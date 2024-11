RK-219-Z: Volkswagen Up!

RK-194-Z: Volkswagen Up!

K-529-TZ: Mini Clubman One

K-706-VS: Toyota Aygo K-707-VS: Hyundai Kona K-708-VS: Lexus Nx300h K-709-VS: Volkswagen Up K-710-VS: Volvo V90 T8 twin engine K-711-VS: Volvo V90 K-712-VS: Volvo V60 T8 twin engine K-713-VS: Volvo V60 T6 twin engine K-714-VS: Volvo Xc60 T8 twin engine K-715-VS: Mercedes-benz Gle 450 4matic

Benieuwd naar het schadeverleden van deze grijze personenauto uit 2017? Of wil je de gedetailleerde waarde van K716VS weten? Of controleer gewoon even de vorige eigenaren . Voorkom een miskoop!

C

Deze 1.4-liter viercilinder Audi Q3 verbruikt 5,9 l/100km (1:17) en heeft energielabel D . Dat houdt in dat deze auto tot 10% meer verbruikt dan een gemiddelde personenauto van deze grootte. De CO2-uitstoot is 138 gram/km .

over deze Audi Q3.

LET OP: Op deze personenauto is een terugroepactie actief. Dat betekent dat de auto-eigenaar terug naar de garage moet om dit te laten herstellen.

Dit is een geimporteerde auto. Op 19-03-2021 (bijna 3½ jaar geleden) is de Audi Q3 met kenteken K716VS naar Nederland gekomen en was toen 3 jaar, 2 maanden en 30 dagen oud.

Op deze pagina vind je alle informatie over K–716–VS , een 1.4-liter viercilinder Audi Q3. Het is een grijze 4-deurs station uit 2017 van €49.654,-. De benzinemotor levert 110 kW (149 pk). De APK van deze grijze Q3 vervalt op 16-03-2025 (over ruim 6 maanden).

