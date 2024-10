Oorzaak en verschijnselen myasthenia gravis (MG) (2024)

MG kan plotseling beginnen. Bij meer dan 80% van de mensen zijn de spieren van de ogen, de tong of de keel verzwakt. Dat uit zich in dubbelzien, een zakkend ooglid, weinig mimiek of moeite met kauwen of slikken. Bij een kleiner deel begint de spierzwakte in de armen of benen. Deze mensen kunnen na inspanning bijvoorbeeld ineens niet meer op hun benen staan. Of ze hebben grote moeite om een fles te openen of een sleutel om te draaien. De klachten kunnen steeds vaker en sneller optreden. Het kan ook zijn dat iemand vrijwel meteen veel klachten heeft.

De ziekte begint bij vrouwen veelal op jongvolwassen leeftijd; bij mannen vooral op oudere leeftijd. Mogelijk spelen hormonen een rol. Bij een lichamelijke of emotionele belasting kan de myasthenie verergeren, bijvoorbeeld bij of na een infectie, een operatie, bevalling, slaapgebrek, relatieproblemen of ziekte of overlijden van een dierbare. Ook bepaalde medicijnen die voor andere ziekten gebruikt worden, kunnen MG verergeren. Zie Behandeling van MG

Het goede nieuws is dat MG geen progressieve spierziekte is. De klachten worden op enig moment vaak ook weer beter, spontaan of na behandeling. De moeilijkste periode doet zich meestal in de eerste drie tot vijf jaar van de ziekte voor.