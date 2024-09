K-715-KV VOLKSWAGEN, Schade & Km-standen (2024)

Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig?De grootste kans om het voertuig te verkopen is via

Op zoek naar een ander voertuig en ga je je eigen voertuig verkopen of inruilen? Dan heb je de tenaamstellingscode nodig. De tenaamstellingscode bestaat uit meerdere delen en heeft in totaal 9 cijfers.

Vergelijk 28 aanbieders Wordt deze VOLKSWAGEN jouw nieuwe auto? Bespaar op je autoverzekering! In onze vergelijker bekijk je het aanbod van 28 verzekeringsmaatschappijen. Vul je postcode en geboortedatum in om de aanbiedingen te bekijken.

See Also

Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is.

Geen aandachtspunten! In de periode van 26-01-2021 tot 06-09-2024 is dit voertuig nooit afgekeurd tijdens een RDW APK.

See Also

WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag.

Dit voertuig had destijds een nieuwprijs vanaf €55.628,- en is een origineel Nederlandse auto.

Top Articles

Bachmann Kicks Off 2024 in Style with the Spring British Railway Announcements - BACHMANN EUROPE NEWS

Bachmann Europe - Winter 2023 Announcements

I'm quietly obsessed with Floatopia, a free-to-play superpowered Animal Crossing-like that's New Horizons meets My Hero Academia

Take Me To Dollar Tree Near Me

Myhr North Memorial

Summer Rae (Danielle Moinet) Is Looking Peachy In Stunning New Photos From The Beach

Bones And All Showtimes Near Pony Village Cinema

Carithers Telephone Advice Book

About My Father Showtimes Near Cinépolis Pico Rivera

Craigslist Douglas Wyoming

Why Is My Pura Blinking Red? - Rewrite The Rules

Why is My Pura Blinking Red: Troubleshooting Tips for Your Device