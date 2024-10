Nach Bestellstart der PS5 Pro und Prime Day: Bestseller EA Sports FC 25 günstig wie nie (2024)

Dieser Tage herrscht Aufruhr, denn seit Freitag, den 11.10., ist die Playstation 5 Pro bei MediaMarkt, Saturn, Amazon und Co. bestellbar. Laut Sony soll die Pro-Version durch den neuen Grafikchip auf RDNA-3-Basis in der Lage sein, PS5-Spiele mit flüssigen 60 fps und 4K sowie Raytracing darzustellen. Hilfreich soll dabei auch die KI-basierte Technik Playstation Spectral Super Resolution sein, die anhand eines KI-Algorithmus wird dabei die Auflösung nach oben geschraubt. Hierzu wird die KI-Technologie maschinelles Lernen angewendet, bei der der Algorithmus anhand von Bildern lernt, wie es aussehen soll und mittels Upscaling die Grafikqualität nach oben schraubt, vergleichbar mit dem seit Jahren am PC verfügbaren DLSS von Nvidia. Voraussetzung zur Nutzung von PSSR sind angepasste PS5-Spiele. Künftig könnte das auch bei EA Sports FC 25 der Fall sein. Schließlich ist EAs Fußballspiel nicht irgendein Spiel, sondern der aktuelle Bestseller unter den PS5-Spielen bei Amazon. Rund um den Bestellstart der PS5 Pro gibt es nun EA Sports FC 25 so günstig, wie noch nie. Nicht mal an den Prime Deal Days konnten virtuelle Kicker so günstig gegen das Leder treten.

Was gibt's Neues in EA Sports FC 25?

Jedes Jahr stellt sich die Frage, welche Neuerungen ein neu erscheinendes Spiel bieten kann. Auch in diesem Jahr bleibt die große Revolution aus, obwohl es einige neue Features gibt. Der neue 5v5 Rush-Modus ist nun Teil des Spiels und erinnert stark an die Baller League oder Icon League. Hier spielt man auf einem Kleinfeld im Fünf-gegen-Fünf mit eigenen Regeln, inklusive Zeitstrafen. Rush kann sowohl offline auf der Couch mit Freunden als auch online gespielt werden. Allerdings lässt EA Canada hier Potenzial ungenutzt, wie der Test von PCGames zeigt. Online steht Rush nur im Ultimate Team oder in Clubs zur Verfügung, während es offline vollständig verfügbar ist.

Eine weitere bedeutende Neuerung ist die Überarbeitung der taktischen Einstellungen, die jetzt unter dem Namen FC IQ läuft. Mit einem Schnellkommando können Aufstellungen und Spieler schnell gewechselt werden. Im Taktik-Menü lassen sich den Spielern bis zu 50 verschiedene Rollen zuweisen. Zudem können vor dem Spiel Anweisungen festgelegt werden, wie sich das Team bei Ballbesitz und im Defensivverhalten verhalten soll. Alle Taktiken lassen sich auch online mit anderen EA-FC-Spielern teilen.

See Also Buy cheap EA SPORTS FC 24 CD Key 🏷️ Best Price

Erstmals seit 2016 gibt es ein neues Kommentatoren-Duo, Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte. Allerdings bringen sie auch keine nennenswerte Verbesserung im Vergleich zu Wolff-Christoph Fuss und Frank Buschmann. Viele der alten Animationen, wie etwa hölzerne Jubelszenen nach einem Champions-League-Sieg, bleiben unverändert. Der Managermodus wurde um die Option "Live-Startpunkte" erweitert, bei der die aktuelle Fußballsaison berücksichtigt wird, etwa in Bezug auf verletzte Spieler. Spieler können so die Rolle des Bundestrainers übernehmen und entscheiden, wer beispielsweise Marc-André ter Stegen vertreten soll. Ebenfalls neu ist die Integration von Frauenfußballmannschaften in den Karrieremodus. Trotz dieser Neuerungen bleibt EA FC 25 ein solides Fußballspiel, aber die Innovationen sind überschaubar. Nach starker Kritik hat EA schließlich darauf verzichtet, den plattformübergreifenden, kostenpflichtigen Season Pass in EA FC 25 einzuführen.

EA SPORTS FC 25 Standard Edition PS5 | Deutsch

Ungeachtet der Kritik, ist EA Sports FC 25 (jetzt kaufen 119,98 € ) zum Bestseller auf den Konsolen Xbox Series X|S sowie Playstation 5 und PS4 avanciert. Wie jedes Jahr wird zwar viel kritisiert, aber dennoch führt kein Weg am FIFA-Nachfolger für Fußballfans vorbei. Nun gibt es EA Sports FC 25 zum neuen Tiefstpreis für nur 51,99 Euro auf PS5. Zuletzt verlangte Amazon noch 64,99 Euro für den neuesten Kick aus dem Hause EA.

Preis, Daten und Fakten zu EA Sports FC 25

Inzwischen ist EA Sports FC 25 im Handel verfügbar und konnte beim Test nur mittelmäßig überzeugen.

Neu ist etwa der Rush-Modus, mit dem gewissermaßen die Baller League mit 5-gegen-5 im Kleinfeld ins Spiel gebracht wird, auch wenn die Integration in den Online-Modus nicht vollends überzeugt.

Die zweite große Neuerung ist das neue Taktik-Menü FC IQ. Bei diesem lässt sich jedem Fußballprofi eine Spielerrolle zuweisen, die Auswirkungen auf seine Laufwege hat.

Im Karrieremodus werden reale Situationen der eigenen Lieblingsmannschaft werden mit dem Feature Live-Startpunkt eingebunden. Zudem stehen auch Frauenfußballmannschaften im Karrieremodus zur Wahl. Kurz nach dem Bestellstart der PS5 Pro gibt es den aktuellen Bestseller der PS5-Spiele EA Sports FC 25 zum neuen Tiefstpreis von nur 51,99 Euro.

