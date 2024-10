Nos forfaits Répar'Stores (2024)

Jean Marc . star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Intervention sérieuse et efficace. Avis déposé le 18/03/2024

Romain M. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate De la prise de rendez-vous en passant par le conseil et jusqu’à la pose, rien à dire c’était parfait ! Avis déposé le 18/03/2024

. M. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Professionnel à l’heure Pédagogue et efficace Avis déposé le 18/03/2024

Nicole D. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate TRES BON TECHNICIEN ,TRES A L'ECOUTE Avis déposé le 18/03/2024

Ramond K. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Intervention rapide et très propre Respect des dates et des horaires. Prix très corrects Nous recommandos Avis déposé le 18/03/2024

Michel B. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate date et heure respectée, information, devis, exécution des travaux et nettoyage du chantier réalisés dans les règles de l'art par un professionnel rien à redire à part mes félicitations Avis déposé le 18/03/2024

Pathe Senart . star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate rapidité et efficacité Avis déposé le 18/03/2024

Olivier V. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Très bon travail, professionnel et sympa. Devis très honnête Avis déposé le 18/03/2024

Fabienne L. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Personne ponctuelle, très agréable. À tout nettoyé à fin de son intervention. Temps estimé lors du devis respecté. Un salarié de qualité. Avis déposé le 18/03/2024

Romain C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Réparation parfaite , très bonne prise en compte de l environnement et de nos attentes. Avis déposé le 18/03/2024

Dominique H. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Service au top. Ponctualité, professionnalismes et gentillesse de l'intervenant. Si besoin je le recontacterais. Avis déposé le 18/03/2024

Severine S. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Bonjour le technicien m'a installé des moteurs sur les anciens volets roulants. Travail très bien fait et très propre. Avis déposé le 18/03/2024

Corentin C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Techniciens sympathiques et très professionnels. Je ne peux que recommander votre entreprise. Avis déposé le 18/03/2024

Patrick S. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Très bon travail et aussi de bons résultats. Le technicien est très aimable et très compétent Avis déposé le 18/03/2024

Jean C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate intervention rapide connaissance des produits, au top Avis déposé le 18/03/2024

Yves H. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Ca fait 3 fois que je fais appel à Repar'stores et je suis toujours satisfait de leur travail. Avis déposé le 18/03/2024

Jean yves G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate L'intervention s'est déroulé comme prévu, jour et horaire respectés. Intervenants souriants et agréables. Il s'agissait de trois volets roulants différents et le plus grand a provoqué quelques difficultés techniques. Les techniciens ont du recommencer plusieurs fois avant de réussir à obtenir le résultat escompté. J'ai donc pu constater " qu'ils n'ont rien lâché" pour arriver à l'objectif. Avis déposé le 18/03/2024

Stéphane M. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Technicien ponctuel, rapide et efficace, travaille proprement Avis déposé le 18/03/2024

Abderrahmane T. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Un professionnel qui a fournit un travail parfait et très propre. Avis déposé le 18/03/2024

Bernard G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Intervention rapide et efficace. Technicien aimable et compétent. Avis déposé le 17/03/2024

Patrice C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Très bonne explication, claire, nette et précise, correspond exactement ce que j attendais Avis déposé le 17/03/2024

Christine D. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Entière satisfaction de l’intervention des techniciens pour la mise en place de notre toile de store banne. Compétence et sérieux. Avis déposé le 17/03/2024

Pascal F. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Parfait rien à dire rapide et efficace merci! Avis déposé le 17/03/2024

BRIGITTE F. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate *** Avis déposé le 17/03/2024

Paul M. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Efficace professionnel à l'écoute Avis déposé le 17/03/2024

Michel R. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Technicien performant, à mon écoute et très discret. Avis déposé le 17/03/2024

. D. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Réparation rapide et efficace. Merci Avis déposé le 17/03/2024

Serge P. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Je suis très satisfait de l'intervention. Avis déposé le 17/03/2024

