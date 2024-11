Legxercise ervaringen en reviews - Vrouwen Anno Nu (2024)

Heb je regelmatig last van rusteloze benen, krampaanvallen, tintelingen of andere pijn in de benen? Heb je wellicht een slechte bloedsomloop of hanteer je een levensstijl waarbij je regelmatig langdurig zit of stil staat? Dan kan de Legxercise Pro misschien wel eens een interessant apparaat voor je zijn. Dit is namelijk een apparaat welke zorgt voor een natuurlijke circulatie van de benen, waardoor de bloedsomloop wordt verbeterd en de pijn in de benen verzacht zal worden. In dit uitgebreide reviewartikel vertellen we je alles over de Legxercise. Zo vertellen we je informatie over het product, delen we ervaringen en reviews van gebruikers en laten we zien waar je het product kunt kopen.

Legxercise Pro

De Legxercise Pro is beentrainer welke de natuurlijke bewegingen van de benen simuleert om zodoende pijnen in de benen te verzachten en de bloedsomloop te verbeteren zonder dat er medicatie bij komt kijken. De beentrainer is zo ontwikkeld dat deze de natuurlijke loopbewegingen van de mens nabootst. Wanneer je op het apparaat gaat staan en het gebruikt, krijg je ook het gevoel dat je aan het lopen bent. Je schakelt het apparaat eenvoudig in met de bijgeleverde afstandsbediening en doorgaans merk je na een minuut of 20 een dusdanig verschil in de benen.

De Legxercise Pro beentrainer maakt daarbij gebruik van een innovatieve simulatietechnologie. Je voeten worden bij gebruik namelijk continu van voor naar achter verplaatst. Ook je enkels en knieën komen in beweging, waardoor het gehele onderlijf beweegt. Op deze manier wordt de natuurlijke manier van lopen gesimuleerd. Het doel hiervan is dat het bloed vanuit de benen weer optimaal loopt richting het hart. Wanneer dit niet het geval is, is de kans aanwezig dat je last krijgt van vermoeide benen of bepaalde pijnscheuten of tintelingen in de benen.

De beentrainer is een laagdrempelig en toegankelijk product dat geschikt is voor zowel vrouwen als mannen en kan door alle leeftijden gebruikt worden, onafhankelijk van je lichaamsconditie. De innovatieve technologie is zo ontwikkeld dat er geen overbelasting op de spieren plaats zal vinden en heeft geen blessures tot gevolg. Het zorgt juist voor een gezonder en vitaler leven. Wanneer je normaliter weinig tot nauwelijks beweegt, kan dit apparaat een oplossing zijn om toch voldoende beweging op een dag mee te pakken. In onderstaande video kun je de werking van de beentrainer bekijken!

Legxercise ervaringen en reviews

Voor je definitief besluit om de Legxercise te kopen, kunnen we het ons voorstellen dat je graag eerst enkele ervaringen en reviews wilt lezen van gebruikers. We hebben de meest relevante ervaringen gebundeld en hieronder op een rijtje gezet.

Legxercise ervaringen Renate: “Mijn moeder is helaas niet de gezondste en meest vitale meer. Tijdens het lezen van een boek gebruikt ze nu regelmatig het apparaat om de doorbloeding te bevorderen. Op deze manier zit ze ook niet de hele dag stil en ik merk dat het haar goed doet.”

Legxercise review Karin: “Ik begin een dame op leeftijd te worden en daardoor begin ik steeds minder te bewegen. Ik merk dan ook dat mijn benen wat kracht beginnen te verliezen. Om deze reden heb ik deze beentrainer in huis gehaald om toch enigszins in beweging te blijven. Het apparaat werkt ook vrij eenvoudig en is gemakkelijk op te bergen.”

Ervaringen Legxercise Pro Henk: “Ik gebruik de Legxercise Pro beentrainer een aantal keer in de week, terwijl ik gewoon op de bank wat zit te lezen of televisie kijk. Het werkt allemaal vrij simpel en de afstandsbediening is erg handig. Ik vind persoonlijk wel dat het apparaat steeds meer lawaai begint te maken.”

Review Legxercise Pro Chris: “Ik heb al enige tijd regelmatig last van een moeilijke doorbloeding in mijn linkerbeen. Ik oefen daarom vrijwel iedere dag met de Legxercise Pro de Luxe apparaat en ik begin wel verbetering te voelen na een aantal weken. Ik ervaar minder pijn in mijn benen en ben tot op heden erg tevreden.”

Heb je zelf ervaringen met de Legxercise Pro (De Luxe)? Laat je persoonlijke review dan achter in een reactie op dit artikel, zodat nieuwe potentiële gebruikers je recensie mee kunnen nemen in het besluit.

Manon Onderstal van Manons keuze is onlangs ook te gast geweest bij Business Class waar de Legxercise Pro werd besproken met niemand minder dan Harry Mens. In onderstaande video kun je dit gesprek terugkijken.

Voor wie is het apparaat geschikt?

De beentrainer is voor zowel vrouwen als mannen van alle leeftijden geschikt en is ontwikkeld voor mensen die onder andere last hebben van vermoeide of rusteloze benen of voor mensen die nauwelijks bewegen of zeer slecht ter been zijn. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat het met name vrouwen en mannen op leeftijd zijn die het apparaat gebruiken. Voor ouderen is het een laagdrempelig apparaat met een relatief lage intensiteit, waardoor ze het vrij lang vol kunnen houden. Zo wordt de natuurlijke loopbeweging zo goed mogelijk gesimuleerd.

Legxercise Pro voordelen en nadelen

Om je een compleet beeld te schetsen, hebben we hieronder zowel de voordelen als de nadelen geschetst van de Legxercise Pro.

Voordelen

Eenvoudig te verplaatsen vanwege het lage gewicht.

Makkelijk op te bergen.

Laagdrempelig.

Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Keuze uit verschillende niveaus

Innovatie technologie

Prettige afstandsbediening

Nadelen

Maakt vrij veel geluid

Niet altijd op voorraad

