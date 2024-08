Jerkbait prezentuje: moja przygoda z rodbuildingiem – odcinek 1 - nowy artykuł na jerkbait.pl - Rodbuilding (budowa wędek) (2024)

Napisano 29 czerwiec 2009 - 09:34

..szczerze mowiac, mialem nadzieje, ze przy okazji opiszesz tego talona 15 lb, co to pelno-mlecznym-tucznikiem-znoszacym-zlote-jaja jest..

@Pitt

On akurat byl zrobiony jeszzce w Aquariusie, zarowno on, jak i 2,6m MXF zaczynaja sie prosic o przezbrojenie...blanki jeszzce zyja swietnie, natomiast reszta zaczyna dogorywac.

Moge kiedys strzelic opis ale to potwornie nudne bedzie...

@biosteron

To niestety tak jest, ze do wielu rzeczy trzeba dojsc niejako samemu. Rodbuilder jest dealerem, jego rola w tym zeby przedstawic wykonalne dla obu stron mozliwosci a wybierasz sam. Zreszta byles i na pewno to juz wiesz.

@Friko

Z tym ujawnianiem troche przesada, zdaje sie ze w kilku postach sugerowano mi, ze to nie wiem o czym mowie i zdradzalem, ze mam za soba pewne etapy.

@hasior

No niestety nie mam az tak dobrego dostepu do komponentow i blankow, nie wszystko da sie pomacac w pracowni i to trzeba sprowadzac. Zawsze jest mozliwosc, ze cos nie podpasuje.

Z drugiej strony te wedki, ktore juz sa w moim arsenale, nie traktuje jako sprawe zamknieta.

Istnieje mozliwosc trafienia na blanki, ktore beda mi bardziej lezaly...

Troche tez nie tak podchodzilem, zeby uzyskac narzedzia bardzo specjalistyczne (masz to co chciałeś pod miarę,na konkretna wode rybe a nawet wabik) ale tak, zeby bylo w miare uniwersalnie, na tyle ile jest to mozliwe w danym typie wedki.

Dlatego racje ma @Pitt piszac o tym Talonie 15LB , jakos on sie nie daje wyeliminowac z zestawu mimo uplywu czasu.

Gumo