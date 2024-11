No Hard Feelings (Film, 2023) - MovieMeter.nl (2024)

Aangenaam verrast. Ik ging hier redelijk blanco in, hoewel ik links en rechts wel begrepen heb dat de film enige kritiek te verduren kreeg over wat 'wel en niet zou kunnen'. Persoonlijk vind ik dergelijke discussies eigenlijk steeds vermoeiender worden, dus ook daar heb ik me niet in verdiept. Gewoon de film gekeken met verstand op nul.

Ik heb me oprecht vermaakt. Zijn alle grappen raak? Welnee, sommige grappen mislukken (dat hele gedoe omtrent Maddie's ex en haar auto op het begin deden even het ergste vermoeden) en No Hard Feelings zorgde bovendien ook niet voor het ene lachsalvo na het andere. Dat laatste is echter helemaal geen probleem, want ik kon het juist waarderen dat de film bij vlagen echt uitpakt. Die scène waarbij Maddie naakt uit het water komt om de kledingrovers een pak slaag te verkopen slaagt omdat deze zo heerlijk uit het niets komt. Zo zitten er wel meer momenten in en tussendoor gebruikt de film de rustmomenten om ook enkele echt gevoelige scènes te creëren. Het moment in het restaurant is mooi, maar ook de mislukte eerste seks-poging zorgt wel voor momenten waarbij de twee hoofdpersonages op een geloofwaardige manier naar elkaar toe groeien.

Leuke cast ook. Jennifer Lawrence en Andrew Barth Feldman weten hun personages goed te vertolken en zijn leuk op elkaar ingespeeld. De chemie tussen hen neemt steeds meer toe naarmate de film vordert, zoals het natuurlijk ook hoort. Matthew Broderick is, om wat voor reden dan ook, onherkenbaar gemaakt, maar leuk om hem nog eens aan het werk te zien. De film volgt in feite de formule van een romantische komedie, dus je weet vooraf wel welke kant het ongeveer opgaat, maar het is leuk dat men op het einde de deur een beetje openhoudt. Je lijkt zelf te mogen invullen of er een mooie vriendschap uit ontstaan is of dat het toch een relatie wordt... hoewel het nummer ''You'll Accomp'ny Me'' van Bob Seger op de achtergrond dat toch ook wel weer deels wegneemt.

Hoe het ook zij, ik heb me hier uitstekend mee vermaakt. De film deed me soms denken aan het werk van de Farrelly Brothers en een hele reeks andere komedies uit de jaren '90 en '00 die ik in mijn vroege tienerjaren verslonden heb: heerlijk lompe humor, maar wel met het hart op de juiste plek. Het mag dan misschien geen wereldfilm zijn, maar ik mis films als deze wel een beetje. Naar mijn mening worden ze niet meer genoeg gemaakt, terwijl ze soms precies zijn wat je nodig hebt. Simpel, maar wel doeltreffend.

3,5*