K.R. Alexander - Het is maar een spel (Horrorland 9) – Bookaddictnl (2024)

Wat mij betreft zijn de griezelige boeken in de Horrorland serie van uitgeverij Kluitman absoluut boeken om naar uit te kijken.

En ondanks dat het boeken voor de jeugd zijn, kan ik als volwassene bevestigen dat ik er steeds weer opnieuw van geniet.

Deze maand kwam alweer het negende boek uit in deze serie. ‘Het is maar een spel’ is geschreven door K.R. Alexander. Een auteur die we al vaker voorbij hebben zien komen. En terecht trouwens!

(Van Kluitman ontving ik een exemplaar in ruil voor mijn eerlijke mening)

“Beatrice wil graag meer volgers op haar streamingkanaal. Ze hoopt dat de game DARK[room] daarbij zal helpen.

Sommige gebruikers zeggen dat de game supercool is. Andere zeggen dat hij supergevaarlijk is. Het concept lijkt simpel: je hebt zeven dagen om zeven geesten te vangen met je camera. Maar al snel blijkt dat de game de geesten écht heeft losgelaten. En stoppen met spelen is geen optie. Haar volgers denken dat Beatrice de angstaanjagende achtervolgingen verzint. Maar dat is niet zo. Ze vecht voor haar leven!”

‘Het is maar een spel’

In ‘Het is maar een spel’, volgen we het verhaal van Beatrice. Een echte nerd en niet perse erg populair op school. Haar beste vriendin is Rochelle en samen delen ze de liefde voor het spelen van games en het live streamen hiervan voor andere fans.

Helaas heeft hun kanaal nog niet veel volgers, dus opzoek naar een toffe nieuwe game duikt Beatrice de game forums op. Wie weet vindt ze wel een game die niemand anders nog live heeft gespeeld.

Uiteindelijk wordt ze al vrij snel verleid door, wat lijkt, een slimme marketing strategie die uitroept de game DARK[room] vooral NIET te spelen.

En tja, alles wat je ‘niet’ zou moeten doen, doen we juist wel toch?

Natuurlijk download Beatrice de game en natuurlijk is ze van plan deze samen met haar beste vriendin te spelen en te streamen in de hoop meer kijkers naar hun kanaal te trekken.

Deze game blijkt uiteindelijk alles wat Beatrice hoopt. Maar wanneer de angstaanjagende gebeurtenissen in de game zich ontvouwen, lijken fictie en realiteit ineens niet meer zo ver bij elkaar vandaan te liggen.

Een bizar en angstaanjagend verhaal waarin K.R. Alexander je verrast met het onmogelijke.

Natuurlijk begint dit boek weer met een proloog, of hoofdstuk 0 zoals Alexander het graag noemt.

Een proloog zoals we inmiddels van hem kennen en welke direct een opbouw aan spanning laat zien die de (jonge) lezer prikkelt vlug verder te lezen.

Wat volgt is een super spannend en griezelig verhaal, waarbij we met veel details en de beeldende schrijfstijl van K.R. Alexander helemaal het verhaal in worden gezogen.

Wat kan hij schrijven!

Hij weet naar mijn mening absoluut de zintuigen van de lezer te prikkelen met de duistere gebeurtenissen in zijn verhaal.

Daarnaast, zorgt hij ook altijd voor een balans tussen de verhaallijn en de uitwerking van de personages. Want natuurlijk draait het niet alleen maar om de game.

We zien wat personages en hun levens betreft een fijne uitwerking. Er komen thema’s aan bod die de jeugdige lezer zal herkennen. Pesten op school, een eerste verliefdheid, vriendschap, maar ook de keuzes tussen goed en kwaad.

Samen met de diversiteit die K.R. Alexander altijd in zijn verhalen verweeft, wat mij betreft echt de moeite waard om te lezen.

Wat ik zelf een tof detail aan dit boek vind, is dat het boek opgedeeld is in zeven delen. Of zeven dagen moet ik eigenlijk zeggen. Deze zeven dagen houden natuurlijk verband met het verhaal.

In mijn ogen zorgt ook juist dit detail voor extra spanning, omdat de druk die op de hoofdpersonages ligt zo nog eens extra goed benadrukt wordt.

En K.R. Alexander zou K.R. Alexander niet zijn als hij niet zou afsluiten met een epiloog dat je kippenvel bezorgd. Spannend en onheilspellend!

Net als bij de verhalen van R.L. Stine is ook bij K.R. Alexander niets wat het lijkt….

Conclusie

Op de eerste plaats ben ik absoluut fan van alle boeken in deze heerlijke Horror serie voor de jeugd.

K.R. Alexander steekt als auteur voor mij wel echt met kop en schouders boven de rest uit.

Zijn verhalen, zijn thema’s en zijn (diverse) personages zijn allen goed doordacht en maken zijn boeken tot echte pageturners. Welke leeftijd je ook hebt. Zijn boeken zijn geschikt voor iedereen.

Ik ben er ook zeker van dat de jonge lezers zich kunnen herkennen in zijn personages. Niet alleen qua leeftijd, maar ook zeker qua gedachten en emoties op die leeftijd.

Ook ‘Het is maar een spel’ is dus absoluut weer een heerlijk horror verhaal.

In mijn ogen is het plaatje compleet en kan ik ook dit boek weer aan een ieder aanraden!

K.R. Alexander schrijft ook boeken voor young adults en volwassenen en ik ben na de toffe jeugdboeken die ik tot nu toe van hem heb gelezen, echt benieuwd geworden naar deze verhalen!

