor beginnende skydivers kan het behoorlijk lastig zijn omdat je spieren gebruikt die je bij andere sporten niet op die manier belast. Extra training van de arm-, been-, of schouderspieren is zeker niet verkeerd. Bij skydiven komt het echter niet alleen op spierkracht aan. Ook beweeglijkheid, lichaamscontrole en coördinatie zijn zeer belangrijk.