Marie-Hélène . star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Bien Avis déposé le 17/03/2024

Fabrice C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Intervention, diagnostique et réparation rapide, je recommande merci ! Avis déposé le 17/03/2024

Tony H. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate TRES BIEN ACCUEIL TELEPHONIQUE IMPECCABLE TECHNICIENS ATTENTILF SOIGNEUX INTERVENTION RAPIDE JE NE MANQUERAIS PAS A NOUVEAU DE FAIRE APPEL A CETTE SOCIETE MERCI JE RECOMMANDE Avis déposé le 17/03/2024

Marc L. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Rapide et efficace Avis déposé le 17/03/2024

Huu N. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Intervention parfaite. Personnel compétent. Contact agréable. Je recommande vivement Repar’stotes Merci ???? Avis déposé le 17/03/2024

Huu N. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Technicien compétent. Contact agréable Je recommande vivement Repar Stores pour toute intervention sur les stores. Merci Avis déposé le 17/03/2024

Christophe C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Intervention parfaite des 2 techniciens, travail soigné, efficace et rapide, devis revu à la baisse suite à intervention préalable d'un électricien. Je conseille Repar'stores, effectivement experts en simplicité et avec du très bon travail. Avis déposé le 17/03/2024

Marie-Ange F. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate travail propre et soigné Avis déposé le 17/03/2024

Pierre C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate techniciens tré pro. arrivés à l'heure. polis. Avis déposé le 17/03/2024

. H. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Très pro, gentil, bon boulot . Avis déposé le 17/03/2024

Damien B. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate droit au but bien professionnel Avis déposé le 17/03/2024

Nadège et Bryan G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate technicien professionnel et sympathique Avis déposé le 17/03/2024

Laure L. star_rate star_rate star_rate star_rate Bien. Avis déposé le 17/03/2024

Bertrand G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Ponctuel et très professionnel le technicien a parfaitement effectué la réparation Avis déposé le 17/03/2024

Isabelle C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Technicien efficace et professionnel Avis déposé le 17/03/2024

GERARD A. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate intervention efficace Avis déposé le 17/03/2024

Philippe B. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Rien à redire sur l'intervention respectueuse du domicile et de la propreté et qui fût efficace même si , semble t il, pas des plus faciles ! Juste que l'un des techniciens, APRÉS la réparation, a laissé des traces sur la moquette à l'étage avec ses chaussures suite à ma demande d'évaluer un devis de pose d'un volet roulant dans une chambre. S'en étant rendu compte à son insu et gêné, mais tout est parti après nettoyage énergique. Donc ce léger incident est sans conséquence ! Je le signale juste pour, dans votre intérêt, éviter que cela puisse se reproduire chez un client plus "grincheux". P.BABAULT Avis déposé le 17/03/2024

Laurence G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Rapide, efficace, courtois. Avis déposé le 17/03/2024

Annie Lamacchia . star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Sérieux, efficace et ponctuel Avis déposé le 17/03/2024

Valérie C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Intervention rapide et efficace ! Avis déposé le 17/03/2024

Jean claude C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Très bien à tous points de vue Avis déposé le 16/03/2024

Nathalie M. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Très pro! Avis déposé le 16/03/2024

Marie G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Une intervention très efficace et professionnelle. Je recommande cette société. Avis déposé le 16/03/2024

Charles S. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Tout était parfait, dans les délais et avec professionnalisme. Devis respecté. Que demander de mieux ? Avis déposé le 16/03/2024

Jean-françois D. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Intervention rapide et parfaite grâce au professionnalisme de Mr Andrieu Avis déposé le 16/03/2024

Robert B. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate bon travail, efficace et rapide Avis déposé le 16/03/2024

Geneviève L. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Technicien ponctuel, consciencieux, discret, très professionnel - Tout est dit !!! Avis déposé le 16/03/2024

