NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark - nav.no (2024)

For å strukturere informasjonen vi gir til våre samhandlingspartnere sender NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark ut et nyhetsbrev omtrent månedlig.

Hvis du har fått beskjed fra NAV om at vi har levert hjelpemiddelet til din kommune, må du kontakt kommunen for å få vite mer om når det kommer til deg.

I hver kommune er det ansatte som har et spesielt ansvar for hjelpemiddelformidling. Ofte er det ergoterapeut eller fysioterapeut, men det kan også være andre yrkesgrupper. De kan bistå med å kartlegge behovet, hjelpe deg å søke og gi opplæring og oppfølging.Ofte må et hjelpemiddel prøves ut før du søker. Ergoterapeut i kommunen vil organisere utprøving for deg.

NAV Bilsenter er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter med ansvar for formidling av bil og spesialutstyr.

Ved akutt behov for tolk for døve, hørselshemmede og døvblinde, ring 994 81 810. Her kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet, ved for eksempel sykdom eller brann.

Før du kan bestille tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede til et oppdrag, må du søke og ha fått innvilget tolk.

For å bestille reparasjon, deler, montering eller demontering, benytt skjema til teknisk avdeling for reparasjo, deler, montering og demontering(word).

For å bestille tilbehørsom ikke kan bestilles digitalt, benytt skjema for tilbehør(word). Gjelder tilbehør til allerede utleverte hjelpemidler.

Ta kontakt med din kommune for å melde behov for reparasjon, bytte eller deler til ditt hjelpemiddel.

FAQs

Dette kan være hjelpemidler som kan kompensere for utfordringer med syn, hørsel, bevegelse, lese- og skrivevansker, kommunikasjon, hukommelse eller organisering av arbeidsoppgaver. Andre kan ha behov for tjenester som NAV tilbyr. Dette kan for eksempel være funksjonsassistanse, lese- og sekretærhjelp eller mentor.

Du kan også få høreapparat, grunnmønster, seksualtekniske hjelpemidler, proteser, ortoser, ortopediske sko og parykk av NAV. Disse hjelpemidlene har andre søknadsprosedyrer og dokumentasjonskrav enn hjelpemidlene du kan låne av NAV Hjelpemiddelsentral.

Nummeret kan du etter hvert finne på Nav.no eller ved å ringe det nummeret som brukes i ditt fylke i dag. – Grunnen til at det blir et «vanlig» åtte-sifret nummer, og ikke et gratis 800-nummer, er at slike numre bare er gratis dersom man ringer fra fasttelefon.

På NAV-kontoret kan du få hjelp av en økonomi- og gjeldsrådgiver. Se hva du kan få hjelp med og hvordan du kan forberede deg til møtet med NAV. Ring 55 55 33 39 eller kontakt ditt NAV-kontor for å avtale et møte.

Hva kan du låne? Du kan låne fra et stort utvalg av hjelpemidler. Eksempler på hjelpemidler er alarm- og varslingshjelpemidler, elektrisk rullestol, førerhund, kjøreramper, sittesystemer og hørsels- og synstekniske hjelpemidler. NAV Hjelpemiddelsentral dekker ikke alle produktene i Hjelpemiddeldatabasen.

Du må ha en varig og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler. Du kan selv søke om støtte til hjelpemidler dersom du vet hva du har trenger, men det kan være lurt å forhøre seg med helsetjenesten i kommunen der du bor, for å få hjelp til å kartlegge dine behov.

Hvem kan få hjelpemidler av NAV? Funksjonsvanskene må være varige. Det vil si at vanskene har en varighet på over to år.

Hjelpemiddelet skal kompensere for funksjonstap uavhengig av alder og hvor det skal brukes.

Personen må ha medlemskap i folketrygden.

Det første du må gjøre er å kontakte den kommunale helsetjenesten. De har god erfaring med å utrede behov og søke om hjelpemidler. - Kommunen skal følge opp de som har fått hjelpemidler, og de skal lære de opp i å bruke hjelpemiddelet, sier Johansen.

Hvis du har varig eller vesentlig nedsatt funksjonsevne (over to års varighet), kan du søke om hjelpemidler hos NAV. Hvis du har kortvarig nedsatt funksjonsevne (under to års varighet) og har behov for hjelpemidler, må du kontakte kommunen din for å søke*.

Nav har ikke bare tilgang til pasientjournaler, tele- og datatrafikk. De kan også sjekke kontoen din – helt lovlig og uten å informere om det.

Ring oss på 55 55 33 33.

Sikker digital kommunikasjon med NAV



Er du personbruker hos NAV, skal du ikke henvende deg til NAV via e-post eller faks.

Produkter beregnet på å støtte eller erstatte en persons mulighet til å utføre huslige og dagligdagse aktiviteter og oppgaver, inkludert å anskaffe bolig, mat, klær o.l., rengjøring og reparasjoner i hjemmet, ta vare på seg selv og gjenstander i hjemmet samt bistå andre. Omfatter f. eks. spise- og drikkehjelpemidler.

Livsoppholdssatser: Ny sats (2024) Tidligere sats (2023) Enslig skylder 10 724 10 412 Gift/samboende skyldner 9 082 8 817 Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 18 164 17 634 Jun 26, 2024

NAV kan hjelpe deg med å skaffe bolig i en nødssituasjon, eller hvis du leter etter et nytt sted å bo. Du kan få veiledning hos NAV for å forebygge og løse utfordringer du har. Det kan for eksempel være utfordringer med økonomi, arbeid, bosituasjon, hjemmeforhold, omsorg for barn eller andre ting.