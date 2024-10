Neem nooit een beste vriend (2024)

Pluspunten

- Het geeft inzicht in de gedachtes van de hoofdpersoon en die zegt alles wat hij denkt en dat vind ik altijd geweldig om te lezen - net of je een luikje opendoet in het hoofd van de hoofdpersoon;

- Het gaat voornamelijk over vriendschap en wat een vriendschap kan maken of wat voor problemen kan zorgen en hoe het soms zo ontzettend ingewikkeld is om altijd ook aan de gevoelens van een ander te denken (helemaal mee eens);

- Er gebeuren dingen die in het dagelijks leven gebeuren - het voelt dus niet onwerkelijk;

- Kunst blijft een grote rol spelen;

- Je leert Sergio en Dylan beter kennen, waardoor ze veel meer tot hun recht komen ('Zonder titel' ging voornamelijk om Zivan en Joshua);

- De titel komt op heel veel verschillende manieren terug - dat vind ik altijd leuk.

Dingen die mij opvielen (you love it or you hate it)

- Iedereen mag bepaalde scheldwoorden niet meer gebruiken, maar GVD wordt te pas en te onpas gebruikt (niet mijn ding + misschien valt het mij gewoon op omdat ik gelovig ben);

- Het gaat heel veel over seks en wie je leuk vindt (ben je homo, bi etc.) - past wel bij de leeftijdsgroep denk ik, maar toch.

Waarom voor mij geen vier?

Ik weet het eigenlijk niet. Ik twijfelde tussen drie en vier en mijn vader zegt altijd: "Bij twijfel niet doen." Ik vind het een goed boek, realistisch geschreven en het leest makkelijk weg, maar ik had meer gehoopt van het einde.