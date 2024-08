O poder alquímico das sensações um panorama histórico-ficcional da filosofia magnética de Franz Anton Mesmer Dissertacao (2024)

RESUMO Bergson buscou o estabelecimento de uma nova metafísica, que levasse o ser humano a um conhecimento mais profundo de si mesmo e do cosmos, e que nesse processo fundasse uma nova moral, assim como outras categorias gnosiológicas que transcendessem o instrumentalismo violento de um mundo escravo de uma ciência excessivamente baconiana. Nosso propósito neste artigo é mostrar como, ao final de sua obra e vida, a temática religiosa surge como campo privilegiado para a realização e a compreensão da totalidade e da essência de seu projeto refundador da filosofia. Da crítica ao pragmatismo jamesiano à mística como única saída para o ser humano (transcendendo um pensamento geométrico em direção ao pensamento da duração), Bergson desenha no horizonte, ainda numa época cega a este questionamento, a indagação se de fato, como crê uma inteligência desavisada, a religião morreu como agente ativo no diálogo intelectual ocidental. Palavras-chave: Duração. Intuição. Élan vital. Mística. ABSTRACT Bergson sought the establishment of a new metaphysics, which would take the human being to a deeper knowledge of himself and the cosmos, and in this process would found a new morality, as well as other gnosiological categories that transcend the violent instrumentalism of a world slave to an excessively baconian science. Our purpose in this article is to show how, at the end of his work and life, the religious theme emerges as a privileged field for the realization and understanding of the totality and the essence of his refounding project of philosophy. From criticism to Jamesian pragmatism to mystique as the only way out for the human being (transcending a geometric thought towards the thought of duration), Bergson draws on the horizon, even at a time blind to this questioning, the question of whether in fact, how one believes unsuspecting intelligence, religion died as an active agent in Western intellectual dialogue. Keywords: Duration. Intuiton. Élan vital. Mystique.