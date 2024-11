Les meilleures tactiques Meta pour la formation 41212 sur EA Sports FC 25 (2024)

On vous liste ici les meilleures tactiques et instructions Metapour la formation 41212 sur EA Sports FC 25. Ce guidecomprend donc tous les éléments nécessaires pour obtenir destactiques efficaces en jeu, afin d’évoluer au plus haut niveau surle mode FUT du jeu de football. Vous pouvez retrouver toutes nosformations et tactiques Meta sur notre guide dédié aux meilleuresformations de EA FC 25.

Mise à jour : A jour du lundi 14 octobre.

Formation 41212, uneoption Meta sur FC 25 ?

Au moment où ce guide est publié, la formation 41212 est uneoption relativement Meta sur EA FC 25. Elle conviendra donc sivous souhaitez évoluer en Rivals ou FUT Champion, bien que l’onconsidère important d’utiliser une tactique qui correspond à votrestyle de jeu. Efficace et surtout, très agréable pour construire dujeu offensif, cette tactique pourrait ainsi vous permettre deprendre plus de plaisir mais également, à gagner plus derencontres.

A noter également qu’une formation doit être directement liée àvos joueurs pour être efficace. Certaines cartes ne sont Meta quedans des circonstances spécifiques, d’autant que les Rôles(une nouveauté d’EA FC25), forcent à utiliser des joueurs dans un dispositif précis.Nous évoquerons ce point plus tard dans notre guide.

Les meilleurestactiques pour 41212 sur EA FC 25

On vous liste ici les tactiques personnalisées pour cetteformation. A noter que pour accéder à ces tactiques, il vous suffitde vous rendre dans votre club et d’ouvrir le menu déroulant avecL3. Nous recommandons de sauvegarder cette tactique sur un plan dejeu différent de celui de base, afin de pouvoir facilement changeren cours de jeu.

Lecode pour obtenir les tactiques et rôles :%&myxSy1YLe

Pour utiliser le code, il vous suffit de vous rendre dans lapartie gestion tactique et de vous décaler dans les tactiquesjusqu’à l’option « utiliser un code ».

Tactiquescollectives Dispositif 41212Resserré Style deconstruction Equilibrée Approchedéfensive Equilibrée

Modifications possibles : Bien que l’intérêt denos tactiques est de prendre l’ensemble tel quel pour obtenir lerésultat désiré (une formation Meta), il est possible de modifierquelques éléments selon vos préférences.

Ici, le style de construction pourrait être en appel de balle,principalement pour contrer un pressing constant ou très haut devotre adversaire.

Les rôles pour la formation41212

On liste ici les rôles et objectifs à utiliser pour lesdifférents joueurs, selon leur position. Cet élément là estextrêmement important dans le fonction de la tactique et saformation, n’oubliez pas de bien les remplir sans quoi, l’ensemblene fonctionnera pas aussi bien.

BU : Attaquant Avancé – Attaquer

MOC : Neuf et demi – Attaquer

MCD : Relayeur – Equilibré

MCG : Relayeur – Equilibré

MDC : Meneur de jeu relayeur/milieu défensif- Défendre

DG : Défenseur latéral – Equilibré

DD : Défenseur latéral – Equilibré

DCG : Stoppeur – Equilibré

DCD : Défenseur – Défendre

G : Gardien – Défendre

Modifications possibles : Ici, il estrecommandé d’utiliser un rôle ++ sur vos cartes Meta, tant que celan’affecte pas trop le fonctionnement de la formation. Ainsi, àl’exception des DG/DD, vous pouvez facilement utiliser un rôledifférent. On considère notamment qu’au niveau des milieux deterrain, tout est possible tant que le MDC est en objectifDéfendre. En DC, les deux peuvent être en Défenseur pour une lignedéfensive plus reculée et passive.

Joueurs Metapour la formation 41212 sur EA FC 25

Sans réaliser une liste extrêmement exhaustives, nous vousprésentons ici des joueurs et joueuses Meta pour jouer avec nostactiques sur la formation 41212 sur EA FC 25. Là encore, l’idéeest de pouvoir comparer avec votre club pour être bien sûr que lestactiques présentées ici seront idéales pour vous.

Enattaque

Pour le rôle de BU, il est important d’avoir des joueurs avec unrôle +, qui apporte beaucoup dans les appels et le placement.Ainsi, favorisez au maximum des cartes avec le rôle Attaquantavancé+ voire ++. Un BU physique avec Renard+ est totalementjouable, vu le dispositif.

Exemples de joueurs en BU : Eusebio, Mbappé,Vinicius Jr TOTW, Diogo Jota RTTK, Griezmann, Marcus ThuramPOTM

Pour le poste de MOC, un rôle de Neuf et demi ou de Meneur dejeu est extrêmement important. Favorisez un joueur relativementsouple (petite taille, bonnes stats en dribble) et complet afin defaire la différence.

Exemples de joueurs en MOC (Meneur de jeu) : DeBruyne Rush Total, Zola, Dembélé TOTW, Marta Rush Total,Nkunku.

Exemples de joueurs en MOC (Neuf et demi) :Zico, Alvarez RTTK, Claudia Pina UWCL, Palmer POTM, Nkunku.

EnMilieu de terrain

En position de MC en Relayeur, on apprécie avec au moins unjoueur capable de bien distribuer la balle et un autre avec unebonne présence physique. Ainsi, un duo d’un joueur et d’une joueuseest idéal.

Exemples de joueurs en MC : Yaya Touré,Marchisio, Frenkie de Jong Rush Total, Thuram RTTK, Aleix GarciaWorld Tour, Mac Allister.

Pour le MDC, l’idéal est d’avoir un rôle++, qu’il soit Meneur dejeu relayeur ou milieu défensif, afin d’avoir un placement optimalet un vrai impact défensif.

Exemples de MDC : Vieira, Matuidi, Petit,Tchouaméni Rush Total, Tonali, Kanté.

Endéfense

Honnêtement, en DG et DD, vu que ces derniers ne montent pas etrestent derrière, tout type de profil pourrait fonctionner. Ainsi,bien que deux joueurs purement défensifs, plus physiques, puissentsembler plus optimal, cela limitera l’intérêt de ces deux cartessur des formations plus offensives.

Pour les défenseurs centraux, l’idéal est de choisir des optionsavec un rôle + ou ++ en défenseur et/ou en stoppeur. On recommandeégalement d’avoir des cartes relativement grandes ici, mettant decôté les joueuses.

Exemples de DC : VVD RTTK, Maldini, Lucio,Araujo RTTK, Varane FDE, Saliba, Militao TOTW, Romero RTTK, van deVen, Tomori, Konaté.