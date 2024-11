Kamer 333, een vierde griezelig Horrorland boek (2024)

De nacht is gevallen en ik hou van dit tijdstip. De wereld is dan altijd rustiger, ik voel me rustiger. Geen stoorzenders of prikkels die iets van me willen. Nee het is ik en de grote donkere deken die voor een aangename rust zorgt. Kamer 333 is het vierde Horrorland boek en perfect om op dit tijdstip te lezen. Al heb ik het idee dat het hout net wat meer kraakt in huis en lijken de schaduwen donkerder te worden naarmate ik verder kom in dit boek…

Na het overlijden van haar moeder verhuist Jasmine met haar vader naar Gold River. Daar staat het verlaten Carlisle Hotel, waar precies 33 jaar geleden in één nacht alle gasten zijn overleden. In Jasmines nachtmerries lijkt het of het Carlisle haar roept. Als een vriend voorstelt om mee te doen aan de Uitdaging om een nacht in het hotel door te brengen, ziet Jasmine dit als een kans. Nu kan ze misschien ontdekken waarom het verlaten hotel haar zo in zijn greep heeft. Al gauw komen ze erachter dat kamer 333 de enige kamer is die écht leeg blijkt te zijn en Jasmine krijgt steeds sterker het gevoel dat de kamer honger heeft naar nieuwe gasten…

Maar het Carlisle bleef leeg.

Dat bleef het al bijna drieëndertig jaar. Blz 8 Kamer 333

Horrorland

Kamer 333 is alweer het vierde boek uit de Horrorland serie van uitgeverij Kluitman. De auteur K.R. Alexander, oftewel Alex R. Kahler heeft drie boeken tot nu toe geschreven in deze serie. Ik zal je vinden, het derde boek en auteursdebuut van Daka Hermon, is tot nu toe dikke favoriet bij mij. Maar alle delen hebben een aangename mate van horror en griezelen. Geschikt voor moedige lezers vanaf 10 jaar.

Elk deel weet een bepaald stukje horror te pakken. Poppen, geheimen, andere dimensies, spoken en zoveel meer is al aan bod gekomen in “pas” vier boeken! Kamer 333 is mijn absolute favoriet so far van K.R. Alexander. Buiten dat het heel spannend is, heeft het ook een mooie en gevoelige kern.

Thema’s

Uiteraard voert horror en griezelen de boventoon in de Horrorland boeken. Alles ademt spanning en gruwelen. De moderne Kippenvel, samengebracht dankzij diverse auteurs. Het leuke is dat elk deel echt wel weer anders is. Zo zijn er favorieten die ontstaan maar toch wil je vooral alles lezen om maar geen eventuele nieuwe favoriet te missen. Kamer 333 heeft een geweldige voorkant en het verhaal heb ik in 1 keer verslonden.

De pas verhuisde Jasmine en haar nieuwe vrienden Rohan en Mira doen mee met een uitdaging onder eerstejaars studenten. Blijf zo lang mogelijk in het verlaten hotel van de stad. Een hotel met een griezelig verleden. Uiteraard gaat het helemaal mis en vliegen de gruwels je om de oren. Tegelijk spelen thema´s als vriendschap, gemis, verlies, familie, pesten en ergens bij horen mee. Mooie onderwerpen die sluimerend door het verhaal heengaan maar zeker een net zo’n grote rol spelen wat mij betreft.

Sta je Samen sterk?

Samen sta je sterker, dat is iets wat meestal wel klopt. Samen versterk je sowieso gevoelens. Dit kunnen positieve gevoelens zijn. Maar ook negatieve gevoelens worden samen versterkt. Angst kan om zich heen grijpen in een groep als een laaiend vuurtje. Maar alleen wil niemand zich voelen. En hoe ga je om met een gemis wat alleen maar groter en groter wordt? Kamer 333 is een mooi horrorpareltje met een aangrijpende kwetsbare kern.

K.R. Alexander heeft mij met Kamer 333 voor zich gewonnen. Het zijn niet zozeer de gruwels die me echt bang maken. Maar de onderlaag en het uiteindelijke einde vind ik mooi in het contrast met de horror. Het is gewoon in balans wat mij betreft.

In april 2022 volgt het vijfde deel van Horrorland, die je overigens allemaal gewoon los van elkaar kan lezen. Dit deel is niet van Alexander maar van een nieuwe naam. En daar heb ik onwijs veel zin in!

Eerder verschenen in de Horrorland serie

Het Poppenhuis Verdronken Ik zal je vinden

Horrorland boekenserie

De horrorland boekenserie van Kluitman is geschikt voor lezers vanaf 10 jaar. Het zijn griezel, horrorboeken met diverse thema’s maar dat ze spannend zijn is wel duidelijk. Elk deel staat los van elkaar, althans tot nu toe. Wie weet komt er ooit wel een vervolg nog van een boek. Hieronder de volgorde van uitgave, maar ze zijn dus prima los te lezen!

Het Poppenhuis

Verdronken

Ik zal je vinden

Kamer 333

Duisternis

Bloedhond

Ik kom je halen

Specificaties Kamer 333

Auteur: K.R. Alexander | Vertaald door Linda Broeder | Uitgever: Kluitman | Februari 2022 | Het vierde boek in Horrorland serie | Vanaf 10 jaar | 224 pagina’s | 9789020623840 | Meer informatie bij je lokale boekhandel of klik hier

