Jennifer Egan: Lebenslauf, Bücher und Rezensionen bei LovelyBooks (2024)

Mit ihrem Roman „Der größere Teil der Welt“ gelang Jennifer Egan der internationale Durchbruch. Jetzt knüpft sie in ihrem neuen visionären Roman „Candy Haus“ über unsere Gegenwart ein schillerndes Netz aus Lebensläufen. Im Mittelpunkt steht der charismatische Bix Bouton, Gründer eines atemberaubenden Start-ups in Amerika. Sein Coup ist eine App, die unsere Erinnerungen ins Netz hochlädt. Ein gefährliches Glück, denn die Erinnerungen werden für andere sichtbar. Und da ist Bennie Salazar, Ex-Punk-Rocker, der als Musikproduzent in Luxus driftet und seinen Sohn an die Sucht verliert …

New York, Chicago, Los Angeles – die Wüste, der Regenwald: Mit vor Energie funkelnden Figuren erzählt Egan von der Suche nach Familie und Geborgenheit in einer Zeit, in der die digitale Welt unsere Sehnsüchte auffrisst. (Quelle: Inhaltangabe – S. Fischer Verlage)

CANDY HAUS ist der aktuelle Roman von Jennifer Egan und hat mich mit der Inhaltsangabe sehr neugierig gemacht. Anfangs wusste nicht genau, was mich hier wirklich erwartet und war am Ende vom besonderen Aufbau ziemlich überrascht – und das im positiven Sinne.

Der Roman erzählt die Geschichten verschiedenster Menschen – beginnend mit Bix Bouton, dem erfolgreichen Erfinder von MANDALA und einer App, mit der man seine Erinnerungen ins Netz hochladen kann – für alle zugänglich. Jahre zuvor ist er auf der Suche nach der einen Idee und nimmt durch Zufall an einer privaten Diskussionsrunde teil, in der ein Vortrag der Anthropologin Miranda Kline besprochen wird. Sie wurde mit ihrem Buch „Muster des Vertrauten“ sehr bekannt, dessen Inhalt sich in der Welt der Social-Media-Unternehmen als wertvoll erwiesen hat, allerdings nicht ganz im Sinne der Autorin.

Dieses ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus einem Roman, der mit einer präzisen Figurenzeichnung überrascht: Hier werden im Stil von Kurzgeschichten die Lebenswege unterschiedlicher Figuren erzählt, die auf verschiedenste Weise miteinander in Verbindung stehen. Der Erzählstil ist der jeweiligen Figur angepasst, was sehr gut gelungen ist, denn die einzelnen Geschichten könnten unterschiedlicher nicht sein. Mal etwas speziell und auch besonders, aber immer auf bestimmte Weise packend. Manchmal ist durch die Überschrift der Kapitel sofort klar, um wen es sich handelt, ein anderes Mal dauert es, bis man erfährt wer es ist und wie diese Person mit einer anderen aus dieser Geschichte in Verbindung steht.



„Neugier und Nützlichkeit üben eine schleichende, unerbittliche Macht aus – wenn ich im Leben irgendwas gelernt habe, dann das. Man kann ihnen eine Minute widerstehen, hundert Minuten, sogar ein Jahr. Aber nicht für immer.“ (Miles) – Seite – 61, eBook

Die Autorin schafft es, die einzelnen, so unterschiedlichen Lebenswege der Charaktere detailreich zu schildern, oft auch über Jahrzehnte (20. und 21. Jahrhundert). Man muss den roten Faden durch dieses abenteuerliche Labyrinth der Lebensläufe erst suchen – am Anfang ist es zunächst leicht unübersichtlich. Dennoch lohnt es sich, dranzubleiben, denn mit jeder Seite wird die Story klarer. Alles wird langsam miteinander verknüpft und läuft auf verschiedenste Weise bei Bix Bouton zusammen.

Überraschend ist, dass dieser zwar immer mal wieder auftaucht, aber gar nicht so präsent ist, wie ich zunächst angenommen hatte. Ein zentraler Punkt ist natürlich dessen Erfindung, die App „Besitze dein Unterbewusstes“. Über diese erfahren wird im Laufe des Buches mehr und auch den Preis dafür, wenn man die App nutzen will.



„Dreizehn Jahre nach dem Release von ‚Besitze dein Unterbewusstes‘ hatte sich ein untergeordnetes Feature – das Kollektivbewusstsein – einen zentralen Platz erobert. Wenn man sein Bewusstsein ganz oder in Teilen in ein Online-„Kollektiv“ hochlud, erhielt man Zugang zu den anonymen Gedanken und Erinnerungen aller Menschen auf Erden, ob lebendig oder tot, die dies auch getan hatten.“– Seite 61/62, eBook

Von Erfolg und Misserfolg, Freud und Leid, vielen Schicksalen bis hin zu längst Vergangenem und Vergessenem, dass durch hochgeladene Erinnerungen wieder sichtbar wird – es wird abwechslungsreich, unterhaltsam und manchmal auch außergewöhnlich. Zugleich auch etwas unheimlich, denn wer möchte seine Erinnerungen schon für alle zugänglich machen? Die Figuren habe dazu unterschiedliche Meinungen. Auf jeden Fall bleibt es sehr interessant.



Der Sieg hat seinen Preis, wie alles andere auch.“– Seite 124, eBook

Jennifer Egans Buch „Der größere Teil der Welt“ habe ich bisher noch nicht gelesen, daher kann ich zu eventuellen Verknüpfungen aktuell nichts sagen. Mir ist bekannt, dass die Figur Bennie Salazar dort eine Rolle spielt, die auch hier vorkommt. Man kann „Candy Haus“ auf jeden Fall ohne Vorkenntnisse lesen.

Mein Fazit: Ein besonderes Buch, das mit einer starken Figurenzeichnung überzeugt. Von einem technischen Fortschritt, der etwas beängstigend ist und einem Buch, dessen Inhalt zweckentfremdet wird, bis hin zu den unterschiedlichsten Lebenswegen, die doch irgendwie miteinander verbunden sind – auf ganz verschiedene Weise. Mal dramatisch, mal schillernd, mal bewegend und mal nachdenklich, aber auf jeden Fall immer interessant. Ein außergewöhnlicher Roman, dem man zunächst etwas Zeit geben muss, dann aber jeder Seite packender wird – 4,5 Sterne von mir.