- . star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Rapidité d’intervention et efficacité C’est la 2e fois que je fais appel à cette entreprise et j’en suis toujours aussi satisfaite Avis déposé le 16/03/2024

. R. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Rapide, efficace et très professionnel. A recommander. Avis déposé le 16/03/2024

. P. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Rapide et bien À recommander Avis déposé le 16/03/2024

Didier G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate très profèssionnel rapidité sympathique rien a dire Avis déposé le 16/03/2024

Vincent G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Intervention rapide et efficace ! Avis déposé le 16/03/2024

CLAUDINE S. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Rendez-vous rapide. Efficacité de l intervenant. Facture très raisonnable. Je recommande. Avis déposé le 16/03/2024

Nicole M. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Ponctuel, travail parfait. Avis déposé le 16/03/2024

Remy C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Rien à dire, tout est OK, merci Avis déposé le 16/03/2024

Frédéric S. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Le technicien a repecte les regles Avis déposé le 16/03/2024

Christine C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Ce technicien est à l'écoute du client : Il a répondu à toutes mes questions et m'a donné toutes les précisions utiles. L'intervention a été parfaitement réalisée. Avis déposé le 16/03/2024

Regine L. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Beaucoup de professionnalisme, technicien très aimable et compétent. Réalisation d’un devis sur place en quelques minutes. Respect des dates et horaires proposés, rapidité d’exécution, qualité remarquable des travaux réalisés. Je recommande vivement cette entreprise. Avis déposé le 16/03/2024

Patrick M. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Oh absolument rien a dire si ce n'est d'un grand professionnalisme :inspection avec minutie du probleme , verification de l'installation et jusitification de l'intervention: devis sur place , acceptation et remplacement immediat de la piece defectueuse ( moteur volet roulant ) : nettoyage .......... et une facture très raisonnable en comparaison d'autres entreprises : ne cherchez pas ailleurs.. encore merci Avis déposé le 16/03/2024

Laure B. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Technicien auquel j'avais déjà fai appel : très efficace et aimable. Avis déposé le 16/03/2024

Marie-paule P. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Réparateur compétent, efficace et sympathique pour couronner le tout ! Je recommande vivement ! Avis déposé le 16/03/2024

Marie - Pierre C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Très efficace. Très professionnel Avis déposé le 16/03/2024

Pierre D. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Technicien competent et efficace. Avis déposé le 16/03/2024

Corinne J. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Rapide, efficace, propre. Je suis très satisfaite de l'intervention. Avis déposé le 16/03/2024

Claude R. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Ras tout s’est bien passé Avis déposé le 16/03/2024

Denis G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Parfair Avis déposé le 16/03/2024

Martial G. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Réparation faites en peu de temps, technicien qui vous explique ce qui il a fait, ne rajoute rien à la réparation prévue au contraire diminue la note car pas eu besoin de certaines pièces ce qui est rare de ces jours ! À conseiller. Avis déposé le 16/03/2024

. C. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Heure de rv respectée, technicien à l’écoute et expliquant très bien ce qu’il y a lieu de faire. Avis déposé le 16/03/2024

Marie-Louise W. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Tout est parfait. Rapide et efficace. Avis déposé le 16/03/2024

. L. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Technicien très aimable et professionnel. Horaire respecté et intervention rapide Avis déposé le 16/03/2024

Michel P. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Très professionnel et rapide Avis déposé le 16/03/2024

Annie B. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Ponctuel, très sympathique et très professionnel. Je recommande. Avis déposé le 16/03/2024

- V. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Professionnel Avis déposé le 16/03/2024

. F. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate exellent Avis déposé le 16/03/2024

Anita L. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate Ponctuel et professionnel. Conforme à mes attentes. Avis déposé le 16/03/2024

Yannick B. star_rate star_rate star_rate star_rate star_rate très satisfait de l'intervention des 2 techniciens pour mes 3 stores. efficaces et très agréable dans les explications. Yannick Avis déposé le 16/03/2024