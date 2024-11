L'OR Lungo Profondo Koffiecups - Intensiteit 8/12 - 10 x 10 capsules | bol (2024)

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.

L'OR Lungo Profondo is a medium roast taken right to the edge of dark. Expect deep hints of chocolate and nuts, then light toasty notes, contrasted with soft fruitiness. L'OR Lungo Profondo was artfully created by L'OR Coffee Artists to offer you an experience of adventure with your coffee aroma.

The caffeine content per brewed espresso capsule will vary between approximately 55 and 65 mg. The lungo blends contain 20% more coffee per capsule; therefore, they have slightly higher caffeine content, about 77-89 mg. This variation depends mainly on the green coffee (Arabica vs.

Instead, use a lungo for a caffeine boost or to add flavor to mellow roasts. Both Americanos and “long black” coffees consist of an espresso shot diluted with water. Using a lungo shot instead of the usual espresso results in more caffeine.

In reality, lungo coffee actually has more caffeine, but only by a little bit. You see, a lungo coffee isn't just made by adding water to an espresso shot. More water is pulled into making a cup of lungo coffee and that results in a slightly more caffeinated cup.