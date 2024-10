Koningsdag Pizzacake - Bakkriebels (2024)

Snel naar recept

Ik heb nog een allerlaatste Koningsdag recept voor jullie. En dat op Koningsdag! Met rood-wit-blauw en oranje is dit een pareltje om vandaag met de kinderen te maken. Of één van de volgende dagen dat ze vakantie hebben. Een pizzacake maken is een leuke bak activiteit om te doen.

Pizzacake?

Adriënne, wat is een pizzacake? Dit heeft echt niets met pizza te maken, behalve de vorm. Het kan net zo goed een taartpunt zijn, of niet? Toch noemen we dit een pizzacake. Ik heb hier een speciale bakvorm voor gebruikt, met deze vorm bak je 8 punten in één keer. Het mooiste resultaat heb je met 12 punten. Heb je geen bakvorm en wil je deze ook niet aanschaffen dan kan je ook een gewone ronde springvorm gebruiken en de cake in punten snijden voor je de crème er op spuit. Het rondje in het midden maak je in een siliconen cupcake vormpje.

Een kwartscake, gelijke delen van de ingrediënten

Deze keer heb ik gekozen voor een kwartscake met citroenrasp en vanille, eigenlijk gewoon het recept dat hier thuis het meest in de smaak valt bij klein en groot. Een kwartscake wil zeggen dat je net zoveel boter als bakmeel, suiker en ei gebruikt. Voor een pizzacake van 12 punten hebt je voldoende aan een beslag op basis van 4 m eieren. Iedere m ei weegt 50 gram. In het geval van een kwartscake is dat bij mij de basis voor de rest van de ingrediënten.

Meringue crème, luchtige botercrème op basis van meringue

De crème waar de cake mee opgespoten is heeft een meringue als basis. Hiervoor heb ik 4 eiwitten van een m ei gebruikt. Net als bij de cake geldt ook bij de crème dat het gewicht van het ei de basis is voor de rest van het recept. In dit geval had ik 100 gram eiwitten. De verhoudingen in het recept zijn 1:2:3. Eén deel eiwit, twee delen suiker en drie delen boter. Met dat laatste speel ik nog weleens, soms gebruik ik een verhouding van 1:2:2,5. De crème is al lekker zonder smaakstof. Bij deze wilde ik een beetje een sinaasappelsmaak geven. En aangezien ik alleen sinaasappel siroop in huis had werd dat de smaakstof voor deze crème. De sinaasappelsmaak is dus subtiel aanwezig. Dit kan je versterken door sinaasappel rasp toe te voegen.

Koemelkvrij

Dit recept is door mij koemelkvrij gemaakt. In plaats van roomboter gebruik ik FloraPlant, mijn favoriete plantaardige boter om me te bakken. Met de decoratie moet je oppassen, sommige sprinkels bevatten melk.

Categorie Grote koeken Koningsdag / bevrijdingsdag Voorbereidingstijd 25 minuten Kooktijd 40 minuten Wacht tijd 20 minuten Totale tijd 1 uur, 5 minuten Ingrediënten voor de cake:

4 eieren M

200 gram suiker

200 gram roomboter of FloraPlant

200 gram zelfrijzend bakmeel

6 gram citroenrasp

12 druppels citroensap

20 gram melk

snufje zout

boter om in te vetten

bloem om te bestrooien

voor de meringue botercréme:

100 gram eiwit

175 gram fijne kristalsuiker

50 gram water

24 gram vanille suiker

275 gram FloraPlant of roomboter

100 gram sinaasappelsiroop (ik gebruikte limonadesiroop van Raak)

Voor de decoratie

Kleurstof in rood-wit-blauw en oranje

evt. Rolfondant + Koningsdag of Kroonstamp van Partycupcakes.nl

Sprinkels in rood-wit-blauw en oranje

Andere decoratie in rood-wit-blauw en oranje

overige

Pizza cakevorm

1 siliconen cupcakevormpje Instructies Vet de pizzavorm in. Verwarm de oven voor op 175 graden. Zorg dat de boter goed op kamertemperatuur is. Doe de boter in een mixerkom en voeg de suiker, de citroenrasp en het zout aan toe. Klop dit 10 minuten op de hoogste mixerstand. Voeg de eieren één voor één toe, mix telkens tot het ei opgenomen is voor je een volgend ei toevoegt. Zeef het zelfrijzend bakmeel boven de mixerkom. Spatel het bakmeel licht en luchtig door het beslag heen. Vul de pizzapunten voor 2/3 met cakebeslag. Vul ook het siliconen cupcakevormpje voor 2/3 met cakebeslag. Je houd beslag over. Bak de cake in circa 20 minuten gaar. Laat de pizzapunten even in de vorm afkoelen, verwijder ze daarna en laat ze verder op een rooster afkoelen. Vul de pizzapunten voor de tweede keer met het overgebleven beslag. Bak ook deze punten in ongeveer 20 minuten gaar. Laat ook deze punten volledig afkoelen. Verwarm, voor de meringue botercreme, de suiker met het water tot 117 graden. Klop intussen de eiwitten in een vetvrije mixerkom op. Giet de suikersiroop langzaam bij het geklopte eiwit, terwijl de mixer nog draait. Mix de meringue tot hij op kamertemperatuur is. Voeg de boter blokje na blokje toe. Voeg de siroop in 2 a 3 delen toe. Mix de crème in ongeveer 10 minuten licht en luchtig. Verdeel de crème over 4 bakjes. Kleur de crème in rood, blauw en oranje. Laat het vierde bakje ongekleurd. Doe de crème in de spuitzakken. Snij de pizzapunten door de helft. Spuit de crème op de onderkanten van de pizzapunten. Leg de bovenkanten er op en spuit ook op deze helften crème. Laat je fantasie de vrije loop gaan en maak elke pizzapunt anders. Decoreer de pizzapunten naar eigen inzicht. Tags Cake, Sinaasappel, Vanille https://bakkriebels.nl/koningsdag-pizzacake/

